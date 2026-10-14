Nicolás Damin, sobre los nuevos empleos del litio: “Hay que capacitar a la población para las nuevas tecnologías”

Nicolás Damin, CSO de CNGR

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El 15° Seminario Internacional Litio en Sudamérica, que organizó Panorama Minero en San Salvador de Jujuy, reunió a más de dos mil participantes de una industria cuyo crecimiento está modificando las necesidades de empleo, infraestructura y servicios en el noroeste argentino. Empresarios, cámaras, gobiernos, proveedores, investigadores y delegaciones de más de diez países participaron del encuentro, que desde 2011 acompaña el desarrollo de un mineral utilizado en las baterías de vehículos eléctricos y en los sistemas de almacenamiento de energía.

Entre los participantes, se destacó la presencia de los gobernadores Carlos Sadir, de Jujuy, Raúl Jalil, de Catamarca, y Alfredo Cornejo, de Mendoza, junto con el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, y el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero. Los mandatarios hablaron de inversiones y empleo, del desarrollo de proveedores locales y de la cooperación entre provincias que, aunque tienen recursos y trayectorias diferentes, buscan ampliar la participación de la minería en sus economías.

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La formación de los trabajadores fue una de las preocupaciones que compartieron las cámaras empresarias y las autoridades. A las necesidades de personal que trae cada proyecto se suman las de una actividad que está incorporando tecnologías y procesos distintos de los que se utilizaban hasta ahora. Para las provincias productoras, preparar a sus habitantes permite que una mayor parte de esos empleos quede en la región; para las empresas, supone contar con profesionales y técnicos que puedan construir, operar y mantener las nuevas instalaciones.

Uno de los anuncios del encuentro fue la aprobación ambiental que recibió CNGR, una compañía china que produce materiales para baterías, para avanzar con una planta de litio en Jujuy. El proyecto, que reúne los desarrollos de Jama y Solaroz, es un hito importante para construir una planta de 22.000 toneladas que aporte a la cadena interna de la empresa para la expansión global del sector energético. Prevé utilizar tecnologías de extracción directa para aprovechar salmueras —aguas con una elevada concentración de sales— cuyo contenido de litio es menor. Esa incorporación también plantea necesidades específicas de capacitación en química minera.

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Sobre esas necesidades conversó Nicolás Damin, director de Asuntos Públicos para Latinoamérica de CNGR, con TICMAS, empresa educativa enfocada en el aprendizaje y el desarrollo de talento. Sociólogo y doctor en Ciencias Sociales por la UBA, Damin estudió las relaciones laborales y se especializó en los vínculos entre China y la Argentina, incluidos los que se desarrollan alrededor de la minería.

CNGR acaba de recibir la aprobación ambiental para desarrollar una planta de litio en Jujuy

—CNGR acaba de recibir la aprobación ambiental para su proyecto en Jujuy. Eso también implica que van a necesitar más trabajadores y profesionales. ¿Dónde los van a buscar?

—Cuando los proyectos empiezan a escalar, el personal puede pasar rápidamente de 150 personas a 1000. Aquí, en Jujuy, hay una sensibilidad muy importante, no solo en el plano legal, sino también en el de las instituciones, para priorizar a los trabajadores jujeños. Es una provincia minera, es la capital nacional de la minería, tiene proyectos históricos como Mina Aguilar, de más de cien años, y es la principal productora de litio del país. El desafío es el de la química minera, porque el sector del litio está avanzando de los métodos tradicionales de evaporación a la extracción directa. Es decir que hay que capacitar a la población para las nuevas tecnologías. Para contestar la pregunta: primero buscamos qué hay en la población local; en un segundo nivel, en Salta —porque Salta y Jujuy están muy integradas—; y, en un tercer nivel, en el resto del país. La proporción 70/30 de empleo jujeño se consigue. El desafío es la capacitación continua: hay formación de base, hay experiencia minera; hay que trabajar en la nueva minería del siglo XXI.

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—¿Qué les piden al Ministerio de Educación y a los centros de formación y capacitación? Más concretamente, ¿cuáles son los puestos a los que hoy les prestan más atención para contratar después?

—Es una muy buena pregunta. Nadie la hace, y es la correcta. Hay mesas provinciales y, en la Mesa del Litio, se trabaja sobre educación y trabajo. Intervienen un montón de actores, a veces no tan coordinados por la complejidad geográfica, sindical y comunitaria, que tiene dinámicas diferentes. Para los puestos tradicionales, como Abogacía y Contabilidad, no hay ningún problema. El corazón del trabajo está en las ingenierías: ingeniería de minas para quienes hacen oro, plata, zinc y cobre, e ingeniería química minera para nosotros. En ese sentido, ahí está el trabajo: en la capacitación continua para las nuevas tecnologías de las personas que ya tienen una experiencia educativa y profesional.

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—¿Cómo cambió el trabajo la tecnología?

—Estamos acá por la inteligencia artificial, la electrónica y los autos eléctricos. Por eso aumenta la demanda de litio y aumenta la demanda de litio en salares con menor concentración, que es donde estamos nosotros. Es un caso positivo del nuevo mundo. En las empresas mineras, la inteligencia artificial está totalmente integrada como apoyo en la operación, en la traducción y en la redacción de informes. También se están desarrollando muy fuerte, en todas las empresas, programas de ciencia de datos para entender la naturaleza. Nosotros transformamos recursos de la naturaleza que terminan en un auto eléctrico. En ese punto intermedio, la inteligencia artificial ayuda mucho, sobre todo en la protección ambiental, en la prevención de riesgos, en las alertas tempranas y en la eficiencia en el uso del agua. Acá no hay agua potable; generalmente es agua dulce o agua industrial.

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—Agua que se extrae de ochocientos metros bajo tierra.

—Exactamente.

Para Damin, es crucial formar a los trabajdores locales, para que puedan satisfacer las demandas laborales en Jujuy

—Vuelvo a los trabajadores, porque la formación puede ser el cuello de botella del salto productivo. ¿Cómo acompañan a sus empleados en el trabajo y en la capacitación continua?

—Nosotros hacemos un plan integral de educación. Las mineras son casi una ciudad entera en sí mismas, con todas las profesiones y todos los oficios. Tenemos becas universitarias completas para el pueblo Atacama, que es dueño de los salares donde trabajan las empresas. En un segundo nivel, apoyamos la formación mediante diplomaturas específicas universitarias, acreditadas por la Universidad de Jujuy y el CONICET, para la educación continua. En un tercer nivel, tenemos programas dentro de la empresa que dan los jefes chinos y los capacitadores de las nuevas tecnologías. ¿Por qué? Porque estas nuevas tecnologías no existen en la Argentina. Entonces necesitamos traer profesores de otros países: Estados Unidos, países de Europa, China, Japón y Corea también, para poder preparar a las personas. Es una estrategia integral.

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—Llegaron al encuentro Litio en Sudamérica con un anuncio importante: la aprobación ambiental para la futura planta de Litio. ¿Qué esperan llevarse?

—Ayer compartimos un panel otros jefes de empresas y cada uno anunció más de mil millones de dólares de inversión. Es la nueva Argentina. Nosotros somos plenamente conscientes de la situación nacional y hay un consenso entre las cámaras mineras para apoyar la estabilidad del país y el desarrollo de los proveedores locales. Nosotros y todas las empresas, en el marco del RIGI, tenemos un componente enorme de proveedores locales, de cientos de millones de dólares, que muchas veces no queda marcado. Nuestra idea es cómo esta oportunidad de transformar recursos de la naturaleza —como la salmuera de la que extraemos el litio— puede convertirse en un desarrollo que siga por veinte, treinta o cincuenta años y permita la reconversión de la Argentina, que es un deseo compartido por todo el pueblo.

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—¿Cómo ven el avance dentro de cinco años?

—Según mencionó el secretario de Minería, Luis Lucero, la Argentina va a producir tal vez 600.000 toneladas de litio. Es uno de los grandes países productores de litio.

—Jujuy ya produce 80.000 toneladas.

—Jujuy tiene dos proyectos funcionando; hay también en Salta y Catamarca. Lo importante es que se da el cambio de tecnología: esas nuevas tecnologías permiten ir a salares donde antes no se podía trabajar. No alcanzaba con la evaporación del sol. Ahora hay que tener parques solares propios; es decir, se invierte más capital para ir a lugares donde hay menor concentración de litio. El desafío de la industria es tecnológico. Hay disponibilidad global de capital. Hay una mirada de que la Argentina es un país maduro en términos de minería, algo por lo que las cámaras han trabajado durante muchísimos años, incansablemente, y hay un acompañamiento de la población, sobre todo de las provincias del triángulo del litio. Es un desafío para las mineras estar a la altura de las circunstancias. Se pide que la minería ocupe un lugar importante en la nueva Argentina y nosotros estamos interesados en hacerlo.

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