Educación

Los estudiantes de CABA mostraron avances en Lengua y Matemática, según las evaluaciones porteñas

Las pruebas de primaria (FESBA) y de secundaria (TESBA) que implementa el Ministerio de Educación arrojaron mejoras en las dos materias troncales, además de una reducción de las brechas con respecto a 2023. Las autoridades lo atribuyen a la priorización de los “aprendizajes fundacionales”

Guardar
La evaluación de tercer año
La evaluación de tercer año de la secundaria (TESBA) mostró puntajes más altos en Lengua y en Matemática respecto a 2023 en CABA.

Los resultados de las pruebas FEPBA y TESBA presentados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires revelan una mejora en el aprendizaje de los estudiantes de nivel primario y secundario durante los últimos dos años. El informe oficial menciona avances en Lengua y Matemática, con incrementos de hasta 17 puntos respecto a la evaluación de 2023, especialmente en las escuelas de gestión estatal y en segmentos específicos de las privadas.

La prueba FEPBA, dirigida a estudiantes de 7° grado, evidenció mejoras en ambas áreas evaluadas. En Matemática, las escuelas estatales aumentaron su puntaje en 17,2 puntos y las privadas en 15,2. En Lengua, el alza fue de 10 puntos en el sector estatal y de 9,1 en el privado. Estos resultados representan el puntaje más alto en Lengua y el segundo más alto en Matemática desde 2013.

La prueba FEPBA, aplicada en
La prueba FEPBA, aplicada en alumnos porteños de 7° grado, mostró una mejora en Lengua y Matemática, tanto en escuelas estatales como privadas. Fuente: Ministerio de Educación de CABA

La ministra de Educación, Mercedes Miguel, enfatizó la importancia de la inversión educativa: “Invertir en educación es invertir en futuro y fortalecer el plan Buenos Aires Aprende nos permite fortalecer el aprendizaje, mejorar la formación docente, contar con escuelas más cuidadas y lograr un mayor acompañamiento a las familias, con metas claras y objetivos de logro”.

“En la Ciudad, el aprendizaje es una prioridad. No lo decimos solo con palabras: lo sostenemos con presupuesto, planificación y hechos concretos que se traducen en resultados reales”, aseguró Miguel.

En Lengua, el porcentaje de alumnos que pueden resolver tareas de mediana y alta complejidad pasó de 61,7% en 2023 a 65,5% en 2025, mientras que en Matemática el incremento fue de 33,5% a 40,7% en el mismo periodo. Paralelamente, disminuyó la proporción de estudiantes que solo logran resolver las tareas más sencillas. El rendimiento de los alumnos de 7° grado también reflejó una reducción en la desigualdad: la brecha entre escuelas privadas y estatales se redujo en 2 puntos en Matemática y en 0,9 puntos en Lengua respecto a 2023, informó el Ministerio.

En el nivel secundario, la evaluación TESBA aplicada en 3° año mostró una tendencia similar. Las escuelas estatales registraron la mejora más significativa en Matemática, con un aumento de 14,2 puntos, mientras que las privadas subieron 9,9 puntos. En Lengua, el sector estatal mejoró 2,9 puntos respecto a 2023, aunque en el privado se observó un descenso de 2,8 puntos en los últimos dos años. El incremento en el sector público, especialmente entre los estudiantes con desempeños más bajos, compensó la baja en las privadas y elevó el puntaje promedio de la Ciudad en 1,2 puntos respecto al año anterior.

En las pruebas TESBA, de
En las pruebas TESBA, de secundaria, mejoraron los desempeños con respecto a 2023 y se redujo la brecha de rendimiento entre escuelas privadas y estatales de la ciudad. Fuente: Ministerio de Educación de CABA

La brecha de rendimiento entre escuelas privadas y estatales en secundaria se redujo en 5,7 puntos en Lengua y Literatura y en 4,3 puntos en Matemática. Además, el porcentaje de estudiantes que resolvieron tareas de mediana y alta dificultad aumentó de 38,4% a 42,9% en comparación con 2023. No obstante, se registró una disminución en la proporción de estudiantes que resuelven las tareas más complejas en Lengua y Literatura, pasando de 58,7% a 55,4% entre 2023 y 2025, mientras que creció el porcentaje de quienes logran al menos las tareas más sencillas.

“Nuestro desafío es generar un cambio en la experiencia y dejar atrás una escuela que fue diseñada para una realidad que cambió profundamente. Tenemos que cambiar lo que pasa dentro del aula y los resultados de las pruebas nos muestran que vamos por el buen camino. Esta gestión enfrenta los problemas y trabaja para que los chicos sientan que en la escuela están recibiendo las herramientas que necesitan”, dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Las pruebas FEPBA y TESBA evaluaron en Lengua la interpretación, obtención de información y reflexión sobre el lenguaje en textos literarios y no literarios. En Matemática, se midió la capacidad para resolver problemas utilizando conocimientos sobre números, operaciones, geometría y medida en FEPBA, y sobre números y álgebra, funciones y álgebra, geometría y medida, y probabilidad y estadística en TESBA.

Desde el Ministerio de Educación consideraron que el plan Buenos Aires Aprende, implementado desde el año pasado, fue clave para los avances. La iniciativa prioriza Lengua y Matemática como pilares fundamentales y articula su acción en tres ejes: aprendizajes fundacionales, innovación en la enseñanza y transformación digital.

Además, desde el Ministerio señalaron que impulsaron mejoras en la infraestructura escolar y se introdujeron políticas orientadas al bienestar socioemocional de los estudiantes, que incluyeron la regulación del uso de celulares en las aulas. Para eso, se actualizaron los diseños curriculares, se capacitó a los docentes en nuevas estrategias de enseñanza y se elaboraron materiales didácticos alineados con el nuevo currículo.

Temas Relacionados

evaluación educativaFESBATESBAMinisterio de EducaciónMercedes MiguelLenguaMatemática

Últimas Noticias

El Gobierno avanza con su reforma en educación: 5 cambios clave del proyecto de “libertad educativa”

El proyecto del Poder Ejecutivo busca reemplazar la normativa que organiza el sistema educativo desde 2006. Crea un examen de finalización de la secundaria, formaliza la educación en el hogar, amplía la autonomía escolar y define cambios en el financiamiento de escuelas y universidades

El Gobierno avanza con su

Silvia Uranga: “Ser una mujer en tecnología hoy es sinónimo de crear, impulsar y abrir puertas”

La Directora General de Fundación Pescar conversó con Ticmas a partir del exitoso proyecto “Women in Technology”, que junto al Fondo de la Mujer de la Fundación L’Oréal, permite romper techos de cristal a través de la educación

Silvia Uranga: “Ser una mujer

Las cuatro “A” del derecho a la educación

En el día internacional de los derechos humanos, reflexionar sobre la importancia del aprendizaje es clave para evaluar su impacto en el presente y el futuro de la humanidad

Las cuatro “A” del derecho

Jorge Cámpora: “La tragedia educativa es también una tragedia familiar”

El director de posgrados en Coaching Organizacional de la Universidad del Salvador fue distinguido por la Legislatura porteña como “Personalidad Destacada en el ámbito de la Educación”. En diálogo con Ticmas, repasa su trayectoria de más de dos décadas transformando organizaciones y reflexiona sobre liderazgo, responsabilidad y el futuro de la educación en Argentina

Jorge Cámpora: “La tragedia educativa

Alan Ramírez Rodríguez: “El clima emocional del docente es el primer currículo invisible que llega al aula”

Ticmas conversó con el Doctor en Pedagogía que se especializa en la formación de profesionales en el ámbito educativo y organizacional, donde la gestión de las emociones es clave, como lo indica su último libro “Monstruos bajo la cama”

Alan Ramírez Rodríguez: “El clima
DEPORTES
El ranking de los 10

El ranking de los 10 pilotos mejores pagados de la Fórmula 1 en 2025: en qué lugar quedó el campeón Lando Norris y una sorpresa

Real Madrid-Manchester City será el duelo más atractivo del cierre de la fecha 6 de la Champions League: la agenda de la jornada

La argentina que conquistó el mundo con el taekwondo y obtuvo un reconocimiento inédito en la historia: “Costó bastante”

Rumores de infidelidad y otra celebridad de por medio: los entretelones de la historia de amor de Lando Norris y Magui Corceiro

La Semana del Tenis: la lluvia detuvo Las Finales y el protagonismo pasó al aula con destacados disertantes

TELESHOW
El conmovedor momento en que

El conmovedor momento en que Shakira cantó con sus hijos ante 45 mil personas en su 2° show en Buenos Aires

Dillom, sin filtro con Pergolini: de “ir a la tele es un espanto” a por qué Coldplay es “un plato de arroz sin aceite”

El gesto de Bauleti con Zaira Nara luego de que la modelo desmintiera los rumores de reconciliación con Jacob Von Plessen

Damián Betular se ausentó a MasterChef Celebrity: quién fue el famoso cocinero que lo reemplazó

Wanda acorraló a Ian Lucas por su relación con Evangelina Anderson y terminó confesando: “Me gustan las mujeres que saben”

INFOBAE AMÉRICA

Desmantelan en Uruguay laboratorio que

Desmantelan en Uruguay laboratorio que producía hachís para vender en Brasil e incautan 4.400 kilos de marihuana

Ausencias forzadas: la historia de los Nobel de la Paz que no pudieron recibir su premio por prisión, censura o exilio

Reapareció el narco Sebastián Marset, habló sobre su paradero y criticó a la Justicia de Paraguay: “Me quieren muerto”

Bombarderos rusos se unieron a las maniobras del régimen chino cerca de Japón en medio del aumento de la hostilidad de Beijing

La Cámara de Diputados de Brasil aprobó un proyecto de ley para rebajar la pena por golpe de Estado contra Jair Bolsonaro