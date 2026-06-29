Debate en el sistema educativo argentino: el 80% rechaza la promoción automática y cuestiona la repitencia

La crisis del sistema educativo argentino afecta a escuelas públicas y privadas y pone en duda que la educación privada garantice mejores resultados

El sistema educativo argentino enfrenta una crisis que afecta tanto a escuelas públicas como privadas. Familias y docentes discuten la utilidad de la repitencia y la promoción automática para resolver los problemas de aprendizaje. Un relevamiento realizado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) muestra que la mayoría rechaza la promoción automática, pero tampoco encuentra una solución en la repitencia.

Desde distintos sectores, se cuestiona la idea de que enviar a un hijo a una escuela privada garantiza una mejor educación. El problema atraviesa a todo el sistema. Las diferencias existen, pero la crisis de aprendizaje no distingue tipo de establecimiento. Las políticas de evaluación y promoción dividen opiniones y generan preocupación sobre el futuro educativo de los estudiantes.

PUBLICIDAD

El debate se intensifica porque los métodos actuales de evaluación no responden a las necesidades reales de los alumnos. La repitencia y la promoción automática aparecen como alternativas insuficientes. Docentes y familias buscan opciones más efectivas para acompañar el aprendizaje y evitar el abandono escolar.

Percepción social sobre la repitencia y la promoción automática

El relevamiento realizado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) y la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) consultó a 700 padres y más de 200 docentes sobre el sistema de evaluación. Ocho de cada diez rechazan la promoción automática. El 80% considera que ese mecanismo no beneficia a los estudiantes ni resuelve los problemas de aprendizaje.

PUBLICIDAD

El 80% de padres y docentes rechaza la promoción automática en el sistema educativo argentino porque considera que no resuelve los problemas de aprendizaje (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe también revela que casi el 60% de los consultados considera que la repitencia puede ser válida como excepción, pero no como regla. Al profundizar, el 37% la ve eficaz en algunos casos, el 36% la considera ineficaz y el 27% cree que depende de cada situación. Las cifras varían según la provincia y el contexto escolar.

Consecuencias sociales y educativas de la repitencia

La repitencia afecta la integración social de los estudiantes. Quienes repiten suelen quedar marcados y enfrentan dificultades para adaptarse al nuevo grupo. El abandono escolar aumenta cuando los alumnos repiten, sobre todo en contextos de mayor desigualdad social.

PUBLICIDAD

En Argentina, solo 73 de cada 100 estudiantes que ingresan al sistema educativo completan su formación en tiempo y forma. El 40% restante abandona antes de terminar. Los datos reflejan un problema estructural que la repitencia no soluciona. La falta de acompañamiento previo deja a muchos jóvenes fuera del sistema.

La pandemia profundizó las diferencias en los ritmos de aprendizaje. Las dificultades para acceder a recursos y el acompañamiento familiar marcaron la experiencia de cada estudiante. El sistema educativo enfrenta el desafío de reconocer la diversidad de trayectorias y necesidades.

PUBLICIDAD

La repitencia afecta la integración social de los estudiantes y aumenta el abandono escolar, sobre todo en contextos de desigualdad social (Imagen Ilustrativa Infobae)

Métodos de evaluación y búsqueda de alternativas

El relevamiento del CIS y la UADE muestra que la mayoría de los consultados no está conforme con los métodos actuales de evaluación. La repitencia y la promoción automática dividen opiniones, pero ninguna satisface las demandas de familias y docentes. El debate apunta a encontrar formas de evaluación que permitan identificar las necesidades de cada alumno y ofrecer un acompañamiento efectivo.

Una alternativa que gana espacio es la “promoción con apoyo obligatorio”. En la ciudad de Buenos Aires, este sistema permite pasar de grado con un acompañamiento escolar adicional. El 40% de los consultados lo considera eficaz, mientras otro 40% lo rechaza y prefiere que los estudiantes repitan el año si no alcanzan los saberes requeridos.

PUBLICIDAD

El análisis del relevamiento indica que el sistema necesita más recursos para acompañar a los estudiantes con dificultades. La evaluación debe servir para detectar a tiempo las necesidades y evitar que los alumnos queden rezagados o abandonen el sistema.

En Argentina, solo 73 de cada 100 estudiantes completan su formación en tiempo y forma, un dato que expone un problema estructural del sistema educativo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desigualdades sociales y diversidad de trayectorias

Las diferencias sociales y económicas determinan las posibilidades de cada alumno para avanzar en el sistema educativo. El acompañamiento familiar y los recursos disponibles influyen en la probabilidad de repetir o abandonar la escuela. La repitencia se convierte en un obstáculo mayor para quienes enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

PUBLICIDAD

El debate sobre la promoción automática y la repitencia revela la necesidad de políticas que contemplen la diversidad de ritmos y trayectorias. El sistema escolar no logra adaptarse a las diferencias entre estudiantes y muchas veces asigna el fracaso individualmente, cuando en realidad responde a fallas estructurales.

La escuela cumple múltiples roles, desde comedor escolar hasta espacio de contención social y psicológica. En ese contexto, la evaluación y la promoción deben responder a una realidad compleja, donde los métodos tradicionales no alcanzan para garantizar el aprendizaje.

PUBLICIDAD

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

<br>