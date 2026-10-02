Ana Campelo: “Los chicos no pueden salir solos de una situación de bullying”

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Los reportes de violencia entre estudiantes secundarios se han triplicado respecto de los casos de 2010. El dato preocupa, aunque su interpretación requiere de cierta cautela: ¿cuánto de ese aumento corresponde a situaciones que antes no se reconocían o no se contaban? La posibilidad de hablar de una agresión modifica las estadísticas y, para reconocer el cambio es necesario entendder qué pasa en las escuelas.

La comparación que hable este artículo surge del reciente informe que ha llevado adelante el Observatorio de Convivencia, Conflictividades y Violencias en Entornos Escolares, de la Fundación La Salle Argentina. La líder del proyecto es Ana Campelo, quien invitada al podcast de la solución educativa TICMAS, buscó interpretar las respuestas que dieron estudiantes y directivos de los últimos años de primaria y secundaria a los cuestionarios que se entregaban junto con las pruebas Aprender.

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TICMAS tiene un largo recorrido en temáticas en torno al educación socioemocional; por eso convocó a Campelo quien, además, tiene una trayectoria muy reconocida en el tema. Su experiencia al frente del Observatorio de Violencia en las Escuelas del Ministerio de Educación de la Nación le permitió poner los nuevos resultados en relación con relevamientos anteriores.

Ana Campelo, del Observatorio de Convivencia, Conflictividades y Violencias en Entornos Escolares, de la Fundación La Salle Argentina

La voz de los chicos

Para comenzar a interpretar los resultados, hay que distinguir el reporte de la ocurrencia. El reconocimiento de ciertas formas de discriminación o de maltrato, explicó Campelo, podrían hacer que aparecieran situaciones que antes quedaban silenciadas. En el período analizado, sin embargo, el aumento de los reportes de violencia física entre estudiantes y directivos de ambos niveles la llevó a considerar que también podría haber un crecimiento efectivo de las agresiones.

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El aula recibe, además, conflictos extraescolares. “Muchas veces es la irrupción de un malestar social que se hace presente en las aulas”, explicó. Es un malestar que —a nivel de hipótesis— se puede relacionar con los efectos de la pandemia y de la crisis económica. La angustia, la ansiedad y las dificultades para imaginar un futuro estuvieron entre las preocupaciones que mencionó.

Las respuestas tampoco ofrecen una mirada uniforme. El promedio nacional reunió diferencias entre provincias, sectores de gestión y actores de una misma institución. Campelo señaló que en una una provincia en particular, los estudiantes presentaban los reportes más altos de violencia mientras que los directivos, los más bajos. Esa distancia plantea la necesidad de indagar qué reconocía cada uno y qué situaciones llegaban a conocimiento de los adultos.

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Algo semejante ocurrió con las intervenciones y reparaciones. Mientras los directivos señalaron un predominio del diálogo y la reflexión, los estudiantes reportaron sanciones en una proporción considerablemente mayor. ¿Por qué? Campelo propuso que quizás una conversación puede ser entendida por el adulto como una oportunidad para pensar lo sucedido, pero por el estudiante es vivida como un sermón. El informe permite advertir esa diferencia, relevante para evaluar cómo se estaban acompañando los conflictos.

Ana Campelo en el podcast de Ticmas

Aprender a reparar

Paradójicamente, los reportes de violencia coexistien con indicadores altos de bienestar: muchos estudiantes dijeron que tenían amigos, se sentían cómodos y encontraban docentes que se preocupaban por ellos. Ambas experiencias pueden darse en una misma escuela. Para Campelo, leerlas juntas permite reconocer tanto las situaciones que necesitaban una intervención como los vínculos en los que esa intervención podía apoyarse.

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“La participación estudiantil se correlaciona con mayores niveles de bienestar escolar”, sostuvo. Se refirió a los consejos de convivencia, las asambleas y los centros de estudiantes como distintas maneras de hacer oír la voz de los chicos. Los acuerdos escolares de convivencia, por su parte, se relacionaron con menores niveles de maltrato.

¿Cómo reparar una agresión? Una disculpa exigida en público, dijo Campelo, podría convertirse en una humillación. Propuso en cambio que el estudiante tenga la posibilidad de pensar qué podía hacer frente al daño causado y cómo encontrar otra manera de vincularse. “Los chicos no pueden salir solos de una situación de bullying y los padecimientos son muchos”, señaló. Desde esa perspectiva, la intervención adulta debía sostener ese cuidado y preservar los derechos de todos los involucrados.

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La responsabilidad de la escuela frente a los conflictos en las redes

El informe también registró un aumento de los reportes de violencia en los entornos digitales, especialmente en secundaria. El crecimiento apareció tanto en los estudiantes como en los directivos, aunque con distinta intensidad. Campelo planteó que parte de esa diferencia podría relacionarse con una mayor conciencia de los adultos sobre conflictos frente a los cuales, tiempo atrás, discutían si correspondía intervenir. Para los estudiantes, lo que sucede en las redes tiene continuidad con sus relaciones escolares: una agresión puede seguir circulando después de la salida de clases y volver al aula al día siguiente. Esa experiencia es la que llevó a los docentes a reconocer con mayor claridad su responsabilidad de acompañar, aun cuando los hechos ocurrieran fuera de la institución.

También advirtió sobre los discursos que pueden debilitar la autoridad pedagógica necesaria para intervenir. Presentar a las escuelas como lugares donde nadie cuida a los chicos o atribuirles identidades permanentes a partir de una conducta dificulta el trabajo con los vínculos. “La escuela es un resguardo, un refugio del diálogo aún”, dijo. Y, al hablar de los próximos años, confesó un temor al aumento de la violencia, también entre los adultos. El informe deja una tarea inmediata para las escuelas: revisar cómo reciben lo que cuentan los estudiantes y qué respuestas les ofrecen para que puedan seguir conviviendo.

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