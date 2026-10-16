Panamá

Asamblea Nacional aprueba crédito adicional por $39.2 millones para la Caja de Seguro Social panameña

$3,5 millones se usarán para contratar servicios médicos especializados que la entidad no puede ofrecer con sus propios recursos, informó la entidad

Crédito adicional responde a una necesidad operativa concreta de la Caja de Seguro Social (CSS): sostener la atención médica sin interrupciones.
Crédito adicional responde a una necesidad operativa concreta de la Caja de Seguro Social (CSS): sostener la atención médica sin interrupciones.
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La Caja de Seguro Social destinará $27,5 millones solo para el pago de horas extras del personal de salud y administrativo que extiende sus jornadas para garantizar la atención ininterrumpida de los pacientes.

Ese es el rubro más grande dentro de un refuerzo presupuestario de $39,2 millones que la entidad panameña recibirá en las próximas semanas.

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La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad ese crédito adicional.

La decisión, según se informó, quedó oficializada mediante la Resolución N.° 112, del 13 de octubre, y los fondos cuentan con la certificación de disponibilidad financiera correspondiente.

El detalle indica que el dinero se incorporará con cargo a las reservas de la institución, no a los fondos destinados al funcionamiento regular de sus programas, según explicó César Herrera, director ejecutivo nacional de Finanzas de la Caja de Seguro Social, ante los diputados de la comisión.

Estos fondos forman parte de las reservas de la institución, no tienen ningún impacto en el funcionamiento de los programas, dijeron los directivos de la Caja de Seguro Social. (CSS)
Estos fondos forman parte de las reservas de la institución, no tienen ningún impacto en el funcionamiento de los programas, dijeron los directivos de la Caja de Seguro Social. (CSS)

Herrera detalló la distribución completa del monto. Además de los $27,5 millones para horas extras, $4,5 millones corresponden a la cuota patronal que se genera a partir del pago de ese sobretiempo.

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Otros $3,7 millones se destinarán a garantizar el suministro eléctrico de la Ciudad de la Salud, un gasto que creció por la ocupación total de esa infraestructura.

Los $3,5 millones restantes se usarán para contratar servicios médicos especializados que la entidad de seguridad social no puede ofrecer con sus propios recursos.

El crédito adicional aprobado por la Asamblea Nacional responde a una necesidad operativa concreta: sostener la atención médica sin interrupciones.

Los $39,2 millones se dividen en cuatro rubros, con las horas extras del personal sanitario como el destino principal de los fondos.

Los directivos de la Caja de Seguro Social señalaron que la sustentación presupuestaria ante la Asamblea Nacional reafirma el manejo eficiente de los recursos públicos.
Los directivos de la Caja de Seguro Social señalaron que la sustentación presupuestaria ante la Asamblea Nacional reafirma el manejo eficiente de los recursos públicos.

La entidad buscó despejar dudas sobre si este refuerzo afecta otras áreas de la institución. El doctor Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones de Salud, fue el encargado de aclararlo ante los legisladores.

“Sustentamos ante los diputados que estos fondos forman parte de las reservas de la institución, no tienen ningún impacto en el funcionamiento de los programas y benefician al personal de salud y administrativo”, manifestó Young.

La aclaración resulta relevante porque el monto no proviene de partidas operativas regulares. Al tratarse de reservas institucionales, la CSS sostiene que no compromete el presupuesto destinado a otros servicios ni programas en curso.

Se reiteró que el cuarto rubro del refuerzo, los $3,5 millones para servicios médicos especializados, busca cubrir una brecha específica. Se insistió en que se trata de tratamientos y atenciones que la Caja de Seguro Social no puede brindar con su propia capacidad instalada.

Esa contratación externa apunta a evitar que los pacientes vean interrumpidos sus tratamientos mientras la institución resuelve sus limitaciones internas de oferta médica.

$3,5 millones se usarán para contratar servicios médicos especializados que la entidad no puede ofrecer con sus propios recursos. (CSS)
$3,5 millones se usarán para contratar servicios médicos especializados que la entidad no puede ofrecer con sus propios recursos. (CSS)

El gasto eléctrico adicional en la Ciudad de la Salud sigue la misma lógica: responde a una infraestructura que opera al máximo de su capacidad.

Los directivos de la Caja de Seguro Social señalaron que la sustentación presupuestaria ante la Asamblea Nacional reafirma el manejo eficiente de los recursos públicos.

Remarcaron que la prioridad se mantiene en el bienestar de los cotizantes y beneficiarios, mediante el fortalecimiento operativo de las instalaciones y el respaldo económico a su personal.

El esquema aprobado combina entonces dos frentes: el respaldo al capital humano que sostiene la atención diaria y el refuerzo de la infraestructura física que la soporta.

Ambos quedaron cubiertos bajo la misma resolución, sin que la institución reporte afectación a sus programas vigentes.

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