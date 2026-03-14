Educación

Saber 11: claves y recomendaciones para los más de 110.000 jóvenes que presentan el Icfes el domingo 15 de marzo

La medición evaluará competencias esenciales en áreas clave y determinará el acceso a universidades públicas y privadas, al tiempo que promueve la inclusión y la equidad entre diversos sectores de la población

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Más de 110.000 estudiantes presentarán
Más de 110.000 estudiantes presentarán las pruebas Saber 11, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico el 15 de marzo en Colombia - crédito Icfes

Más de 110.000 personas están citadas para presentar las primeras pruebas de Estado de 2026 del domingo 15 de marzo en Colombia, según informó el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

La jornada, que inicia a las 7:00 a. m., incluye la aplicación de las pruebas Saber 11 calendario B, Pre Saber y Validación del Bachillerato Académico en 265 sitios distribuidos en 96 municipios del país.

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La directora general del Icfes, Elizabeth Blandón Bermúdez, señaló que “nuestras pruebas de Estado siguen siendo clave para medir la calidad de la educación y orientar el futuro de miles de jóvenes”. Blandón Bermúdez recalcó la importancia de que “cada estudiante entienda la relevancia de estas pruebas para su proyecto de vida y para construir un mejor mañana”, y destacó el compromiso del Icfes con la eficiencia y la sostenibilidad.

Detalles de la jornada y grupos convocados

Las pruebas se realizarán en un solo día y estarán divididas en dos sesiones, bajo modalidad de lápiz y papel.

La primera sesión inicia a las 7:00 a. m., y finaliza alrededor del mediodía; la segunda comienza a las 1:30 p. m. Los estudiantes deberán acudir al sitio de citación con al menos 15 minutos de anticipación, consultar previamente la citación en el portal www.icfes.gov.co y cumplir rigurosamente las indicaciones impartidas por el personal encargado.

Los participantes de las pruebas
Los participantes de las pruebas Saber 11 deben presentar documento de identidad válido y abstenerse de llevar dispositivos electrónicos al examen - crédito Icfes

Para la prueba Saber 11 calendario B se encuentran citados más de 83.400 estudiantes. El examen Pre Saber está dirigido a alrededor de 25.150 alumnos de 9° y 10° grado que desean familiarizarse con el proceso, mientras que cerca de 3.200 personas mayores de 18 años buscarán validar su bachillerato académico.

El Icfes dispuso medidas de inclusión que permiten a más de 1.600 personas con discapacidad presentar el examen con el acompañamiento necesario. Además, la convocatoria incluye a 1.960 personas extranjeras, entre ellas 782 venezolanos, lo que representa una oportunidad para que esta población acceda al sistema educativo y a opciones laborales en condiciones de igualdad.

Recomendaciones clave para el día del examen

El Icfes reiteró que todos los estudiantes deben presentar un documento de identidad válido: cédula de ciudadanía (física o digital), tarjeta de identidad, certificado en trámite, pasaporte vigente o licencia de conducción nacional.

Para extranjeros residentes en Colombia, se aceptan la cédula de extranjería o el Permiso de Protección Temporal junto al documento nacional de identidad. Los documentos digitales deben mostrarse desde el aplicativo oficial; no se admitirán fotografías ni impresiones.

Más de 83.400 estudiantes están
Más de 83.400 estudiantes están convocados para la prueba Saber 11 calendario B, junto a 25.150 inscritos en Pre Saber y 3.200 adultos para validar bachillerato - crédito Icfes

Los estudiantes deben llevar un lápiz No. 2, tajalápiz y borrador. Está prohibido el uso de dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos celulares, durante la prueba. Quienes los porten deberán depositarlos en una bolsa de seguridad, a la que solo podrán acceder al finalizar la jornada. El incumplimiento de esta medida puede acarrear la anulación del examen.

Es fundamental prestar atención a todas las indicaciones del personal de salón y cumplir con los horarios establecidos para el ingreso y salida de cada sesión. Al concluir la primera parte del examen, los estudiantes deben abandonar el recinto y regresar en la tarde para la segunda sesión.

Qué se evaluará en las pruebas Saber 11

El examen Saber 11 está diseñado para medir las competencias fundamentales que los estudiantes adquieren al finalizar la educación media en Colombia, con énfasis en el análisis y el razonamiento crítico, más que en la memorización de contenidos. Las áreas evaluadas son Lectura Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Sociales y Ciudadanas e Inglés.

En la sesión de la mañana, los estudiantes responderán 131 preguntas de Matemáticas, Lectura Crítica, Competencias Sociales y Ciudadanas, y Ciencias Naturales. En la tarde, deberán resolver 147 preguntas de Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, reemplazando en este bloque el área de Lectura Crítica por Inglés.

Las pruebas Saber 11 se
Las pruebas Saber 11 se dividen en dos sesiones, requieren modalidad lápiz y papel y estricta puntualidad en horarios de ingreso - crédito Icfes

Cada área tiene un enfoque particular

  • Lectura Crítica evalúa la comprensión y la capacidad de interpretar textos
  • Matemáticas abarca álgebra, cálculo, geometría y estadística
  • Sociales y Ciudadanas mide la interpretación de conceptos sociales y el pensamiento crítico
  • Ciencias Naturales incluye física, química, biología y relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad
  • Inglés se basa en los niveles A1 a B2 del Marco Común Europeo de Referencia, midiendo la competencia comunicativa.

El examen de Estado Saber 11 es obligatorio para quienes deseen acceder a la educación superior en Colombia, y sus resultados son un insumo relevante para las decisiones de admisión en universidades públicas y privadas. El Icfes subrayó que la evaluación busca orientar el futuro académico y profesional de los jóvenes, promoviendo el desarrollo integral y la inclusión educativa.

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