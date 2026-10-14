Majo Riera, la mamá de Lali Espósito, concientizó sobre el cáncer de mama: “Háganse todos los controles”

Majo Riera difundió un mensaje de concientización sobre el cáncer de mama desde sus redes sociales durante la realización de sus estudios de control (Video: Instagram)

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Majo Riera, madre de Lali Espósito y sobreviviente de cáncer de mama, compartió un mensaje de concientización a través de sus redes sociales en el marco del Mes de la Concientización sobre el Cáncer de Mama, que se conmemora en octubre a nivel internacional. La productora audiovisual, que atravesó la enfermedad en 2020, grabó una historia de Instagram mientras se realizaba estudios de control y utilizó la oportunidad para enviar un mensaje a su comunidad de seguidoras.

“Hoy es un día en donde durante todo el día tengo estudios de control. Y venía pensando que vengo con mucha alegría a hacerme eso. Primero, porque tengo la posibilidad de hacerme estudios y de controlarme. Y segundo, porque tengo la decisión de hacerlo”, expresó en el video. La productora vinculó esa decisión con un proceso de transformación personal que atravesó a partir de su diagnóstico: “Es la misma decisión de ir por el mismo camino, de ponerme primero en mi lista, de priorizarme, de cuidarme para poder estar en salud, para poder estar en disfrute”. Cerró el mensaje con un pedido directo a quienes la siguen: “Así que bueno, especialmente en este octubre, chicas, háganse todos los controles necesarios”.

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Riera volcó su experiencia con la enfermedad en el libro Fue un buen verano, donde reflexiona sobre su proceso personal

El mensaje llega meses después del lanzamiento del libro que Riera publicó, titulado “Fue un buen verano”, en el que relata su experiencia con la enfermedad y la decisión que tomó apenas comenzó su tratamiento de quimioterapia: separarse de su marido después de 34 años de matrimonio. En una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, la productora había explicado los motivos detrás de esa decisión radical, que tomó apenas unos días después de operarse.

“El 24 de noviembre del 2020 me enteré del diagnóstico y el 9 de diciembre me estaban operando. Y terminé todos los tratamientos en agosto de 2021. Durante ese verano, el verano del 2021, tomé la decisión de separarme después de 34 años de matrimonio”, había contado. Sobre lo que atravesó en ese momento, agregó: “El cáncer me puso en otro lugar. Como ‘che, te podés morir, vaya a vivir, vaya a hacer lo que quiere hacer’. De verdad me puso en otro lugar”.

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La productora relató además que, apenas comenzado el tratamiento, decidió dejar su casa matrimonial para mudarse temporalmente a la vivienda de su hija en Buenos Aires. “Me fui con una computadora, la cafetera, unos libros y nada más. Me fui a vivir a la casa de mi hija, que en ese momento estaba viviendo en España. No me llevé ropa porque había ropa en la casa, yo estaba muy flaquita”, había contado. Durante ese período, sus amigas se turnaron para acompañarla y hasta se mudaron temporalmente con ella durante los tratamientos. “Mis amigas se fueron a vivir conmigo. Dejaron sus casas y se armó como un gran home office del amor, se iban turnando”, relató.

La madre de Lali Espósito se instaló temporalmente en la casa de la cantante para realizar su tratamiento de quimioterapia (Instagram)

Riera también había hecho referencia al antecedente familiar que atravesó antes de su propio diagnóstico, vinculado a la enfermedad de su sobrina Virginia, fallecida en 2019 a los 30 años tras cuatro años de lucha contra el cáncer de mama. “Cuando me enteré que tenía cáncer, lo primero que pensé es en cómo se lo iba a decir a mi hermano. Mi hermano venía de atravesar eso y mi cuñada también estaba diagnosticada”, había contado sobre el momento en que recibió su propio diagnóstico.

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El mensaje de Riera se enmarca en una fecha de particular relevancia dentro del calendario de concientización sobre la enfermedad. El 13 de octubre se conmemora a nivel internacional el Día de la Concientización sobre el Cáncer de Mama Metastásico, una instancia que busca visibilizar los desafíos que enfrentan las personas con diagnósticos en etapas avanzadas de la enfermedad.