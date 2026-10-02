Educación

Ana Campelo: “Los chicos no pueden salir solos de una situación de bullying”

El podcast de la solución educativa TICMAS reúne distintas miradas sobre los aprendizajes y el trabajo cotidiano de las escuelas, con atención a las condiciones que necesitan docentes y estudiantes para enseñar y aprender. En ese marco, la responsable del informe del Observatorio de Convivencia de la Fundación La Salle, analizó el aumento de los reportes de violencia y las formas de intervenir que permiten cuidar a los chicos sin agravar los conflictos

Guardar

Los reportes de violencia entre estudiantes secundarios se han triplicado respecto de los casos de 2010. El dato preocupa, aunque su interpretación requiere de cierta cautela: ¿cuánto de ese aumento corresponde a situaciones que antes no se reconocían o no se contaban? La posibilidad de hablar de una agresión modifica las estadísticas y, para reconocer el cambio es necesario entendder qué pasa en las escuelas.

La comparación que hable este artículo surge del reciente informe que ha llevado adelante el Observatorio de Convivencia, Conflictividades y Violencias en Entornos Escolares, de la Fundación La Salle Argentina. La líder del proyecto es Ana Campelo, quien invitada al podcast de la solución educativa TICMAS, buscó interpretar las respuestas que dieron estudiantes y directivos de los últimos años de primaria y secundaria a los cuestionarios que se entregaban junto con las pruebas Aprender.

PUBLICIDAD

TICMAS tiene un largo recorrido en temáticas en torno al educación socioemocional; por eso convocó a Campelo quien, además, tiene una trayectoria muy reconocida en el tema. Su experiencia al frente del Observatorio de Violencia en las Escuelas del Ministerio de Educación de la Nación le permitió poner los nuevos resultados en relación con relevamientos anteriores.

Ana Campelo, del Observatorio de Convivencia, Conflictividades y Violencias en Entornos Escolares, de la Fundación La Salle Argentina
Ana Campelo, del Observatorio de Convivencia, Conflictividades y Violencias en Entornos Escolares, de la Fundación La Salle Argentina

La voz de los chicos

Para comenzar a interpretar los resultados, hay que distinguir el reporte de la ocurrencia. El reconocimiento de ciertas formas de discriminación o de maltrato, explicó Campelo, podrían hacer que aparecieran situaciones que antes quedaban silenciadas. En el período analizado, sin embargo, el aumento de los reportes de violencia física entre estudiantes y directivos de ambos niveles la llevó a considerar que también podría haber un crecimiento efectivo de las agresiones.

PUBLICIDAD

El aula recibe, además, conflictos extraescolares. “Muchas veces es la irrupción de un malestar social que se hace presente en las aulas”, explicó. Es un malestar que —a nivel de hipótesis— se puede relacionar con los efectos de la pandemia y de la crisis económica. La angustia, la ansiedad y las dificultades para imaginar un futuro estuvieron entre las preocupaciones que mencionó.

Las respuestas tampoco ofrecen una mirada uniforme. El promedio nacional reunió diferencias entre provincias, sectores de gestión y actores de una misma institución. Campelo señaló que en una una provincia en particular, los estudiantes presentaban los reportes más altos de violencia mientras que los directivos, los más bajos. Esa distancia plantea la necesidad de indagar qué reconocía cada uno y qué situaciones llegaban a conocimiento de los adultos.

Algo semejante ocurrió con las intervenciones y reparaciones. Mientras los directivos señalaron un predominio del diálogo y la reflexión, los estudiantes reportaron sanciones en una proporción considerablemente mayor. ¿Por qué? Campelo propuso que quizás una conversación puede ser entendida por el adulto como una oportunidad para pensar lo sucedido, pero por el estudiante es vivida como un sermón. El informe permite advertir esa diferencia, relevante para evaluar cómo se estaban acompañando los conflictos.

Ana Campelo en el podcast de Ticmas
Ana Campelo en el podcast de Ticmas

Aprender a reparar

Paradójicamente, los reportes de violencia coexistien con indicadores altos de bienestar: muchos estudiantes dijeron que tenían amigos, se sentían cómodos y encontraban docentes que se preocupaban por ellos. Ambas experiencias pueden darse en una misma escuela. Para Campelo, leerlas juntas permite reconocer tanto las situaciones que necesitaban una intervención como los vínculos en los que esa intervención podía apoyarse.

La participación estudiantil se correlaciona con mayores niveles de bienestar escolar”, sostuvo. Se refirió a los consejos de convivencia, las asambleas y los centros de estudiantes como distintas maneras de hacer oír la voz de los chicos. Los acuerdos escolares de convivencia, por su parte, se relacionaron con menores niveles de maltrato.

¿Cómo reparar una agresión? Una disculpa exigida en público, dijo Campelo, podría convertirse en una humillación. Propuso en cambio que el estudiante tenga la posibilidad de pensar qué podía hacer frente al daño causado y cómo encontrar otra manera de vincularse. “Los chicos no pueden salir solos de una situación de bullying y los padecimientos son muchos”, señaló. Desde esa perspectiva, la intervención adulta debía sostener ese cuidado y preservar los derechos de todos los involucrados.

La responsabilidad de la escuela frente a los conflictos en las redes

El informe también registró un aumento de los reportes de violencia en los entornos digitales, especialmente en secundaria. El crecimiento apareció tanto en los estudiantes como en los directivos, aunque con distinta intensidad. Campelo planteó que parte de esa diferencia podría relacionarse con una mayor conciencia de los adultos sobre conflictos frente a los cuales, tiempo atrás, discutían si correspondía intervenir. Para los estudiantes, lo que sucede en las redes tiene continuidad con sus relaciones escolares: una agresión puede seguir circulando después de la salida de clases y volver al aula al día siguiente. Esa experiencia es la que llevó a los docentes a reconocer con mayor claridad su responsabilidad de acompañar, aun cuando los hechos ocurrieran fuera de la institución.

También advirtió sobre los discursos que pueden debilitar la autoridad pedagógica necesaria para intervenir. Presentar a las escuelas como lugares donde nadie cuida a los chicos o atribuirles identidades permanentes a partir de una conducta dificulta el trabajo con los vínculos. “La escuela es un resguardo, un refugio del diálogo aún”, dijo. Y, al hablar de los próximos años, confesó un temor al aumento de la violencia, también entre los adultos. El informe deja una tarea inmediata para las escuelas: revisar cómo reciben lo que cuentan los estudiantes y qué respuestas les ofrecen para que puedan seguir conviviendo.

La entrevista completa con Ana Campelo está disponible en el podcast de TICMAS

Temas Relacionados

Ana CampeloBullyingTicmas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Aprender haciendo: qué dice la evidencia y cómo impacta en el aprendizaje

Metaanálisis internacionales y ensayos controlados demuestran que los proyectos STEAM mejoran el rendimiento, la creatividad y el pensamiento computacional. Mundo Maker, la propuesta de solución educativa TICMAS, lleva ese enfoque a un itinerario que atraviesa los diversos niveles

Aprender haciendo: qué dice la evidencia y cómo impacta en el aprendizaje

Por qué las universidades argentinas registraron la mayor caída de América Latina en el ranking QS, según los especialistas

Aunque la UBA se mantuvo entre las diez mejores de la región, 17 instituciones del país perdieron posiciones. Qué dicen los investigadores sobre el peso de la reputación académica, la investigación, la organización institucional y las restricciones de financiamiento

Por qué las universidades argentinas registraron la mayor caída de América Latina en el ranking QS, según los especialistas

El presupuesto educativo de 2027 crecería 5,6% en términos reales, pero seguiría 44% debajo del nivel de 2023

El análisis de Argentinos por la Educación advierte que el monto todavía quedaría lejos de los niveles registrados en años anteriores

El presupuesto educativo de 2027 crecería 5,6% en términos reales, pero seguiría 44% debajo del nivel de 2023

Ranking QS regional: la UBA sigue liderando en el país, pero Argentina registra la mayor caída de América Latina

Hay 17 universidades argentinas que retrocedieron con respecto al año pasado, y solo 8 avanzaron. Desde QS vincularon el desempeño del sistema universitario nacional con los recortes en el presupuesto y el impacto en salarios e investigación. La reputación se mantiene como punto fuerte

Ranking QS regional: la UBA sigue liderando en el país, pero Argentina registra la mayor caída de América Latina

El Estado nacional invertirá el 0,77% del PBI en educación en 2026: es la cifra más baja de los últimos 20 años

El proyecto de Presupuesto prevé que en 2027 el gasto suba al 0,79%, pero aun así quedaría 44% por debajo de 2023. También cambió la composición del gasto: las universidades pasaron de absorber el 58% del presupuesto educativo nacional en 2023 al 80% previsto para el año próximo

El Estado nacional invertirá el 0,77% del PBI en educación en 2026: es la cifra más baja de los últimos 20 años

DEPORTES

Jugó en la primera de Racing y hoy lo “alquilan” como arquero amateur a través de una app: “Me han pagado hasta seis cifras por un partido”

Jugó en la primera de Racing y hoy lo “alquilan” como arquero amateur a través de una app: “Me han pagado hasta seis cifras por un partido”

Scaloni recibió la visita de su ídolo del TC: el regalo que lo emocionó y una sorprendente invitación

La hipótesis que involucra a Messi detrás del escándalo de Cristiano Ronaldo con Portugal: la lapidaria portada de un medio europeo

Sarmiento presentó a la leyenda del boxeo que lo entrena para su pelea contra El Polaco en Párense de Manos IV

“Ningún piloto quiere correr en Italia”: el impensado problema que salpica el cierre de temporada de la Fórmula 1

TELESHOW

Premios ÍDOLO Argentina 2026: los conductores, nuevas categorías y todo sobre la gala del universo digital

Premios ÍDOLO Argentina 2026: los conductores, nuevas categorías y todo sobre la gala del universo digital

FIC.UBA 2026: Lita Stantic y Félix “Chango” Monti recibieron el Doctorado Honoris Causa en una noche de cine y emoción

Cazzu dará su primer show en un estadio en Jujuy con homenajes a su tierra: “Me da vergüenza, pero estoy orgullosa”

Agustín Rada reveló el costo físico que le produjo actuar en Charlie y la Fábrica de Chocolate: “Estaba demacrado”

El romántico mensaje de Denisse González a Bautista Mascia, tras recibir el alta de su internación: “Más llevadero”

INFOBAE AMÉRICA

La UE se reúne para acordar una respuesta común al alza del diésel ante la presión de Trump para reducir los precios del combustible

La UE se reúne para acordar una respuesta común al alza del diésel ante la presión de Trump para reducir los precios del combustible

Tensión en Ormuz: un buque cisterna fue atacado por un proyectil desconocido y hubo incendios a bordo

Nuevo delegado de la ONU en Cuba: Pablo Ruiz Hiedra abordará la crisis con el régimen

Cubalex denunció cuatro detenciones durante el juicio contra Anna Bensi y su madre en La Habana

Portación ilegal de armas y rebajas de condena: los dos flancos que el Ministerio de Gobernación de Guatemala quiere blindar