Educación

“Mi hijo quiere ser streamer profesional”: cómo hacer que esa aspiración se convierta en un motor para la lectura

TICMAS es la solución integral educativa que desarrolló ¡A leer en vivo!, una herramienta que a través del juego logra que niños y adolescentes hagan de la lectura en voz alta un ejercicio de disfrute y aprendizaje

Ticmas presentó "A leer en vivo" en Alvaro Obregón
TICMAS desarrolló una herramienta de aprendizaje donde los chicoos leen y juegan a ser streamers
Guardar

¿Qué querés ser cuando seas grande? “Ser influencer, creador de contenido o streamer” son algunas de las aspiraciones que surgen entre niños y adolescentes en todo el mundo. TICMAS la solución integral educativa que desarrolló ¡A leer en vivo! tomó esta tendencia para transformarla en una herramienta de aprendizaje a partir de cumplir ese sueño y fomentar la comprensión y la fluidez lectora.

En marzo de este año, el Instituto de Investigación Educativa Gakken, en colaboración con Net Asia, en Japón entrevistó a 2.400 niños y niñas de preescolar y primaria- y a sus padres-; como a 600 estudiantes de secundaria y 600 de preparatoria para indagar sobre sus intereses a la hora de trabajar o desarrollarse profesionalmente. Si bien profesiones como médico u oficios como pastelero estuvieron presentes, la mayoría de las respuestas en los primeros años apuntó a querer ser “Streamer/ Youtuber”.

PUBLICIDAD

“Entre los estudiantes de primaria, la popularidad de los creadores de contenido en internet sigue siendo fuerte. Aunque a medida que crecen, tienden a elegir profesiones más realistas y tradicionales”, resaltó Natsuko Kawata, directora del Instituto de Investigación Educativa Gakken.

En estos nuevos tiempos de IA algunos especialistas en marketing plantean que estamos llegando “al fin de la era de los influencers”, aunque la tendencia de querer crear contenido online sigue siendo muy fuerte en el imaginario de niños, adolescentes y jóvenes y es una oportunidad para que el aprendizaje basado en juegos adquiera nuevas dimensiones.

Ticmas - A leer en vivo
De acuerdo al estudio desarrollado por Kaspersky en 2026, “Uno de cada tres padres apoyaría a sus hijos si decidiera convertirse en creadores de contenidos o influencers”

¿Qué es ser un youtuber o un streamer?

El término “stream”, en inglés, se refiere a un flujo o corriente de agua y muchas veces cuando se piensa en la figura del streamer parece pensarse en una canilla abierta de ideas, contenidos que se exponen 24/7 en el mundo actual.

PUBLICIDAD

El o la streamer es quien transmite en vivo, ya sea desde algo tan simple como abrir un paquete (unboxing) hasta algo más complejo como análisis o incluso metaanálisis de otros streamings; como suele ocurrir con quienes analizan por ejemplo a jugadores en vivo siendo viewers (observadores).

La principal diferencia entre un Youtuber y un Streamer es que el primero publica videos que suelen estar grabados y editados; mientras que un streamer apela a la “espontaneidad” del vivo; implicando diversas habilidades de interacción y captación del público desde ambas propuestas.

Ticmas - A leer en vivo
¡A leer en vivo! entre las diez finalistas del EdTech Global Prize

Familias que apoyan estas aspiraciones

De acuerdo al estudio desarrollado por Kaspersky en 2026, “Uno de cada tres padres apoyaría a sus hijos si decidiera convertirse en creadores de contenidos o influencers”

“En América Latina, ser influencer ya se posiciona como una de las profesiones soñadas por niños y niñas, y el 34% de los padres estaría dispuesto a apoyarlo, impulsado por el auge de plataformas como YouTube y TikTok”, destacan desde la compañía y organización especializada en ciberseguridad que también se focaliza en políticas educativas al respecto.

Y agregan: “Actualmente, cerca de una tercera parte de los menores de la Generación Alfa señala esta actividad como el trabajo de sus sueños, un fenómeno que puede verse reflejado en sus hábitos de consumo”.

¡A leer en vivo!: aprendizaje basado en juegos

TICMAS es una edtech creada en Argentina con fuerte presencia en América Latina, y que recientemente quedó seleccionada por su herramienta ¡A leer en vivo! entre las diez finalistas del EdTech Global Prize. A través de un desarrollo tecnológico propio y con el trabajo de expertos y pedagogos tomó este interés de niños y pre-adolescentes en el streaming para crear una plataforma de aprendizaje donde leer en voz alta no solo potencia las habilidades de lectura, la comprensión y la fluidez sino que también mejora el vínculo y la autoconfianza entre quienes la utilizan.

A través de la gamificación del aprendizaje, los niños y niñas pueden simular a ser streamers, grabar sus lecturas y mejorar con práctica guiada donde el rol de los docentes y tutores pasa a ser clave en el proceso, además de contar con métricas que les permiten analizar la evolución de cada uno de los estudiantes.

Más allá de la tendencia de “streamear” y las posibilidades de obtener fama y un soporte económico, TICMAS apela a la mirada pedagógica de repensar la lectura en voz alta desde una mirada lúdica sin perder de vista que se trata de un aprendizaje donde se pueden detectar oportunidades concretas.

¡A leer en vivo! se beneficia con el uso de inteligencia artificial para analizar la velocidad, precisión y comprensión y así ofrecer una retroalimentación personalizada y acorde a la edad de cada “streamer”; como así también para construir data de liderazgo en la toma de decisiones.

Temas Relacionados

A leer en vivoAlfabetizaciónTicmas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La UNLaM cumplió 37 años: de las aulas itinerantes a una sede propia que transformó el acceso universitario en La Matanza

Al incio, las clases se dictaron en varias escuelas del partido, mientras la inscripción se cuadruplicaba, hasta que la casa de estudios inició una etapa de expansión académica con sede permanente

La UNLaM cumplió 37 años: de las aulas itinerantes a una sede propia que transformó el acceso universitario en La Matanza

Ranking Times: Argentina tiene 8 universidades clasificadas, pero ninguna entre las 1000 mejores del mundo

La medición pone el foco, sobre todo, en la investigación. La Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de San Martín son las mejor posicionadas del país, en el rango 1801-2000 a nivel global. Esta semana hay paro en reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento

Ranking Times: Argentina tiene 8 universidades clasificadas, pero ninguna entre las 1000 mejores del mundo

Tres directores de escuela, finalistas en un premio de $5 millones por sus proyectos de transformación educativa

Una directora de una institución de educación especial de San Isidro, el responsable de una escuela rural de Mendoza y el director de una secundaria de Baradero son los finalistas del concurso “Directores que Transforman”. Fueron seleccionados entre más de 200 postulantes de todo el país

Tres directores de escuela, finalistas en un premio de $5 millones por sus proyectos de transformación educativa

El proyecto de AMIA y UdeSA que busca fortalecer la calidad educativa en la Red Escolar Judía

El Vaad Hajinuj de AMIA y la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés pusieron en marcha un proyecto del que participan veintinún escuelas de la Red Escolar Judía. Los referentes de cada institución hablaron con la solución educativa TICMAS y compartieron los detalles del proyecto

El proyecto de AMIA y UdeSA que busca fortalecer la calidad educativa en la Red Escolar Judía

TICMAS, la única compañía educativa de Latinoamérica finalista en los prestigiosos Global EdTech Prize 2026

La solución integral educativa TICMAS, con base en Argentina, Colombia y México, fue confirmada entre las diez finalistas de la categoría Startups del prestigioso Global EdTech Prize. El 17 de enero de 2027 se anunciará al ganador

TICMAS, la única compañía educativa de Latinoamérica finalista en los prestigiosos Global EdTech Prize 2026

DEPORTES

La negociación que mantiene en vilo el futuro de Alpine: cómo puede afectar a Franco Colapinto en la Fórmula 1

La negociación que mantiene en vilo el futuro de Alpine: cómo puede afectar a Franco Colapinto en la Fórmula 1

El gesto del Dibu Martínez y el plantel de la selección argentina al arribar a Córdoba: la multitudinaria bienvenida

Los festejos de Rosario Central con Estudiantes como principal blanco de burlas tras la polémica

La decisión de Ferrari sobre su jefe de equipo en medio de la crisis y los rumores del posible desembarco de Christian Horner

La revelación de Santiago Sosa sobre Facundo Colidio y Boca Juniors en la previa del cruce ante Vasco Da Gama por la Sudamericana

TELESHOW

Habló Emiliano Tarragona, el denunciante de Maxi Ghione: “No me dejaba salir y sacó dos armas de fuego”

Habló Emiliano Tarragona, el denunciante de Maxi Ghione: “No me dejaba salir y sacó dos armas de fuego”

Juana Viale contó por qué volvería a ser madre a los 44 años: "Me encanta, me siento vital"

Juli Poggio fue la primera accidentada de MasterChef Celebrity: “Nunca me voy a olvidar que Wanda me secó las lágrimas”

Robbie Williams sorprendió a sus fans en Buenos Aires con un show acústico en la puerta de su hotel

Danelik explotó contra Brian Sarmiento por sus declaraciones sobre su separación: “Me rompió el corazón”

INFOBAE AMÉRICA

Honduras: Ferry queda parcialmente hundido en el muelle de cabotaje de La Ceiba tras percance

Honduras: Ferry queda parcialmente hundido en el muelle de cabotaje de La Ceiba tras percance

Gabriela de Bukele anuncia 22 cuentos musicales de Cri-Cri para el Mes de la Niñez en El Salvador

La ONU pidió a EEUU y Rusia negociar un nuevo tratado nuclear ante la situación “más peligrosa” desde el final de la Guerra Fría

Secretos vaticanos: un libro cuenta el largo camino burocrático hacia la santidad, con prólogo del papa Francisco

El incidente aéreo entre Guatemala y Belice y la tensión diplomática que antecede al juicio histórico en La Haya