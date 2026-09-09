La Ciudad de Buenos Aires premió a docentes por proyectos innovadores para mejorar el aprendizaje

La Ciudad premió a maestros que impulsan proyectos innovadores para mejorar el aprendizaje

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El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reconoció a docentes por proyectos innovadores para mejorar el aprendizaje y entregó premios de hasta $10 millones a equipos de escuelas públicas y privadas en el marco de la edición 2026 del certamen Docentes de la Ciudad. La ceremonia se realizó en el Salón Dorado del Teatro Colón, con la participación del jefe de Gobierno, Jorge Macri, y de la ministra de Educación, Mercedes Miguel.

Durante el acto, el Gobierno porteño distinguió a maestros y profesores que desarrollaron propuestas orientadas a fortalecer los aprendizajes y las trayectorias educativas de los alumnos. La convocatoria se inscribió dentro del plan Buenos Aires Aprende y estuvo dirigida a equipos docentes de establecimientos de gestión estatal y privada de la Ciudad de Buenos Aires.

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“Estamos reafirmando el rumbo de la educación que queremos, donde el esfuerzo vale y el compromiso importa. Capacitarse, exigirse y buscar la excelencia educativa hacen la diferencia”, sostuvo Jorge Macri al encabezar la entrega de premios.

El concurso contempló dos categorías. Por un lado, los ejes prioritarios, vinculados con Lengua y Matemática, bienestar socioemocional y educación inclusiva. Por otro, se otorgaron menciones especiales a propuestas relacionadas con la protección digital infantil y adolescente y el presentismo estudiantil.

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Los trabajos debían ser diseñados dentro de cada institución y enfocarse en la mejora de los aprendizajes o de las trayectorias escolares. En total, 15 proyectos finalistas fueron evaluados y los ganadores recibieron financiamiento para ampliar o fortalecer sus iniciativas.

Los primeros y segundos premios de las categorías principales obtuvieron $10 millones cada uno, mientras que dos trabajos asociados a las menciones especiales fueron distinguidos con $5 millones. Esos fondos podrán destinarse a la expansión de cada proyecto, la compra de materiales pedagógicos o la capacitación docente, con rendición de gastos dentro de los seis meses posteriores.

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Durante su discurso, Jorge Macri relacionó la distinción a los docentes con el desempeño educativo de la Ciudad. “Si logramos resultados históricos en las pruebas Aprender es porque tenemos los mejores docentes del país, sin ninguna duda, en la Ciudad de Buenos Aires”, afirmó.

El jefe de Gobierno también se refirió a medidas impulsadas por la administración porteña en materia escolar. “Exigir es confiar, evaluar y corregir es enseñar y poner límites es cuidar”, señaló, al defender políticas como la discusión sobre el uso del celular en el aula. En ese sentido, agregó que “7 de cada 10 chicos empezaron a prestar más atención y a vincularse mejor”.

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Además, el alcalde mencionó como antecedente reciente la aprobación de la ley que incorpora la sala de 3 años a la enseñanza obligatoria, una iniciativa que, según planteó, apunta a reforzar el aprendizaje desde los primeros años.

Por su parte, la ministra de Educación, Mercedes Miguel, puso el foco en el reconocimiento a la tarea cotidiana de los docentes y en la construcción de propuestas nuevas dentro de las escuelas. “Esto es una demostración de cuánto nos importa poner en valor el desempeño docente. Reconocer a quienes trabajan en equipo y se animan a pensar propuestas nuevas es fundamental”, expresó.

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En la misma línea, sostuvo que ese tipo de iniciativas incide en la mejora de las trayectorias escolares y en la ampliación de oportunidades de aprendizaje. También dejó un mensaje para los estudiantes presentes en la ceremonia: “Nunca dejen de mirar hacia adentro y saber que son capaces de aprender todo el tiempo”.

<b>Seis proyectos fueron premiados en los tres niveles educativos</b>

Seis proyectos fueron premiados en los tres niveles educativos

En Nivel Inicial, el primer premio fue para la Escuela Infantil N° 2 D.E. 2 “Pampita”, de Recoleta, por el proyecto “De jugadores a creadores: jugamos, pensamos y diseñamos”. La propuesta plantea un recorrido de seis meses para sala de 5 que articula matemática, lengua, educación digital, educación física y expresión artística a través del juego.

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El segundo premio de ese nivel fue para el Instituto Privado Comunidad Filii Deia, del Barrio Mugica, por “Viajeros del espacio”, una iniciativa para sala de 4 años que combina prácticas del lenguaje, indagación del ambiente y matemática básica mediante experimentación científica, juego dramático y recursos de educación digital.

En Nivel Primario, el primer premio fue para la Escuela N° 11 D.E. 19 “Ignacio Fermín Rodríguez”, de Nueva Pompeya, por “CABA 64: código Euler”. El proyecto toma un problema del barrio, el calor urbano y la falta de árboles, y utiliza el ajedrez como herramienta para enseñar geometría, proporciones, estadística y coordenadas.

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El segundo lugar fue para la Escuela N° 22 D.E. 5 “Estación Buenos Aires”, de Barracas, por la Copa de Robótica “Cupbot”. La propuesta convirtió la organización de una competencia en un contexto de aprendizaje matemático para toda la comunidad educativa. Los alumnos de 7° grado diseñaron y coordinaron la actividad, mientras que los cursos de 1° a 6° participaron con sus equipos.

<b>En secundaria se destacaron iniciativas de inclusión y asistencia tecnológica</b>

En secundaria se destacaron iniciativas de inclusión y asistencia tecnológica

En Nivel Secundario, el primer premio fue para la Escuela de Educación Media N° 5 D.E. 15 “Monseñor Enrique Angelelli”, de Saavedra, por “Sound Blue Project (Saavedra Inclusiva)”. Allí, estudiantes de 3°, 4° y 5° año investigaron la contaminación sonora, analizaron datos y desarrollaron una solución tecnológica orientada a alumnos neurodivergentes.

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El segundo premio quedó para la Escuela Técnica N° 32 D.E. 14 “Gral. José de San Martín”, de Chacarita, por “M.A.V.A. (Movilidad Asistida Vida Activa)”. El trabajo se centra en la producción de dispositivos mediante impresión 3D para facilitar tareas cotidianas a personas con dificultades de movilidad.

La edición 2026 de Docentes de la Ciudad cerró con el reconocimiento a experiencias escolares que buscan intervenir sobre problemas concretos del aprendizaje, la inclusión y la convivencia, con financiamiento para sostener o ampliar esos desarrollos en cada institución.