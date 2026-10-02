Educación

Hoy se realiza la Maratón Nacional de Lectura: una jornada para imaginar otros mundos

Chicos, jóvenes y adultos celebran en todo el país la edición 2026 de la iniciativa, cuyo acto porteño reúne a alumnos de La Boca con la autora Victoria Bayona

Fundación Leer - Maratón 2026
Ciencia Ficción, el tema de la Maratón de Lectura 2026 al que se suman millones de chicos
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La Maratón Nacional de Lectura moviliza este viernes a más de 4 millones de chicos, jóvenes y adultos en 14.105 instituciones de toda Argentina, con propuestas que convierten a escuelas, bibliotecas, centros comunitarios y hogares en espacios de lectura compartida.

La jornada, organizada por Fundación Leer, se desarrolla este 2 de octubre bajo el lema “Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles”. La edición invita a abordar obras de ciencia ficción y relatos que plantean preguntas sobre el tiempo, los cambios, la vida en otros escenarios y las decisiones que toman las personas en el presente.

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La iniciativa reúne a docentes, directivos, bibliotecarios, familias, voluntarios y referentes comunitarios. Cada institución define su programación, que puede incluir rondas de lectura, dramatizaciones, recomendaciones de libros, producción de textos y actividades lúdicas vinculadas con la literatura.

La ciencia ficción propone imaginar futuros y discutir el presente

El tema elegido para la Maratón Nacional de Lectura 2026 busca acercar a los participantes a universos literarios donde la realidad se transforma o se proyecta hacia otros tiempos. La consigna contempla obras de la literatura universal, nuevos personajes y escenarios ficticios que habilitan conversaciones sobre lo que vendrá y sobre aquello que podría modificarse.

La propuesta no se limita a una lectura individual. Las actividades están pensadas para que los chicos y las chicas compartan interpretaciones con pares y adultos, en un formato que suma a la comunidad educativa y a las familias.

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Según la información difundida por Fundación Leer, las instituciones inscriptas acceden a una guía con sugerencias para todas las edades, recomendaciones de textos e ideas para organizar la celebración. La entidad también ofrece recursos que permiten preparar la jornada y sostener el recorrido lector durante el año.

Fundación Leer - Maratón 2026

Escuelas, bibliotecas y centros comunitarios organizan actividades en todo el país

La convocatoria alcanza a establecimientos educativos y espacios sociales de diferentes provincias. Durante la jornada, las instituciones pueden transformar aulas, patios, bibliotecas y salones en rincones de lectura, con libros seleccionados por docentes y mediadores.

El portal oficial de la campaña informó que participan más de 4 millones de personas en 14.105 instituciones. La cifra incluye a niños, adolescentes y adultos que se suman desde escuelas, bibliotecas, organizaciones comunitarias y hogares.

La Maratón forma parte de las agendas escolares de numerosos ministerios de Educación provinciales. En la edición anterior, la fundación había informado la participación de 4 millones de niños, niñas, jóvenes y adultos en 14.500 instituciones de distintos puntos de Argentina.

La diferencia entre ambas cantidades responde a que las cifras corresponden a ediciones distintas. El número de establecimientos se actualiza de acuerdo con las inscripciones y el registro de participación de cada año.

La Boca recibe el acto de lanzamiento en la Ciudad de Buenos Aires

La actividad central en la Ciudad de Buenos Aires se realiza en el barrio de La Boca, entre las 9 y las 11.30, en la sede ubicada en avenida Don Pedro de Mendoza 1987.

Allí, 80 alumnos de la Escuela Primaria Común N.º 10 participan de una propuesta de lectura junto con la escritora de literatura infantil y juvenil Victoria Bayona. Después del encuentro, el programa prevé una instancia de escritura creativa acompañada por voluntarios y miembros del equipo de Fundación Leer.

La jornada porteña también incluye la entrega de libros a los estudiantes. El formato busca combinar la lectura de obras con la producción propia de textos, una de las líneas de trabajo planteadas para esta edición.

Los recursos gratuitos apuntan a sostener la lectura durante el año

Además de la guía específica para la Maratón, la organización pone a disposición la biblioteca digital gratuita Desafío Leer y propuestas para docentes y mediadores. Los materiales permiten trabajar el lema anual antes y después de la jornada nacional.

La plataforma reúne textos, actividades y recursos para que las instituciones adapten las consignas a los diferentes niveles educativos. También contempla encuentros virtuales con referentes de la literatura infantil y juvenil y una selección de clásicos de ciencia ficción.

Las familias pueden acompañar la celebración desde sus casas con momentos de lectura compartida. La convocatoria propone que cada participante elija un libro, lea en compañía y converse sobre la historia, los personajes y las preguntas que despierta el texto.

La información sobre las actividades, las guías y los recursos de la campaña está disponible en el sitio de la Maratón Nacional de Lectura de Fundación Leer, mientras que la entidad detalló los objetivos y materiales de la edición en la presentación de la Maratón Nacional de Lectura 2026. Datos del lanzamiento en La Boca y de la convocatoria nacional fueron informados también por Maratón Nacional de Lectura 2026: dónde se realiza y cómo participar.

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