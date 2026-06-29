Educación

Debate en el sistema educativo argentino: el 80% rechaza la promoción automática y cuestiona la repitencia

El relevamiento realizado por el Centro de Investigaciones Sociales de la Universidad Argentina de la Empresa revela que la mayoría de padres y docentes considera insuficientes tanto la repitencia como la promoción automática

Guardar
Google icon
La crisis del sistema educativo argentino afecta a escuelas públicas y privadas y pone en duda que la educación privada garantice mejores resultados

El sistema educativo argentino enfrenta una crisis que afecta tanto a escuelas públicas como privadas. Familias y docentes discuten la utilidad de la repitencia y la promoción automática para resolver los problemas de aprendizaje. Un relevamiento realizado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) muestra que la mayoría rechaza la promoción automática, pero tampoco encuentra una solución en la repitencia.

Desde distintos sectores, se cuestiona la idea de que enviar a un hijo a una escuela privada garantiza una mejor educación. El problema atraviesa a todo el sistema. Las diferencias existen, pero la crisis de aprendizaje no distingue tipo de establecimiento. Las políticas de evaluación y promoción dividen opiniones y generan preocupación sobre el futuro educativo de los estudiantes.

PUBLICIDAD

El debate se intensifica porque los métodos actuales de evaluación no responden a las necesidades reales de los alumnos. La repitencia y la promoción automática aparecen como alternativas insuficientes. Docentes y familias buscan opciones más efectivas para acompañar el aprendizaje y evitar el abandono escolar.

Percepción social sobre la repitencia y la promoción automática

El relevamiento realizado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) consultó a 700 padres y más de 200 docentes sobre el sistema de evaluación. Ocho de cada diez rechazan la promoción automática. El 80% considera que ese mecanismo no beneficia a los estudiantes ni resuelve los problemas de aprendizaje.

PUBLICIDAD

Niño estudiante con camisa blanca y pantalón azul sentado en un pupitre, escribiendo en un examen. Al fondo, una pizarra verde y una ventana.
El 80% de padres y docentes rechaza la promoción automática en el sistema educativo argentino porque considera que no resuelve los problemas de aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también revela que casi el 60% de los consultados considera que la repitencia puede ser válida como excepción, pero no como regla. Al profundizar, el 37% la ve eficaz en algunos casos, el 36% la considera ineficaz y el 27% cree que depende de cada situación. Las cifras varían según la provincia y el contexto escolar.

Consecuencias sociales y educativas de la repitencia

La repitencia afecta la integración social de los estudiantes. Quienes repiten suelen quedar marcados y enfrentan dificultades para adaptarse al nuevo grupo. El abandono escolar aumenta cuando los alumnos repiten, sobre todo en contextos de mayor desigualdad social.

En Argentina, solo 73 de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo completan su formación en tiempo y forma. El 40% restante abandona antes de terminar. Los datos reflejan un problema estructural que la repitencia no soluciona. La falta de acompañamiento previo deja a muchos jóvenes fuera del sistema.

La pandemia profundizó las diferencias en los ritmos de aprendizaje. Las dificultades para acceder a recursos y el acompañamiento familiar marcaron la experiencia de cada estudiante. El sistema educativo enfrenta el desafío de reconocer la diversidad de trayectorias y necesidades.

Una maestra, de espaldas parciales, asiste a un estudiante que escribe en un examen sobre un pupitre de madera, ambos sin mostrar sus rostros.
La repitencia afecta la integración social de los estudiantes y aumenta el abandono escolar, sobre todo en contextos de desigualdad social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Métodos de evaluación y búsqueda de alternativas

El relevamiento del CIS y la UADE muestra que la mayoría de los consultados no está conforme con los métodos actuales de evaluación. La repitencia y la promoción automática dividen opiniones, pero ninguna satisface las demandas de familias y docentes. El debate apunta a encontrar formas de evaluación que permitan identificar las necesidades de cada alumno y ofrecer un acompañamiento efectivo.

Una alternativa que gana espacio es la “promoción con apoyo obligatorio”. En la ciudad de Buenos Aires, este sistema permite pasar de grado con un acompañamiento escolar adicional. El 40% de los consultados lo considera eficaz, mientras otro 40% lo rechaza y prefiere que los estudiantes repitan el año si no alcanzan los saberes requeridos.

El análisis del relevamiento indica que el sistema necesita más recursos para acompañar a los estudiantes con dificultades. La evaluación debe servir para detectar a tiempo las necesidades y evitar que los alumnos queden rezagados o abandonen el sistema.

Primer plano de manos de una alumna borrando marcas de lápiz de una hoja blanca con una goma de borrar rosa, sobre una mesa de madera. Se ven virutas de goma.
En Argentina, solo 73 de cada 100 estudiantes completan su formación en tiempo y forma, un dato que expone un problema estructural del sistema educativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desigualdades sociales y diversidad de trayectorias

Las diferencias sociales y económicas determinan las posibilidades de cada alumno para avanzar en el sistema educativo. El acompañamiento familiar y los recursos disponibles influyen en la probabilidad de repetir o abandonar la escuela. La repitencia se convierte en un obstáculo mayor para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

El debate sobre la promoción automática y la repitencia revela la necesidad de políticas que contemplen la diversidad de ritmos y trayectorias. El sistema escolar no logra adaptarse a las diferencias entre estudiantes y muchas veces asigna el fracaso individualmente, cuando en realidad responde a fallas estructurales.

La escuela cumple múltiples roles, desde comedor escolar hasta espacio de contención social y psicológica. En ese contexto, la evaluación y la promoción deben responder a una realidad compleja, donde los métodos tradicionales no alcanzan para garantizar el aprendizaje.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

<br>

Temas Relacionados

Crisis Educativa ArgentinaCiudad de Buenos AiresAbandono EscolarDesigualdad SocialInfobae en VivoInfobae Al Amanecer

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza: “Para la minería se requiere capital humano formado en oficios”

La vicegobernadora señaló cómo la provincia se prepara para acompañar el despegue de la actividad que tiene más de setenta y cinco proyectos de exploración aprobados

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza: “Para la minería se requiere capital humano formado en oficios”

Un nuevo estudio de Yale pone en jaque la idea de la vejez como sinónimo de pérdida de capacidades

A partir de una investigación que siguió a 11.000 personas durante más de una década se observó que las creencias sobre el declive producto de la vejez cuentan con mayores matices de los esperados

Un nuevo estudio de Yale pone en jaque la idea de la vejez como sinónimo de pérdida de capacidades

Leo Piccioli y la alfabetización financiera: “El tabú más fuerte es que del dinero no se habla”

El emprendedor y autor de “Finanzas: lo que no te enseñaron en la escuela” habló con Ticmas sobre el diferencial de educarse sobre el dinero y sus usos. Las finanzas personales como una estrategia de conocimiento y desarrollo

Leo Piccioli y la alfabetización financiera: “El tabú más fuerte es que del dinero no se habla”

Las universidades reconocerán las “horas de estudio”: cómo avanza el nuevo sistema de créditos académicos

Las instituciones públicas y privadas están empezando a implementar el sistema de créditos universitarios: deben adaptar sus planes de estudio para 2027. La organización de las carreras considerará no solo las horas de cursada, sino también el tiempo de trabajo autónomo del estudiante

Las universidades reconocerán las “horas de estudio”: cómo avanza el nuevo sistema de créditos académicos

Chaco registró avances en comprensión lectora tras implementar un nuevo método de alfabetización

Un estudio realizado por especialistas del CONICET mostró que los alumnos de primer grado que participaron del programa “Aprendo Leyendo” obtuvieron mejores resultados en comprensión lectora que las cohortes anteriores

Chaco registró avances en comprensión lectora tras implementar un nuevo método de alfabetización

DEPORTES

La emoción de Vinicius Jr tras escuchar un mensaje de su abuela en la previa al partido contra Japón: “Marcó mi vida”

La emoción de Vinicius Jr tras escuchar un mensaje de su abuela en la previa al partido contra Japón: “Marcó mi vida”

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La “rebelión” de tenistas que pone en alerta a Wimbledon: los ejes centrales de la protesta y el acuerdo al que llegaron

La crítica de una leyenda del fútbol a Cristiano Ronaldo por su rendimiento en el Mundial: “Termina condicionando a Portugal”

TELESHOW

El emotivo recuerdo de Matías Bagnato a su madre: “Hoy cumplirías 73 años”

El emotivo recuerdo de Matías Bagnato a su madre: “Hoy cumplirías 73 años”

Crisis en vivo en Gran Hermano: el mensaje que desencadenó el llanto de Tamara Paganini y su posible salida de la casa

El inesperado encuentro de Tini Stoessel después del partido de Argentina: baile, música y emoción con “Las princess”

Beto Casella con Fernando Marín: su desaliento con la política y el emotivo recuerdo de sus padres

Robbie Williams levantó una camiseta argentina en pleno show y alentó por Lionel Messi: el video

INFOBAE AMÉRICA

Cinco muertos en un tiroteo en Stade, en el norte de Alemania

Cinco muertos en un tiroteo en Stade, en el norte de Alemania

Irán dilata nuevas reuniones con Estados Unidos e insiste en arancelar el paso por estrecho de Ormuz junto con Omán

Mary Shelley, escritora inglesa: “Nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un propósito firme”

Qué hay detrás de una buena hamburguesa: el recorrido de los ingredientes mexicanos del campo a la mesa

Samuelandia frente a la Constitución