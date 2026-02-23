Premios a las mejores escuelas del mundo: qué son y cómo postularse antes del 6 de marzo

El Colegio María de Guadalupe obtuvo el reconocimiento en 2023 (Adrián Escandar)

Los World’s Best School Prizes son el reconocimiento internacional más ambicioso del sector educativo. Organizados por T4 Education, una entidad con sede en el Reino Unido, identifican y visibilizan cada año instituciones de todo el mundo que generan impacto real dentro y fuera del aula. Cinco categorías estructuran la convocatoria: Colaboración con la Comunidad, Acción Ambiental, Innovación, Superación de la Adversidad y Promoción de Vidas Saludables.

Pueden postularse escuelas públicas y privadas, de todos los niveles y contextos, de cualquier país. Cada ganadora recibe USD 50.000 para fortalecer su proyecto. El jurado está integrado por académicos, educadores, representantes de la sociedad civil, emprendedores sociales y funcionarios de gobierno de distintas regiones del mundo.

Existe además un premio paralelo, el Community Choice Award, que se define por voto popular entre las cincuenta instituciones preseleccionadas. La sexta edición acaba de abrir su convocatoria. Las postulaciones cierran el 6 de marzo en worldsbestschool.org.

El colegio A Favor del Niño, de México, recibió el premio en 2024 (Google Maps)

La educación de Latinoamérica premiada

América Latina lleva tres años ganando. En 2023, la Institución Educativa Municipal Montessori de Pitalito, en el departamento colombiano del Huila, ganó en Acción Ambiental con CaféLab, un programa que enseña a los estudiantes a convertir los residuos del proceso de producción del café en productos ecológicos. En 2024, el Colegio María de Guadalupe, de Tigre, Argentina, ganó en Colaboración con la Comunidad y se convirtió en la primera institución argentina en obtener el galardón. En 2025, la región colocó dos ganadoras en la misma edición: el colegio A Favor del Niño, de Ciudad de México, en Colaboración con la Comunidad, y la Escola Estadual Parque dos Sonhos, de Cubatão, São Paulo, en Superación de la Adversidad. América Latina no solo participa en este certamen. Compite y gana.

El perfil de las ganadoras ofrece una imagen precisa del tipo de escuelas que el certamen distingue. El colegio A Favor del Niño opera en contextos de alta marginación en Ciudad de México y construyó un modelo integral —que incluye salud, nutrición y apoyo socioemocional— cocreado con las familias para transformar trayectorias en riesgo. Fue la primera institución mexicana en ganar el premio.

La Escola Parque dos Sonhos trabaja en Cubatão, una ciudad históricamente marcada por la pobreza, la violencia y la contaminación industrial: la escuela pasó de ser conocida como la “escuela de las pesadillas” a multiplicar por cinco su matrícula en pocos años, convertida en lo que los propios estudiantes llaman un santuario.

La Institución Montessori de Pitalito demostró que una escuela pública puede liderar procesos de desarrollo territorial: su proyecto nació en 2017 como respuesta a la contaminación generada por la producción cafetera y hoy es referencia global en educación ambiental. Y el María de Guadalupe, en un barrio de alta vulnerabilidad socioeconómica del conurbano bonaerense, registra una tasa de abandono prácticamente nula y un 44% de egresados que continúa estudios superiores, más del doble del promedio para contextos similares. Escuelas distintas, países distintos, un denominador común: generan impacto documentable más allá de sus propios muros.

La convocatoria se estructura en cinco categorías: Colaboración con la Comunidad, Acción Ambiental, Innovación, Superación de la Adversidad y Promoción de Vidas Saludables. (Foto: Adrián Escandar)

Cómo postularse

La organización propone mirar las cinco categorías como herramientas de autoevaluación: identificar qué está funcionando, documentarlo, traducirlo en evidencia. Para muchas instituciones, ese ejercicio tiene valor independientemente del resultado del certamen.

Las escuelas que llegaron a instancias avanzadas en ediciones anteriores señalan que la necesidad de articular el propio proyecto con claridad tuvo efectos duraderos sobre la identidad institucional y la cohesión de la comunidad educativa.

El premio abre además puertas concretas en cuanto a financiamiento internacional, visibilidad ante sistemas educativos y organismos multilaterales, alianzas con instituciones de otros países. Pero el efecto que describen con más insistencia quienes lo obtuvieron es más difícil de cuantificar: darle nombre y proyección global a lo que una comunidad lleva años construyendo en silencio.