“Mi hijo quiere ser streamer profesional”: cómo hacer que esa aspiración se convierta en un motor para la lectura

TICMAS desarrolló una herramienta de aprendizaje donde los chicoos leen y juegan a ser streamers

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¿Qué querés ser cuando seas grande? “Ser influencer, creador de contenido o streamer” son algunas de las aspiraciones que surgen entre niños y adolescentes en todo el mundo. TICMAS la solución integral educativa que desarrolló ¡A leer en vivo! tomó esta tendencia para transformarla en una herramienta de aprendizaje a partir de cumplir ese sueño y fomentar la comprensión y la fluidez lectora.

En marzo de este año, el Instituto de Investigación Educativa Gakken, en colaboración con Net Asia, en Japón entrevistó a 2.400 niños y niñas de preescolar y primaria- y a sus padres-; como a 600 estudiantes de secundaria y 600 de preparatoria para indagar sobre sus intereses a la hora de trabajar o desarrollarse profesionalmente. Si bien profesiones como médico u oficios como pastelero estuvieron presentes, la mayoría de las respuestas en los primeros años apuntó a querer ser “Streamer/ Youtuber”.

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“Entre los estudiantes de primaria, la popularidad de los creadores de contenido en internet sigue siendo fuerte. Aunque a medida que crecen, tienden a elegir profesiones más realistas y tradicionales”, resaltó Natsuko Kawata, directora del Instituto de Investigación Educativa Gakken.

En estos nuevos tiempos de IA algunos especialistas en marketing plantean que estamos llegando “al fin de la era de los influencers”, aunque la tendencia de querer crear contenido online sigue siendo muy fuerte en el imaginario de niños, adolescentes y jóvenes y es una oportunidad para que el aprendizaje basado en juegos adquiera nuevas dimensiones.

De acuerdo al estudio desarrollado por Kaspersky en 2026, “Uno de cada tres padres apoyaría a sus hijos si decidiera convertirse en creadores de contenidos o influencers”

¿Qué es ser un youtuber o un streamer?

El término “stream”, en inglés, se refiere a un flujo o corriente de agua y muchas veces cuando se piensa en la figura del streamer parece pensarse en una canilla abierta de ideas, contenidos que se exponen 24/7 en el mundo actual.

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El o la streamer es quien transmite en vivo, ya sea desde algo tan simple como abrir un paquete (unboxing) hasta algo más complejo como análisis o incluso metaanálisis de otros streamings; como suele ocurrir con quienes analizan por ejemplo a jugadores en vivo siendo viewers (observadores).

La principal diferencia entre un Youtuber y un Streamer es que el primero publica videos que suelen estar grabados y editados; mientras que un streamer apela a la “espontaneidad” del vivo; implicando diversas habilidades de interacción y captación del público desde ambas propuestas.

¡A leer en vivo! entre las diez finalistas del EdTech Global Prize

Familias que apoyan estas aspiraciones

De acuerdo al estudio desarrollado por Kaspersky en 2026, “Uno de cada tres padres apoyaría a sus hijos si decidiera convertirse en creadores de contenidos o influencers”

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“En América Latina, ser influencer ya se posiciona como una de las profesiones soñadas por niños y niñas, y el 34% de los padres estaría dispuesto a apoyarlo, impulsado por el auge de plataformas como YouTube y TikTok”, destacan desde la compañía y organización especializada en ciberseguridad que también se focaliza en políticas educativas al respecto.

Y agregan: “Actualmente, cerca de una tercera parte de los menores de la Generación Alfa señala esta actividad como el trabajo de sus sueños, un fenómeno que puede verse reflejado en sus hábitos de consumo”.

¡A leer en vivo!: aprendizaje basado en juegos

TICMAS es una edtech creada en Argentina con fuerte presencia en América Latina, y que recientemente quedó seleccionada por su herramienta ¡A leer en vivo! entre las diez finalistas del EdTech Global Prize. A través de un desarrollo tecnológico propio y con el trabajo de expertos y pedagogos tomó este interés de niños y pre-adolescentes en el streaming para crear una plataforma de aprendizaje donde leer en voz alta no solo potencia las habilidades de lectura, la comprensión y la fluidez sino que también mejora el vínculo y la autoconfianza entre quienes la utilizan.

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A través de la gamificación del aprendizaje, los niños y niñas pueden simular a ser streamers, grabar sus lecturas y mejorar con práctica guiada donde el rol de los docentes y tutores pasa a ser clave en el proceso, además de contar con métricas que les permiten analizar la evolución de cada uno de los estudiantes.

Más allá de la tendencia de “streamear” y las posibilidades de obtener fama y un soporte económico, TICMAS apela a la mirada pedagógica de repensar la lectura en voz alta desde una mirada lúdica sin perder de vista que se trata de un aprendizaje donde se pueden detectar oportunidades concretas.

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¡A leer en vivo! se beneficia con el uso de inteligencia artificial para analizar la velocidad, precisión y comprensión y así ofrecer una retroalimentación personalizada y acorde a la edad de cada “streamer”; como así también para construir data de liderazgo en la toma de decisiones.