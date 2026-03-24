El nuevo Multicampus en Suba enfrenta dudas por clases en contenedores: ¿qué hay detrás de su infraestructura?

El proyecto ‘espacios para ser y saber’ implementa módulos modulares para educación en zonas con urgencia de infraestructura en todo el país - crédito Ministerio de Educación

El Multicampus Universitario de Suba reavivó el debate sobre la calidad y el modelo de infraestructura educativa en Bogotá, luego de la reciente entrega de predios para el inicio del proyecto. El avance, celebrado por amplios sectores de la comunidad, también fue objeto de fuertes cuestionamientos en el Concejo de Bogotá, donde se denunció que la fase inicial contempla clases en contenedores modulares como solución provisional.

De un terreno baldío a clases en contenedores: la denuncia en el Concejo

La polémica se desató tras la intervención de los concejales Fabián Puentes y Samir Bedoya Piraquive. Ambos alertaron que la primera etapa del multicampus, prevista para el segundo semestre de 2026, se fundamenta en la instalación de 64 estructuras modulares —contenedores— sobre un área de 5.600 metros cuadrados. Estas unidades albergarán aulas, laboratorios, biblioteca, salas de sistemas y espacios de bienestar, con capacidad para 920 estudiantes.

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Según Puentes, la iniciativa carece de garantías contractuales para la construcción de una sede definitiva. “El Multicampus debe ser una infraestructura de calidad, pero hoy no hay contrato de obra y se plantea iniciar con módulos provisionales. Desde el Partido Mira solicitamos a Atenea no entregar predios sin garantías reales de construcción”, afirmó el cabildante. Advirtió, además, sobre el riesgo de que la provisionalidad se convierta en una solución permanente y criticó que “la educación pública de calidad no se construye en contenedores, sino con visión y responsabilidad”.

Los concejales advierten sobre el riesgo de que la infraestructura provisional se convierta en una solución permanente en Suba - crédito Concejo de Bogotá

Los concejales anunciaron que ejercerán control político y vigilancia para evitar que la infraestructura temporal reemplace la construcción definitiva. “La comunidad de Suba ha esperado décadas por esta oportunidad y no debe conformarse con proyectos a medias, de un potrero a clases en contenedores”, agregó Puentes. El objetivo, según los cabildantes, es que el avance no se estanque en soluciones de emergencia y se garantice una infraestructura digna para los jóvenes de la localidad.

Durante la entrega de los predios 1 y 2, ubicados en la intersección de la calle 145 con carrera 115, el Gobierno nacional ratificó la inversión de 215.000 millones de pesos entre 2026 y 2028, bajo el Conpes 4181. La administración central, a través de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y en articulación con la Universidad Pedagógica Nacional, lidera la ejecución de la primera fase, que permitirá que los estudiantes accedan a educación superior gratuita y cerca de sus hogares.

Explicación oficial: ¿qué son las estructuras modulares y por qué se instalan?

El Ministerio de Educación Nacional sostiene que el uso de estructuras modulares responde a la necesidad de ampliar la cobertura educativa en menor tiempo y con mayor flexibilidad. Dichas soluciones, parte del proyecto “espacios para ser y saber”, no solo se implementan en Bogotá, sino en diferentes regiones del país, sobre todo en zonas rurales o con urgencias de infraestructura.

Suba tendrá multicampus universitario con inversión de $215.000 millones - crédito Ministerio de Educación

Las estructuras modulares destacan por su rápida instalación: se fabrican en planta y se ensamblan en el sitio en aproximadamente seis meses, frente a los plazos de una obra convencional que puede superar el año. Su flexibilidad permite configurar aulas, laboratorios, cocinas, bibliotecas y baños según las necesidades del terreno y la comunidad. Además, el diseño incorpora materiales que garantizan confort térmico, acústico y durabilidad, adaptándose a condiciones climáticas diversas.

El Ministerio subrayó que ese tipo de infraestructura es una solución temporal orientada a atender la falta de espacios educativos formales o a responder a emergencias. Las estructuras pueden ser metálicas, de madera o de concreto prefabricado, y han permitido ampliar la oferta educativa de manera inmediata en varias regiones.

En el caso del multicampus de Suba, la inversión inicial de más de $25.000 millones se destina a la instalación de las aulas modulares, con el objetivo de iniciar clases en el segundo semestre de 2026. La fase definitiva, que contempla infraestructura convencional, cuenta con $215.000 millones asegurados a través de vigencias futuras, lo que garantiza la continuidad y culminación del proyecto.

El uso de estructuras modulares como solución de arranque para el Multicampus de Suba ha generado debate en Bogotá, tras la denuncia de concejales que advierten sobre el riesgo de que lo provisional se convierta en permanente. Según el Ministerio de Educación, estas infraestructuras ofrecen una respuesta ágil y adaptable a la falta de cobertura, pero la comunidad y sus representantes exigen que la transición a una edificación definitiva se concrete en los plazos establecidos.

El Ministerio de Educación defiende las estructuras modulares por su rápida instalación y capacidad de ampliar cobertura educativa - crédito Ministerio de Educación

Participación ciudadana y oferta académica

La oferta académica del multicampus fue diseñada desde febrero con la participación de jóvenes y actores comunitarios, priorizando programas ajustados a las necesidades sociales, ambientales y productivas de Suba. El inicio de actividades incluirá programas de la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, el Instituto Técnico Central y la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Entre los programas se encuentran licenciaturas en derechos humanos, educación física, artes, ingeniería sanitaria, tecnologías en saneamiento ambiental, ingenierías de sistemas y mecatrónica, matemáticas aplicadas, biología y gestión de negocios. Se prevé, además, la futura vinculación del Instituto de Lenguas (Ilud).

El plan contempla la ejecución de la fase definitiva durante once meses, bajo la estructuración de la Financiera de Desarrollo Nacional. El Conpes 4181 no solo respalda el multicampus de Suba, sino otros 13 proyectos estratégicos en Bogotá, para una inversión total de $1,7 billones.

La llegada de la universidad pública a Suba es considerada por el Gobierno nacional como un paso clave para derribar barreras de acceso y transformar la localidad en un polo de formación y desarrollo social. El Estado destacó la participación ciudadana como un elemento diferencial, pues, por primera vez, la comunidad intervino directamente en la construcción de la oferta académica.