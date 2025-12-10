Los estudiantes de CABA mostraron avances en Lengua y Matemática, según las evaluaciones porteñas

La evaluación de tercer año de la secundaria (TESBA) mostró puntajes más altos en Lengua y en Matemática respecto a 2023 en CABA.

Los resultados de las pruebas FEPBA y TESBA presentados por el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires revelan una mejora en el aprendizaje de los estudiantes de nivel primario y secundario durante los últimos dos años. El informe oficial menciona avances en Lengua y Matemática, con incrementos de hasta 17 puntos respecto a la evaluación de 2023, especialmente en las escuelas de gestión estatal y en segmentos específicos de las privadas.

La prueba FEPBA, dirigida a estudiantes de 7° grado, evidenció mejoras en ambas áreas evaluadas. En Matemática, las escuelas estatales aumentaron su puntaje en 17,2 puntos y las privadas en 15,2. En Lengua, el alza fue de 10 puntos en el sector estatal y de 9,1 en el privado. Estos resultados representan el puntaje más alto en Lengua y el segundo más alto en Matemática desde 2013.

La prueba FEPBA, aplicada en alumnos porteños de 7° grado, mostró una mejora en Lengua y Matemática, tanto en escuelas estatales como privadas. Fuente: Ministerio de Educación de CABA

La ministra de Educación, Mercedes Miguel, enfatizó la importancia de la inversión educativa: “Invertir en educación es invertir en futuro y fortalecer el plan Buenos Aires Aprende nos permite fortalecer el aprendizaje, mejorar la formación docente, contar con escuelas más cuidadas y lograr un mayor acompañamiento a las familias, con metas claras y objetivos de logro”.

“En la Ciudad, el aprendizaje es una prioridad. No lo decimos solo con palabras: lo sostenemos con presupuesto, planificación y hechos concretos que se traducen en resultados reales”, aseguró Miguel.

En Lengua, el porcentaje de alumnos que pueden resolver tareas de mediana y alta complejidad pasó de 61,7% en 2023 a 65,5% en 2025, mientras que en Matemática el incremento fue de 33,5% a 40,7% en el mismo periodo. Paralelamente, disminuyó la proporción de estudiantes que solo logran resolver las tareas más sencillas. El rendimiento de los alumnos de 7° grado también reflejó una reducción en la desigualdad: la brecha entre escuelas privadas y estatales se redujo en 2 puntos en Matemática y en 0,9 puntos en Lengua respecto a 2023, informó el Ministerio.

En el nivel secundario, la evaluación TESBA aplicada en 3° año mostró una tendencia similar. Las escuelas estatales registraron la mejora más significativa en Matemática, con un aumento de 14,2 puntos, mientras que las privadas subieron 9,9 puntos. En Lengua, el sector estatal mejoró 2,9 puntos respecto a 2023, aunque en el privado se observó un descenso de 2,8 puntos en los últimos dos años. El incremento en el sector público, especialmente entre los estudiantes con desempeños más bajos, compensó la baja en las privadas y elevó el puntaje promedio de la Ciudad en 1,2 puntos respecto al año anterior.

En las pruebas TESBA, de secundaria, mejoraron los desempeños con respecto a 2023 y se redujo la brecha de rendimiento entre escuelas privadas y estatales de la ciudad. Fuente: Ministerio de Educación de CABA

La brecha de rendimiento entre escuelas privadas y estatales en secundaria se redujo en 5,7 puntos en Lengua y Literatura y en 4,3 puntos en Matemática. Además, el porcentaje de estudiantes que resolvieron tareas de mediana y alta dificultad aumentó de 38,4% a 42,9% en comparación con 2023. No obstante, se registró una disminución en la proporción de estudiantes que resuelven las tareas más complejas en Lengua y Literatura, pasando de 58,7% a 55,4% entre 2023 y 2025, mientras que creció el porcentaje de quienes logran al menos las tareas más sencillas.

“Nuestro desafío es generar un cambio en la experiencia y dejar atrás una escuela que fue diseñada para una realidad que cambió profundamente. Tenemos que cambiar lo que pasa dentro del aula y los resultados de las pruebas nos muestran que vamos por el buen camino. Esta gestión enfrenta los problemas y trabaja para que los chicos sientan que en la escuela están recibiendo las herramientas que necesitan”, dijo el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Las pruebas FEPBA y TESBA evaluaron en Lengua la interpretación, obtención de información y reflexión sobre el lenguaje en textos literarios y no literarios. En Matemática, se midió la capacidad para resolver problemas utilizando conocimientos sobre números, operaciones, geometría y medida en FEPBA, y sobre números y álgebra, funciones y álgebra, geometría y medida, y probabilidad y estadística en TESBA.

Desde el Ministerio de Educación consideraron que el plan Buenos Aires Aprende, implementado desde el año pasado, fue clave para los avances. La iniciativa prioriza Lengua y Matemática como pilares fundamentales y articula su acción en tres ejes: aprendizajes fundacionales, innovación en la enseñanza y transformación digital.

Además, desde el Ministerio señalaron que impulsaron mejoras en la infraestructura escolar y se introdujeron políticas orientadas al bienestar socioemocional de los estudiantes, que incluyeron la regulación del uso de celulares en las aulas. Para eso, se actualizaron los diseños curriculares, se capacitó a los docentes en nuevas estrategias de enseñanza y se elaboraron materiales didácticos alineados con el nuevo currículo.