Educación

La apuesta de Chaco por transformar la enseñanza docente desde la base: cómo es el exclusivo programa para formadores

Un programa de capacitación destinado a mil capacitadores de los institutos de formación docente tiene el objetivo de fortalecer la preparación a los futuros maestros y profesores de la provincia

Sofía Naidenoff, ministra de Educación
Sofía Naidenoff, ministra de Educación del Chaco

La provincia del Chaco lanzó Conectad@s para Formar, un programa de capacitación destinado a mil docentes de los institutos de formación docente con el objetivo de fortalecer la preparación de los futuros maestros y profesores chaqueños. La decisión apunta a un eslabón que suele quedar en segundo plano en las políticas de actualización: quienes enseñan a quienes luego estarán frente a las aulas.

En los últimos años, buena parte de las iniciativas de formación continua se concentró en docentes de los niveles obligatorios, con cursos y trayectos que acompañan el trabajo cotidiano en las escuelas. La apuesta chaqueña lleva el foco hacia los institutos: allí se definen planes de estudio, se modelizan prácticas y se instala una determinada idea de qué significa enseñar y aprender. Intervenir en ese tramo implica, para el Ministerio, actuar sobre el origen de la cadena formativa.

El programa es impulsado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a cargo de Sofía Naidenoff, y cuenta con el acompañamiento pedagógico y tecnológico de Ticmas. La propuesta se dirige a equipos directivos y docentes de los institutos, responsables de diseñar las trayectorias de formación inicial y de acompañar a los futuros docentes en sus primeras experiencias de práctica.

Un momento de diálogo virtual
Un momento de diálogo virtual entre los formadores de formadores

Formar a quienes forman es multiplicar el impacto. Si fortalecemos a los institutos, fortalecemos todo el sistema educativo”, sostuvo Naidenoff durante el lanzamiento, al presentar la iniciativa como una política de mediano plazo orientada a sostener cambios en la cultura pedagógica de las instituciones.

El esquema de Conectad@s para Formar combina actividades virtuales y encuentros en tiempo real con un sistema de mentorías personalizadas. La intención es que la capacitación no quede reducida a un curso más, sino que se traduzca en ajustes concretos en la planificación, en la organización de las clases y en el acompañamiento a los estudiantes de los institutos.

El diseño del programa articula seis grandes ejes de trabajo que buscan dar respuesta a los desafíos actuales de la formación docente: aprendizaje basado en proyectos, aula invertida, pensamiento computacional, habilidades del siglo XXI, educación socioemocional y evaluación formativa. Cada eje se aborda con propuestas que cruzan la reflexión conceptual con actividades para llevar al aula y revisar después en colectivo.

Con ese marco, se espera que los participantes se conviertan en referentes pedagógicos dentro de sus instituciones: docentes que no sólo incorporan nuevos enfoques, sino que también colaboran en la actualización de sus equipos, en la revisión de las prácticas y en la construcción de acuerdos dentro de cada instituto.

Desde el Ministerio señalan que la estrategia incluye la creación de una red entre los Institutos de Formación Docente de la provincia, para favorecer el intercambio de experiencias, materiales y proyectos. La expectativa oficial es que lo que suceda en este programa tenga impacto directo en la formación de los futuros docentes y, a mediano plazo, en la calidad de los aprendizajes en las escuelas chaqueñas.

La ministra lo resume así: “Esto es algo que nos debíamos para con los institutos y para con los docentes formadores de formadores, este acercamiento a las herramientas que la tecnología nos ofrece es fundamental para que los procesos pedagógicos que suceden en el aula impacten en la mejora y en los resultados”.

