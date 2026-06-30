Educación

“AulaLab”: el desarrollo de la UTN que incorpora inteligencia artificial para analizar cómo aprenden los estudiantes

Lo llevó a cabo la Facultad Regional Córdoba. El entorno experimental registra niveles de atención, participación y clima de aula en tiempo real

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AulaLab, el aula experimental de la UTN que se usará para mejorar el aprendizaje y la enseñanza

La UTN Córdoba presenta AulaLab, un entorno experimental que combina inteligencia artificial, analítica educativa y tecnología colaborativa para estudiar y mejorar los procesos de enseñanza. El proyecto es resultado de una alianza entre la universidad, Huawei y sus socios estratégicos Intermaco y Vectus.

A diferencia de un aula equipada con tecnología convencional, AulaLab funcionará como un ecosistema capaz de registrar y analizar en tiempo real lo que ocurre durante una clase: niveles de atención, participación, clima grupal y dinámicas de aprendizaje. La información resultante estará disponible para docentes, estudiantes e instituciones.

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El sistema integrará una pantalla interactiva, notebooks y una plataforma desarrollada por graduados de la propia UTN Córdoba. Entre sus funciones se incluyen la generación automática de resúmenes de clase, mapas emocionales del grupo, análisis de compromiso y reportes institucionales.

—La educación enfrenta hoy desafíos completamente distintos a los de hace apenas unos años —dijo el decano de la Facultad Regional Córdoba, Federico Olivo Aneiros—. Por eso creemos que las universidades deben asumir un rol activo en la generación de soluciones innovadoras que permitan mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

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El proyecto apunta a abrir un campo de investigación educativa para analizar metodologías de enseñanza, comportamiento de grupos y factores vinculados al rendimiento académico

El proyecto también apunta a abrir un campo de investigación educativa: el sistema permitirá estudiar metodologías de enseñanza, comportamiento de grupos y factores vinculados al rendimiento académico.

Desde Huawei Argentina subrayaron el valor de la articulación con la universidad: “Creemos que la transformación digital de la educación requiere mucho más que tecnología. Requiere instituciones capaces de innovar, investigar y generar nuevos modelos de aprendizaje. Encontramos en la UTN Córdoba un socio estratégico con la capacidad técnica, académica y humana para convertir la tecnología en soluciones concretas de alto impacto.”

Para Olivo Aneiros, AulaLab encarna una apuesta más amplia de la institución:

—Nuestro objetivo es que la UTN Córdoba sea cada vez más un puente entre el conocimiento y las necesidades reales de la sociedad. AulaLab demostrará que cuando la universidad pública, la investigación y las empresas trabajan juntas, es posible generar innovación con impacto real y construir soluciones que contribuyan al desarrollo educativo, tecnológico y productivo de nuestra región —dijo.

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