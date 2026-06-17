Educación

“La competitividad se construye con educación”: empresarios, expertos y ministros debatieron sobre el futuro de la escuela

En la Escuela Técnica Roberto Rocca, referentes y especialistas del campo educativo compartieron su visión sobre las principales transformaciones que necesitan las instituciones. La crisis de los aprendizajes básicos y la articulación con el empleo, dos prioridades clave

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Día de la Educación - Escuela Roberto Rocca
El Día de la Educación "Roberto Rocca" reunió en la Escuela Técnica Rocca a referentes empresarios, funcionarios, especialistas en educación y docentes de todo el país.

La relación entre educación, empleo y desarrollo productivo fue el eje de una jornada que reunió este miércoles a empresarios, especialistas, funcionarios y docentes en la Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana. Organizado por el Grupo Techint, el Día de la Educación Roberto Rocca convocó a referentes del sector para debatir los desafíos que enfrenta el sistema educativo argentino frente a las transformaciones tecnológicas y las nuevas demandas del mercado laboral.

Durante la apertura, Andrea Previtali, presidente de Tenaris para Cono Sur, sostuvo que “la competitividad de la industria se construye con educación” y vinculó el fortalecimiento de la economía argentina con la formación de capital humano. “Que Argentina no gane solo el Mundial –ojalá–, sino que gane un posicionamiento que se fortalezca en un contexto no solo nacional, sino global. Y eso se construye con la educación”, afirmó.

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Uno de los diagnósticos más preocupantes fue planteado por Erika Bienek, directora global de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint. Según señaló, solo uno de cada diez jóvenes finaliza la escuela secundaria con los aprendizajes esperados en matemática y lengua. “No nos puede dar lo mismo como sociedad. No podemos soltar a esos chicos”, advirtió.

Bienek también expuso las dificultades que enfrentan las empresas para cubrir puestos de trabajo. Según explicó, el Grupo Techint necesita entrevistar a unas 10.500 personas para contratar a 3.500 trabajadores, y muchas de las dificultades aparecen en competencias básicas. “Sin industria no hay empleo y sin industria no hay desarrollo de un país. Necesitamos trabajar juntos desde la educación y desde el empleo para construir una mirada de largo plazo”, sostuvo.

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En ese marco, la Escuela Técnica Roberto Rocca inauguró una ampliación de sus espacios de aprendizaje, una obra que demandó una inversión de 1,8 millones de dólares.

Erika Bienek
"Necesitamos trabajar juntos desde la educación y desde el empleo para sacar a la Argentina hacia una mirada de largo plazo", dijo Erika Bienek, directora global de Relaciones con la Comunidad del Grupo Techint.

Aprendizajes en crisis

El primer panel de la jornada, titulado “Claves y perspectivas para la escuela que viene”, reunió a los especialistas Cecilia Veleda, Mariano Narodowski y Alejandro Piscitelli para debatir sobre los desafíos de la escuela del futuro.

Veleda sintetizó la gravedad de la situación educativa con un dato contundente: de cada 100 alumnos que comienzan la primaria, apenas 10 llegan al final de la secundaria en tiempo y forma y con aprendizajes satisfactorios. “Estamos todos en el Titanic”, señaló.

Narodowski, por su parte, planteó la necesidad de otorgar mayor autonomía a las escuelas y confiar más en las capacidades profesionales de los docentes. Piscitelli insistió en la importancia de ampliar las experiencias innovadoras que hoy existen en algunas instituciones para que puedan llegar a las más de 60.000 escuelas del país.

La articulación entre educación y empleo fue el eje del segundo panel, integrado por Mariana Albarracín (directora de la Escuela Técnica Roberto Rocca de Campana), Sebastián Mur (vicerrector del ITBA), Tomás Avetta (decano de UTN Regional San Nicolás) y Martín Salvetti (director educativo en Ticmas y finalista del Global Teacher Prize). Allí se destacó la necesidad de acercar la escuela al mundo productivo mediante prácticas profesionalizantes, experiencias concretas en empresas y propuestas de aprendizaje vinculadas con problemas reales.

Día de la Educación - Escuela Técnica Roberto Rocca
El Día de la Educación "Roberto Rocca" se conmemora en junio en honor al fallecimiento del cofundador del Grupo Techint.

De la IA a las políticas educativas

La jornada también reunió a responsables de las carteras educativas de distintas provincias. Los ministros José Goity (Santa Fe), Ana Miño (Corrientes) y Guillermo Araujo (San Luis) compartieron un panel junto con Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación.

Bajo la consigna “De las ideas a la acción: decisiones para transformar la educación”, los participantes coincidieron en la necesidad de sostener políticas de largo plazo, fortalecer la gestión educativa y acercar las decisiones a las escuelas para lograr mejoras concretas en los aprendizajes.

El cierre estuvo a cargo de Mariana Maggio, decana de la Escuela de Innovación del ITBA y especialista en tecnología educativa, quien reflexionó sobre los desafíos que plantea la inteligencia artificial para la enseñanza y la organización de las instituciones educativas.

Al finalizar la jornada, los asistentes recorrieron una muestra de proyectos desarrollados por estudiantes de la Escuela Técnica Roberto Rocca y de escuelas públicas de Campana y San Nicolás, con trabajos vinculados a la innovación tecnológica y la resolución de problemas concretos mediante el aprendizaje basado en proyectos.

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