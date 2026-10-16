Guatemala

El presidente Bernardo Arévalo juramenta de nuevo a Jonathan Menkos como ministro de Finanzas Públicas en Guatemala

La reincorporación ocurre después de que el Congreso autorizó al diputado electo una licencia indefinida, tras la suspensión provisional de su designación para dirigir el banco central por la Corte de Constitucionalidad

La Corte de Constitucionalidad suspendió de forma provisional el nombramiento de Menkos en el Banco de Guatemala.
Bernardo Arévalo juramentó a Jonathan Menkos nuevamente como ministro de Finanzas Públicas de Guatemala. (Ministerio de Finanzas)
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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, juramentó de nuevo a Jonathan Menkos Zeissig como ministro de Finanzas Públicas, luego de que la Corte de Constitucionalidad suspendiera de forma provisional su nombramiento como presidente del Banco de Guatemala (Banguat) y de la Junta Monetaria. La decisión restableció el equipo que dirigía la cartera antes de la salida de Menkos hacia el banco central.

El mandatario confirmó durante la conferencia de prensa La Ronda, el jueves 15 de octubre, que Menkos retomó el cargo tras obtener la autorización del Congreso de la República para apartarse nuevamente de su curul como diputado electo.

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“Ya el ministro Menkos está en funciones, tomó posesión de su cargo esta mañana”, afirmó Arévalo. Con su regreso, el Ministerio de Finanzas Públicas indicó que buscará dar continuidad a la política fiscal y financiera de corto, mediano y largo plazo del Ejecutivo.

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El presidente Bernardo Arévalo confirmó el regreso de Jonathan Mencos durante La Ronda de este jueves 15 de octubre. (Gobierno de Guatemala)

Menkos había encabezado la cartera desde el 19 de enero de 2024 hasta el 30 de septiembre de 2026, cuando dejó el puesto para asumir la conducción del Banguat. Su paso por la autoridad monetaria duró ocho días.

Débora Alvarado regresó al viceministerio

La reincorporación de Menkos también derivó en el retorno de Débora Eunice Alvarado Franco a su anterior función como viceministra de Administración Interna y Desarrollo de Sistemas del Ministerio de Finanzas Públicas.

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Alvarado había sido nombrada ministra el 30 de septiembre, después de que Menkos fuera designado para dirigir el Banguat y la Junta Monetaria durante el período 2026-2030. El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, la juramentó nuevamente como viceministra.

Según informó la cartera, Alvarado tendrá bajo su responsabilidad las direcciones Administrativa, Financiera, de Recursos Humanos, de Tecnologías de la Información y de Asistencia a la Administración Financiera Municipal. También supervisará el Taller Nacional de Grabado en Acero.

Bernardo Arévalo juramentó a Jonathan Menkos nuevamente como ministro de Finanzas Públicas de Guatemala.
Débora Alvarado retornó al viceministerio de Administración Interna tras el regreso de Menkos al Ministerio de Finanzas. (Ministerio de Finanzas)

Su designación inicial al frente de Finanzas respondía al objetivo de sostener la línea de trabajo del Ejecutivo, dado que integraba el equipo que acompañó a Menkos durante su gestión. El cambio se revirtió tras la resolución judicial que dejó sin efecto, de manera temporal, la llegada del economista al banco central.

La Corte suspendió el nombramiento después de una impugnación

Arévalo había anunciado el 29 de septiembre la designación de Menkos como presidente del Banco de Guatemala. El funcionario tomó posesión el 1 de octubre, en reemplazo de Álvaro González Ricci.

La medida fue cuestionada a través de acciones legales que plantearon una posible incompatibilidad entre la presidencia del banco central y la condición de diputado electo de Menkos, quien contaba con una licencia legislativa. Entre los recursos figuraron amparos promovidos por el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y por el diputado Allan Rodríguez.

El 8 de octubre, la Corte de Constitucionalidad suspendió el nombramiento y las actuaciones vinculadas con la toma de posesión. La resolución señaló que debía verificarse el cumplimiento de los requisitos legales y la inexistencia de incompatibilidades antes de concretar una nueva designación.

Tras ese fallo, Menkos regresó al Congreso y solicitó un nuevo permiso por tiempo indefinido para volver al Ejecutivo. El Legislativo aprobó la autorización el 13 de octubre con 118 votos a favor.

La Corte de Constitucionalidad suspendió el nombramiento de Jonathan Menkos como presidente del Banco de Guatemala por incompatibilidad legal.
Jonathan Menkos regresó al Congreso de Guatemala pero sólo por 10 minutos. (Archivo/Congreso de Guatemala)

Arévalo evalúa quién presidirá el Banco de Guatemala

Mientras Menkos retoma la conducción de Finanzas, sigue sin definirse quién encabezará el Banco de Guatemala y la Junta Monetaria. José Alfredo Blanco Valdés, vicepresidente de la entidad, permanece al frente de forma interina.

Arévalo señaló que el Gobierno se encuentra en la etapa final de evaluación del perfil que propondrá para el cargo y anticipó que espera anunciar una decisión en los próximos días. No precisó si Menkos figura entre las opciones ni si la resolución de la Corte impediría una nueva postulación.

El regreso del ministro coincide con el análisis legislativo del proyecto de presupuesto estatal para 2027, que asciende a Q192 mil 045,1 millones y constituye uno de los asuntos fiscales pendientes para el Ejecutivo.

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