Educación

La provincia de Córdoba fue reconocida por el programa que conectó internet satelital a 1.300 escuelas rurales

El programa Puentes Digitales recibió la Distinción Iberoamericana de Innovación Pública 2026. Según datos provinciales, la conexión alcanza a más de 60.000 estudiantes y 8.000 docentes, incluidos los de 873 establecimientos ubicados en zonas de difícil acceso

La provincia recibió la Distinción Iberoamericana de Innovación Pública 2026 durante la IV Semana Iberoamericana de Innovación Pública por el programa Puentes Digitales
El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra
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En buena parte del territorio rural de Córdoba, las dificultades para acceder a internet tienen que ver con las distancias, el relieve y la falta de infraestructura. Para las escuelas, esas limitaciones condicionan el uso de recursos educativos y la comunicación con otras instituciones. El programa Puentes Digitales, que llevó conexión satelital a 1.300 establecimientos, fue reconocido en España por su respuesta a ese problema.

La provincia recibió la Distinción Iberoamericana de Innovación Pública 2026 durante la IV Semana Iberoamericana de Innovación Pública, realizada del 29 de septiembre al 2 de octubre en Cádiz. La iniciativa cordobesa fue una de las cinco seleccionadas, junto con propuestas de Chile, Brasil, España y Colombia.

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El despliegue comenzó en agosto de 2024 y, según la información del Gobierno provincial, en diez meses alcanzó a la totalidad del sistema educativo rural. La infraestructura da acceso a internet a más de 60.000 estudiantes y 8.000 docentes. Entre los establecimientos conectados, 873 están ubicados en zonas rurales extremas, serranas o de difícil acceso, donde instalar redes convencionales presenta mayores dificultades técnicas y económicas.

El programa combina internet satelital de alta velocidad con una red administrada en la nube y herramientas que permiten monitorear su funcionamiento y localizar los establecimientos. Esa infraestructura ofrece una alternativa para escuelas que, por su ubicación, tenían pocas posibilidades de contar con una conexión estable.

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“Lo que hacemos en Córdoba es sembrar igualdad de oportunidades. Defendemos a las escuelas rurales y las mejoramos con internet de alta calidad para que todos los estudiantes tengan la misma experiencia de aprender conectados, sin importar el lugar donde vivan”, sostuvo el gobernador Martín Llaryora.

La provincia recibió la Distinción Iberoamericana de Innovación Pública 2026 durante la IV Semana Iberoamericana de Innovación Pública por el programa Puentes Digitales
La provincia recibió la Distinción Iberoamericana de Innovación Pública 2026 durante la IV Semana Iberoamericana de Innovación Pública por el programa Puentes Digitales

El acceso también alcanza a las comunidades

En los parajes donde la señal de telefonía móvil es escasa o no hay conexión domiciliaria, la escuela puede ser uno de los pocos lugares desde los cuales acceder a internet. De acuerdo con la información provincial, en distintas localidades los establecimientos comenzaron a funcionar como puntos de acceso para sus comunidades, con la posibilidad de realizar trámites y consultar servicios y recursos digitales.

El ministro de Educación de Córdoba, Horacio Ferreyra, recibió la distinción en España y destacó esa función: “Entendemos que una escuela conectada es una comunidad conectada. Puentes Digitales articula conectividad, formación y recursos para fortalecer la innovación pedagógica y social”.

La conexión resuelve una condición necesaria para incorporar recursos digitales a las clases, aunque su aprovechamiento también depende de las propuestas de enseñanza y de la preparación de los docentes. En ese aspecto, Puentes Digitales se vincula con otras iniciativas del Ministerio de Educación provincial.

Una de ellas es TecnoPresente en Línea, la plataforma lanzada este año para ofrecer recursos, formación y secuencias didácticas sobre Educación Tecnológica y Ciencias de la Computación. La propuesta busca acompañar a las escuelas tanto en el uso de las herramientas como en la enseñanza de contenidos vinculados con la tecnología.

La provincia recibió la Distinción Iberoamericana de Innovación Pública 2026 durante la IV Semana Iberoamericana de Innovación Pública por el programa Puentes Digitales
Horacio Ferreyra junto a otros referentes distinguidos por la Semana Iberoamericana de Innovación Pública

La distinción recibida en Cádiz reconoce iniciativas estatales que utilizan soluciones digitales para abordar problemas públicos. La experiencia cordobesa fue presentada, además, como una propuesta que podría adaptarse a otros territorios rurales o de montaña, donde la baja densidad de población y las distancias dificultan el desarrollo de redes convencionales.

Los datos difundidos por la provincia permiten dimensionar el alcance de la infraestructura instalada. El siguiente desafío será evaluar cómo se utiliza esa conexión en las aulas: qué recursos incorpora a la enseñanza, cómo acompaña el trabajo docente y qué posibilidades abre para los estudiantes que hasta ahora tenían un acceso limitado a internet.

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