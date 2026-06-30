Formación, empleo y logística: la jornada en Mendoza que analizó los cambios que produce la IA en la economía y en el futuro del trabajo

Fredi Vivas fue el conferencista que cerró la edición 2026 del Ciclo Pilares en Mendonza

Hay eventos sobre inteligencia artificial que hablan de inteligencia artificial, y hay eventos que hablan de lo que la inteligencia artificial ya está haciendo en una mina a cuatro mil metros de altura, en un centro de distribución logístico, en la cadena de proveedores de una empresa trasnacional. El Ciclo Pilares, organizado por el diario Los Andes junto al Polo TIC Mendoza y el Ministerio de Producción de la provincia, está entre los segundos.

La edición 2026 de encuentros dedicada a tecnología, futuro del trabajo e inteligencia artificial se realizó el jueves pasado en el Hotel Hilton Mendoza y contó con cuatro verticales temáticos: Energía y Minería Tech, AgrifoodTech, Logística e Industria 4.0, y HealthTech. Fredi Vivas, referente nacional en adopción de IA en organizaciones, estuvo a cargo de la conferencia de cierre.

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Cada vertical se estructuró en diferentes paneles de expertos que lideran y participan activamente en procesos de implementación tecnológica en sus industrias. No hubo generalistas ni evangelizadores, sino gerentes de operaciones, directores de tecnología y responsables de innovación que contaron qué les pasó cuando pusieron a funcionar una herramienta: qué salió bien, qué resistencia encontraron, qué aprendieron. Era lo que el público —dueños y directivos de pymes, gerentes, líderes de área, profesionales y estudiantes avanzados— iba a escuchar.

Pablo Dellazoppa, organizador del ciclo, junto a Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza

Una conversación contra el vértigo

Pablo Dellazoppa, gerente general del diario Los Andes y organizador del ciclo, dijo que Pilares nació de una incomodidad: la agenda tecnológica suele girar en torno a las herramientas y no a los conceptos ni a los objetivos. “Todos los días, todos los meses aparece algo nuevo que provoca cierto derrumbe y es un volver a empezar”, dijo. Pilares, entonces, intenta interrumpir el vértigo y proponer una conversación entre quienes están operando con estas tecnologías y quienes buscan orientación para hacerlo.

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Pablo Dellazoppa

Alberto Aguiló, presidente del Polo TIC Mendoza, sumó su lectura institucional. El Polo, explicó, se mueve en tres niveles: el público, el privado y el académico. El acuerdo con Los Andes es el tipo de articulación que permite que la industria del conocimiento gane visibilidad y tenga impacto en la economía tradicional. “Cuando todo eso se logra generando este tipo de arenas para que la gente se conozca y pueda vincularse”, dijo, la economía se transforma y gana la productividad y la competitividad que necesita.

Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza

En tanto Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza, destacó que la producción es transversal a cualquier sistema, y sin tecnología —sin inteligencia artificial como factor de cambio— es difícil imaginar el salto de competitividad que el momento exige. Su presencia, junto a la de legisladores y representantes de cámaras empresariales, subrayó la importancia de un diálogo que dejó de ser tecnológico para volverse económico y político.

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El talento como infraestructura

Tomás Moyano, CTO y COO de Ticmas, participó en el vertical de Logística e Industria 4.0. En su disertación señaló que la Argentina y el mundo están atravesando dos procesos de transformación simultáneos y asimétricos: uno es el cambio en la matriz productiva local, con aceleración de algunos sectores y desaceleración de otros; el otro es la irrupción de la IA generativa, que no respeta geografías ni calendarios y que no tiene —a diferencia de otras revoluciones tecnológicas previas— un país desarrollado como referente que ya haya recorrido el camino antes y desde donde se pueda copiar el mapa. “Antes podías decir: esto va por ahí, tengo una estrella en el norte que me puede trazar mi rumbo”. Hoy esa estrella no existe. Estados Unidos, Europa y Asia están en el mismo proceso al mismo tiempo que Argentina. La ventaja del seguidor desapareció.

Tomás Moyano, CTO y COO de Ticmas

Moyano dijo que el 82% de las empresas del rubro está dispuesta a invertir en automatización, robótica e IA para eficientizar procesos, pero a la vez hay una pregunta: ¿quién va a operar esos sistemas, interpretar esos datos y tomar decisiones basadas en ellos? Una respuesta: la formación de talento tiene que dejar de ser una responsabilidad individual y convertirse en infraestructura de la empresa. Si ya no corre el modelo del título universitario que servía para toda la vida, lo que debe existir es la necesidad de aprender a aprender, de desarrollar habilidades analíticas e interpersonales, de saber preguntar bien, de entender el negocio lo suficiente como para validar lo que el algoritmo produce.

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“La IA no te va a reemplazar en tu trabajo”, dijo Moyano, pero “alguien que sí se subió a la ola de la IA va a reemplazarte y tomar ese nuevo puesto de trabajo”. La distinción entre adopción individual y adopción organizacional fue uno de los hilos más fértiles de su presentación. Dar herramientas para que cada persona trabaje mejor es una cosa. Rediseñar procesos, integrar fuentes de datos, crear estructuras de gobierno y definir qué herramienta sirve para qué problema es otra completamente distinta. Las empresas que van a ganar market share, dijo, no serán las que compraron el mejor software de IA, sino que serán las que construyeron la mejor capacidad humana para usarlo.

Pilares desarrolló cuatro verticales temáticos: Energía y Minería Tech, AgrifoodTech, Logística e Industria 4.0, y HealthTech

La minería como laboratorio del futuro

Si hay un sector donde la distancia entre el discurso sobre IA y su aplicación real se ha vuelto más corta, ese es la minería. Dos de las presentaciones más profundas de la jornada vinieron de ese mundo: Rodrigo Elizondo, desde Veladero —la mina de Barrick Gold ubicada en la cordillera sanjuanina—, y Alejandro Susel, gerente general de Holos, empresa proveedora de servicios para la industria minera.

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Elizondo presentó el caso de Veladero contando que, a pesar de operar en condiciones extremas —altura, frío, vientos, aislamiento—, la mina genera millones de datos por día a través de sensores, cámaras, equipos móviles y sistemas de gestión. Esa acumulación de información no es nueva —Veladero lleva más de veinte años de digitalización—, pero cambió la capacidad de procesarla y convertirla en decisiones. En su exposición, entonces, hizo foco en la gobernanza. Veladero creó un comité de IA —uno de los pocos dentro de Barrick Gold a nivel global— que establece los estándares tecnológicos, evalúa las iniciativas de las distintas áreas, define las políticas de seguridad de la información y da seguimiento a los productos desarrollados. El comité, formado en octubre del año pasado, ya tiene once iniciativas en marcha que van desde gemelos digitales de la planta de proceso hasta agentes que ayudan a redactar los objetivos anuales de todos los empleados.

Alejandro Susel, gerente general de Holos

Desde la otra orilla —la del proveedor que entra a las minas, que las audita, que les da servicios—, Alejandro Susel completó el panorama con una perspectiva tan concreta como la de Elizondo. Holos tiene base en Mendoza y en Antofagasta, y la empresa trabaja en Chile, Argentina y Perú en el ecosistema de proveedores de la gran minería. Lo que vino a decir Susel en Pilares fue, en esencia, que la ola que se viene es enorme y que la región todavía no terminó de procesar su tamaño: más de 105 mil millones de dólares en inversiones mineras confirmadas en Chile para los próximos diez años, más de 60 mil millones en Argentina —donde Potasio Rio Colorado, San Jorge y otros proyectos están en lista de espera—, y una estimación de entre 200 y 250 mil nuevos empleos en el sector solo en San Juan. Escondida, la mina más grande de Chile, opera hoy con 10 mil personas permanentes en faena y espera llegar a 25 mil en los próximos meses. “Es una ciudad a la cual hay que darle de comer, hay que darle transporte, hay que llevarle el trabajo dentro de la mina”, describió Susel.

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En ese contexto, la inteligencia artificial es una necesidad operativa crítica. Escondida genera 1.500 millones de registros por día, tiene 8.500 radios activas, más de 900 cámaras, 1.400 kilómetros de fibra óptica y 5.000 señales de sensores de terreno distintos. Si bien esa información siempre estuvo disponible, ahora existe la capacidad de procesarla en tiempo real. Ahora existe, y la diferencia entre el proveedor que sabe usarla y el que no puede medirse en contratos.

Una multitud en la conferencia de cierre, a cargo de Fredi Vivas

En línea con Elizondo, la conclusión de Susel fue que Mendoza y toda la región tienen una oportunidad que no pueden desaprovechar. No hay conflictos geopolíticos, no hay tensiones sociales comparables a las de otras regiones mineras, el recurso está sin explotar. La ola existe. Lo que falta es estar a la altura de ella.

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La mentalidad que hace la diferencia

El cierre del ciclo estuvo a cargo de Fredi Vivas, ingeniero en Sistemas especializado en IA, machine learning y data, CEO y fundador de RockingData, autor de tres libros sobre inteligencia artificial y profesor en la Universidad de San Andrés. Vivas dio la conferencia llamada “Mentalidad de crecimiento con inteligencia artificial”, que fue una suerte de síntesis de todo lo que la jornada había ido construyendo desde adentro hacia afuera.

“Mentalidad de crecimiento con inteligencia artificial”, la conferencia de Fredi Vivas

Vivas empezó por el fútbol —el Mundial como laboratorio de datos— y terminó en las empresas, siguiendo siempre el mismo principio: el momento actual exige no solo aprender a usar herramientas sino, sobre todo, cambiar la forma en que las organizaciones piensan su propia transformación. Para Vivas, las herramientas de inteligencia artificial generativas van a volverse commodities, pero lo que no va a pasar a ser una commodity es la capacidad humana de entender el negocio, leer el contexto, priorizar, conectar, decidir. “Tu empresa va a ser diferencial si piensa otro tipo de cosas”, dijo. “Vos, como usuario, vas a ser diferencial si traés algo en tu cabeza, tu criterio, tu experiencia anterior, tu capacidad de conectar”.

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