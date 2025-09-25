Educación

Gerardo Franco: “La caída de la tasa de natalidad obliga a los colegios a repensar su lugar”

El rector del Colegio Colombo Británico de Envigado habló con Ticmas sobre los cambios que atraviesa la escuela: la baja natalidad, el rol de las familias, la integración de la tecnología y la necesidad de formar estudiantes críticos y autónomos

Guardar
Gerardo Franco, rector del Colegio
Gerardo Franco, rector del Colegio Colombo Británico de Envigado

El Colegio Colombo Británico de Envigado tiene casi setenta años de historia. Su trayectoria se apoya en una comunidad de egresados, familias y docentes que han acompañado las transformaciones educativas de cada época. La pandemia, según cuenta su rector Gerardo Franco, fue un punto de inflexión: permitió acelerar procesos que estaban en marcha y consolidar nuevas formas de trabajo en el aula.

La pandemia fue un gran catalizador. Nos convirtió en un colegio de referencia y logramos que el pensamiento computacional se convirtiera en una competencia transversal, integrada en todas las áreas”, dijo Franco en diálogo con Ticmas. Esa experiencia, explicó, inspiró a los docentes a promover proyectos propios, a innovar en su práctica y a buscar respuestas a las demandas cambiantes de las familias. “El secreto no está en diseñar un proyecto sólido y fijo, sino en tener la capacidad de mutar y responder a contextos nuevos.”

La baja natalidad es uno de los factores que más preocupan al sector educativo. “En Colombia la caída de la tasa de natalidad implica menos estudiantes y obliga a los colegios a repensar su lugar. Además, las familias de hoy tienen otras expectativas y necesitan también acompañamiento. Nuestro proyecto no es solo para los niños, también para los padres y madres”, señaló. Esa visión entiende a la escuela como una comunidad amplia, donde se construyen redes de apoyo y espacios seguros para el desarrollo integral.

La formación socioemocional ocupa un lugar central. “Los papás educamos como nos educaron, pero la velocidad del cambio es mucho mayor. Hoy los estudiantes son nativos digitales y enfrentan transformaciones más rápidas. Por eso la educación debe darles herramientas para crecer seguros, autónomos e independientes.” Franco hace referencia a marcos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la necesidad de promover ciudadanos críticos, capaces de producir conocimiento y tecnología, y no solo de consumirla.

El diálogo se realizó en
El diálogo se realizó en el stand de Ticmas en el foro de Edutechnia

La tecnología, en ese sentido, atraviesa todos los programas. “Lo que antes llamábamos informática ahora se centra en formar programadores, diseñadores y ciudadanos digitales. Queremos que los estudiantes comprendan qué significa la huella digital, la ética de los datos y la responsabilidad de lo que se publica”, explicó. Para el rector, ningún colegio puede avanzar solo: es necesario articular con universidades, plataformas, sector privado y otros colegios para formar una masa crítica de docentes y estudiantes con competencias digitales sólidas.

El uso responsable de la tecnología también exige reglas claras. En el Colombo Británico, por ejemplo, están prohibidos los auriculares inalámbricos. “Son un riesgo para la audición y aíslan. Si queremos proyectos colaborativos, los dispositivos deben ser de uso común y no individual.” Al mismo tiempo, los estudiantes trabajan con prototipado, análisis de datos, diseño 3D o realidad virtual, de manera que la tecnología se use con fines productivos y no solo de entretenimiento.

Franco advirtió que los colegios que no innovan quedan rezagados. “En los últimos seis años cerraron más de seis mil instituciones en el país, entre ellas más de mil privadas. La característica común fue no innovar. Apostar por la tecnología es apostar por la sostenibilidad del colegio”, dijo. En el caso del Colombo Británico, esa estrategia se sostiene en su identidad como corporación sin dueño individual, lo que permite reinvertir los recursos en proyectos pedagógicos y alianzas. Un ejemplo es el bootcamp de transformación digital desarrollado junto con la Escuela de Ingeniería de Antioquia, que ya se expandió a 17 colegios y reúne a más de 150 docentes.

El rector concluyó con una idea que resume su visión: “El único futuro que podemos predecir es el que vamos a construir. El futuro de la educación es la versatilidad. Es la capacidad de dar respuestas diversas: a quienes quieren más artes, más tecnología o más humanidades; a quienes necesitan más horas en el colegio o a quienes buscan mayor autonomía. La tecnología es la herramienta que nos permite darle esa versatilidad a los proyectos educativos.”

Temas Relacionados

Gerardo FrancoColegio Colombo Británico de EnvigadoTicmas

Últimas Noticias

Diana Basto: “La inteligencia está distribuida equitativamente; lo que no está distribuido son las oportunidades”

La directora general de Alianza Educativa habló con Ticmas sobre el modelo de colegios en concesión que gestionan hace 25 años en Bogotá, los programas de formación docente, el acompañamiento socioemocional y los aprendizajes que dejó su paso por el Ministerio de Educación

Diana Basto: “La inteligencia está

Óscar Sánchez: “Sin equidad, va a terminar pasando que tendremos maestros para unos, y robots para el resto”

El director ejecutivo de Computadores para Educar habló con Ticmas sobre cómo empezar la transformación digital del sistema educativo: equidad primero, decisiones según contexto y trabajo codo a codo con docentes, colegios y secretarías

Óscar Sánchez: “Sin equidad, va

Cómo es la carrera que se estudia en la Argentina y entrega un “pasaporte profesional” para trabajar Francia

Se cumplen veinte años de cooperación académica entre la Universidad del Salvador y la Sorbonne para la formación de abogados con doble titulación

Cómo es la carrera que

El autor de la Teoría de las Inteligencias Múltiples asegura que para el 2050 la IA hará que la educación se centre en “lectura, escritura, aritmética y un poco de codificación”

El psicólogo y especialista en ciencias cognitivas, Howard Gardner, quien además es profesor de Harvard aseguró que la revolución de la inteligencia artificial en la educación es un hecho que cambiará el aprendizaje

El autor de la Teoría

El poder del humor en la literatura infantil: por qué los libros que hacen reír también hacen imaginar

La literatura humorística para chicos habilita una experiencia de lectura menos rígida, más libre, en la que las normas se pueden torcer y el lenguaje se vuelve materia plástica

El poder del humor en
ÚLTIMAS NOTICIAS
Triple femicidio en Florencio Varela:

Triple femicidio en Florencio Varela: el asesinato fue transmitido por redes sociales para un grupo cerrado

Scott Bessent elogió a Javier Milei: “Gracias a su liderazgo visionario, el mundo comienza a ver a Argentina con nuevos ojos”

Juicio por el crimen de Bastián: el jurado declaró culpable al policía por el homicidio del nene de 10 años

Tucumán: un motociclista sin casco golpeó a un menor y destrozó un vehículo tras un choque

Vuelven las retenciones: en sólo tres días se agotó el cupo de USD 7.000 millones de liquidación al 0 por ciento

INFOBAE AMÉRICA
Suecia y Polonia ensayan la

Suecia y Polonia ensayan la protección de Gotland en medio del pulso militar en el Báltico

La Fiscalía de la dictadura cubana pidió nueve años de cárcel por un cacerolazo pacífico contra los apagones

Alemania denunció que un avión ruso sobrevoló una de sus fragatas en el Báltico: “Putin quiere provocar a la OTAN”

Guyana y Estados Unidos refuerzan su “alianza estratégica” antinarcóticos en medio de las tensiones con Venezuela

Trump presentó un plan de 21 puntos para poner fin a la guerra en Gaza y pidió apoyo de líderes árabes y musulmanes

TELESHOW
Marcelo Tinelli, separado de Milett

Marcelo Tinelli, separado de Milett Figueroa, recordó su relación con Momi Giardina: “La amo”

Los 8 Escalones: un participante conmovió a Pampita al contar que su sueño era volver a ver a su hija tras años separados

Las imágenes de Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi, en la cárcel tras ser condenado por abuso sexual

Marcelo Tinelli confirmó su separación de Milett Figueroa tras dos años de relación: “Final de un ciclo”

Benito Fernández confirmó que será abuelo por segunda vez: “Estoy feliz de que venga Rufino”