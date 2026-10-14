Loreto Peralta habló de su relación con Paco Amoroso: "No soy celosa, lo dejo ser bastante libre"

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A dos años de conocerse y después de acompañarse en giras, viajes y vacaciones, Loreto Peralta habló sobre el lugar que busca ocupar en una relación junto al músico argentino Paco Amoroso. La actriz mexicana describió su forma de vincularse y aseguró que la seguridad personal es una de sus principales fortalezas.

Todo comenzó en una entrevista con Tele Urban por un nuevo proyecto actoral en el que una periodista le preguntó: “Convenzan a la audiencia de que no son un mal partido ustedes y por qué sería”. Tras meditar unos segundos, Loreto comenzó diciendo: “Yo siento que soy buen partido porque genuinamente soy tan segura de mí misma que no soy celosa en una relación. Sé que soy un buen partido y que soy muy segura de mí misma. De hecho, siento que dejo como a mi pareja ser bastante libre y sé que yo solo estoy ahí como para aportarle felicidad. Y casi que ser un lugar seguro para él”.

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Luego, la modelo continuó: “Entonces, como que no siento que en una relación proyecte inseguridad. Y también porque me sé divertir, o sea, me sé divertir como que me sé reír. Entiendo que como seres humanos y en pareja especialmente es muy fácil equivocarse o que se malentienda algo y luego como nos toca y que mucho de la comunicación es a través de, de mensajes y de WhatsApp, que rápidamente uno se puede proyectar y leer una cosa mal o que hay un malentendido, como que yo soy muy dispuesta a dejar las cosas pasar y fluir”, expresó Peralta.

Peralta señaló que prefiere fluir y superar los malentendidos habituales de la comunicación por mensajes (Instagram)

Días atrás, Peralta contó, por primera vez ante los medios, los detalles de cómo surgió el vínculo entre ambos. La actriz, de 22 años, habló con Televisa durante una visita a Monterrey y se mostró feliz de compartir la anécdota que marcó el inicio de su historia.

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“De hecho, es una historia muy buena, se las voy a contar porque me encanta y estoy enamorada”, dijo Peralta, sin ocultar su entusiasmo. Según el relato de la propia actriz, todo se originó hace aproximadamente dos años, durante un concierto del músico argentino en México. En medio del show, Amoroso perdió el equilibrio y cayó desde el escenario justo frente a ella, que se encontraba entre el público.

“Cuando él dio un concierto en México hace como dos años, se cayó del escenario. Dio un paso ahí mal y yo estaba ahí”, recordó Peralta. “Entonces, cayó a mis pies”, agregó entre risas, resumiendo así el episodio que dio origen a su historia.

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La actriz explicó que ya era admiradora de la música del argentino antes de conocerlo en persona. “Yo soy muy melómana, soy muy amante de la música y la verdad es que él tiene un talento que yo admiro mucho”, señaló.

Las fotos del cumpleaños de Paco Amoroso con Loreto Peralta en una paradisíaca playa (Instagram)

Las declaraciones llegan después de que la pareja compartiera distintas apariciones públicas durante los últimos meses. A mediados de agosto, tras una extensa gira internacional y otros compromisos, Amoroso pasó unos días de descanso con sus seres queridos y celebró sus 33 años junto a Peralta en una playa.

En una de las imágenes que publicó el cantante, se lo ve sonriente con una copa metálica en la mano derecha. Otra postal los muestra sentados sobre la arena al atardecer, con colinas al fondo. Peralta usó lentes de sol oscuros, bikini negro y una falda calada del mismo color; el músico posó sin remera, con shorts amarillos y un brazalete plateado en la muñeca derecha.

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La actriz afirmó que su seguridad personal le impide sentir celos en una pareja (Instagram)

Días antes, Beto Funk Logic, amigo cercano del dúo Ca7riel y Paco Amoroso, difundió un video de ambos durante una comida en un restaurante de la Ciudad de México. Peralta aparece con el brazo sobre el hombro del artista, mientras quienes estaban alrededor los llamaban “parejita”. La grabación dio lugar a nuevos comentarios en redes sociales sobre el vínculo.

Los momentos más comentados entre los dos se habían producido durante la gira Free Spirits World Tour. En mayo de 2026, en la segunda noche de presentaciones en Argentina, Paco Amoroso besó a la actriz frente al público porteño. Videos registrados por asistentes fueron tomados como una confirmación pública de la relación.

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Loreto Peralta habló sobre la relación que mantiene con el músico argentino Paco Amoroso a dos años de conocerse

El 6 de agosto, Peralta volvió a sumarse al espectáculo durante la primera fecha mexicana de la gira, en el Palacio de los Deportes. Vestida de blanco, subió al escenario, bailó, cantó y apareció en las pantallas del recinto durante “Ay, Ay, Ay”.

Además, el 9 de junio, cuando la actriz cumplió 22 años, Amoroso compartió una foto de ella en sus historias de Instagram. Peralta también publicó imágenes de su festejo en Nashville, en las que sus seguidores identificaron un brazo que atribuyeron al músico argentino.