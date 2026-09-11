Educación

El presidente Javier Milei hablará mañana en un evento por el día del Maestro

El acto se realizará en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, a partir de las 11 de la mañana, con docentes y alumnos invitados como interlocutores del mandatario

Milei participó del acto junto a alumnos y docentes invitados, en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento
Milei participó del acto junto a alumnos y docentes invitados, en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento
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El presidente Javier Milei tiene previsto encabezar este viernes un acto oficial por el Día del Maestro en la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, sede de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano. La actividad arrancará a las 11 de la mañana y contará con la presencia de docentes y alumnos invitados, pero sin acceso de la prensa.

El mandatario tiene pensado dirigirse a la comunidad educativa con un discurso que, según anticiparon desde el Ejecutivo, buscará transmitir la postura del Gobierno sobre el rol docente y el rumbo de las políticas de educación en el país. La elección del escenario no es casual: el Palacio Sarmiento concentra la gestión educativa del Estado nacional y representa, en términos simbólicos, el corazón institucional del sistema de enseñanza.

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La presentación de Milei ante docentes y estudiantes llega en un momento de debate sostenido en torno al estado del sistema educativo argentino. El trasfondo inmediato lo marcan los resultados de las pruebas PISA, que mostraron un retroceso en las tres áreas evaluadas. Argentina obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática, con caídas de 13, 12 y 11 puntos, respectivamente, frente a los registros de 2022. Esos números instalaron una discusión que el acto de mañana tendrá inevitablemente como telón de fondo.

El presidente visitó el colegio secundario ORT el pasado 27 de agosto
El presidente visitó el colegio secundario ORT el pasado 27 de agosto

Con ese antecedente fresco, el acto del Día del Maestro cobra una dimensión particular. El Gobierno busca con esta aparición retomar la iniciativa institucional en el calendario educativo y dejar en claro cuál es su visión sobre el sector docente, según precisó la Presidencia al informar la actividad.

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El contexto en el que se enmarca esta conmemoración no se agota en lo pedagógico. El país atraviesa un momento de debate en torno a las condiciones del sector educativo que va más allá de los resultados de las evaluaciones internacionales. La combinación de ese escenario con los ecos de la visita a la ORT convierte al acto de mañana en uno de los eventos más observados de la agenda presidencial de la semana.

Tanto la logística como el formato del evento fueron coordinados desde la Presidencia. La actividad comenzará a las 11 de la mañana, con Milei como figura central, rodeado de docentes y alumnos convocados para la ocasión. No trascendieron detalles sobre el contenido específico del discurso más allá de que el jefe de Estado buscará enviar un mensaje a quienes forman parte del sistema de enseñanza del país.

La sede elegida, la Biblioteca Nacional de Maestros del Palacio Sarmiento, tiene una carga histórica propia: lleva el nombre de Domingo Faustino Sarmiento, el prócer cuya muerte, ocurrida un 11 de septiembre de 1888, dio origen a la conmemoración del Día del Maestro en Argentina.

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