Educación

Educar con alimentos: el modelo de “nutriempoderamiento” en Colombia

Andrea Escobar Hoyos es la directora ejecutiva de una organización que desde la alimentación consciente promueve el cambio, la sostenibilidad y crea impacto en lo educativo

Por Mariana Kozodij

Guardar
Andrea Escobar, directora ejecutiva de
Andrea Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Soydoy

Cuando se piensa en una educación integral, la nutrición forma parte de una estrategia de desarrollo, bienestar que siempre potencia el aprendizaje. Así es que la Fundación colombiana SoyDoy trabaja para inculcar la importancia de poner el foco en el empoderamiento a través de la nutrición.

Priorizando grupos sociales vulnerables como mujeres, niños y niñas, jóvenes e indígenas; la Fundación SoyDoy se destaca por trabajar con un modelo de “nutriempoderamiento” que “contribuye a desencadenar hábitos afines con las prioridades de los sistemas alimentarios, tanto en términos de salud y nutrición (seguridad alimentaria nutricional) como de coherencia con la situación económica global y con el cambio climático.”

En el marco de la feria Edutechnia en la que participó la solución integral educativa Ticmas, Patricio Zunini conversó con la emprendedora social Andrea Escobar Hoyos quien compartió su pasión por ser una verdadera agente de cambio.

Entender para impactar

¿Por qué es clave entender la importancia de la nutrición? “Los seres humanos tenemos ese reto entre lo que pensamos que queremos hacer y lo que hacemos.

Y la nutrición creo que es de los primeros temas en donde hay mucha incoherencia entre lo que pensamos que queremos hacer y lo que hacemos”, reflexionó Escobar Hoyos.

Y agregó: “Por eso hemos encontrado que es tan útil y tan valioso trabajar con los colegios públicos, privados, urbanos, rurales, porque nos da la oportunidad de llevar desde muy pequeños la experiencia de estar cerca del alimento en una huerta, de ver cómo crecen los alimentos, de dónde salen, porque hay niños que ni siquiera se enteran realmente de dónde viene el tomate. De estar cerca de los animales en algunas ocasiones y de poder aprender de manera activa por qué es importante lo que yo ingiero, por qué es importante incluir colores, que tienen que ver esos colores con mi salud, a hacerlo de una manera de juego.”

Desde la Fundación SoyDoy destacan que trabajan con una mirada holística con respecto a la nutrición en vínculo con el mundo de las finanzas, la salud mental, emocional y física y con la posibilidad de producir y disfrutar de los alimentos que muchas familias en Colombia a veces producen en zonas rurales, pero no los consumen.

Romper con los mitos para vivir la experiencia

“Culturalmente, no importa si es en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia, nos enseñaron que el alimento es castigo, premio. Si haces esto, puedes hacer esto otro. Si te comes esto, te doy el dulce de leche. Si no te comes esto, pues no puedes comer un dulce de leche”, planteó la especialista en nutrición a la hora de pensar en una constante que suele observarse- en especial con los niños más pequeños- en cuanto a la alimentación.

Y reflexionó: “Entonces aprendimos que la caricia era el dulce de leche y no la lechuga, pero es lo mismo. Y afortunadamente yo ya hoy conozco niños para quienes la caricia son las verduras, porque lo disfrutan más que el dulce. No te reciben el dulce, te reciben la zanahoria, porque les enseñaron desde muy pequeños que eso era lo divertido. El color, las formas, sacarlo de allí, cómo tocarlo, pelarlo”.

Para la Fundación SoyDoy la importancia está en lograr que cada vez más personas vivan y disfruten estar cerca del alimento, ya que esta experiencia- en especial cuando se comparte en comunidad- genera un empoderamiento único.

Educar en alimentación

Cuanto más pequeños empiezan a ser conscientes de su nutrición, la transformación es más activa. “Aquí el reto es que las instituciones educativas estén abiertas a entenderlo, porque quienes están a cargo de esa educación son adultos, y a los adultos nos cuesta más el cambio”, indicó Escobar Hoyos.

Y agregó que además de trabajar con los docentes, también es clave acercarse a las familias para abrir nuevos espacios de reflexión y crear una verdadera política pública en Colombia que invite a educar sobre la importancia de la alimentación y su impacto en la salud de la población.

“Lo primero que hacemos nosotros es llegar al adulto, al director de la organización social, a las directivas de los colegios, a los docentes, a los padres, porque los niños no deciden por sí solos, por lo menos antes de cierta edad, y después tienen muy malas decisiones porque se basan esas decisiones que vieron en su casa, que se tomaron”, resaltó la co-fundadora de la Fundación.

La culpa y las decisiones

“En Colombia se ha trabajado, y por lo menos acá en Bogotá, mucho en que en los colegios privados no haya tanta disponibilidad de alimentos ultra procesados. Los padres de familia han trabajado para que esos colegios no los tengan. En los colegios públicos, si tienen una tienda, aquí les decimos tienda, o un lugar donde venden alimentos, seguro que va a haber ultra procesados súper disponibles”, explicó Escobar Hoyos que destacó cómo a lo largo de la vida entre el premio y el castigo también se crean sentimientos de culpa respecto de lo que comemos y cómo lo ingerimos.

E insistió: “Nosotros, como seres humanos, adultos, jóvenes, adultos mayores, niños, tenemos esa brecha entre lo que deseamos que pase y lo que hacemos para que pase. Y tiene todo que ver con cómo me percibo como persona, cómo me auto-percibo, cómo me auto-califico, cómo me veo en el espejo, cómo me veo como ser humano por dentro, qué tanto creo que merezco, qué tanto invierto en mí. Tiene todo que ver”.

Ciencia e información para la salud

“Químicamente los alimentos son información. Y bioquímicamente, pues nuestro cuerpo reacciona a esa información. Y si la información que le estamos dando es equivocada, la reacción no es la más positiva”, subrayó Escobar Hoyos.

Y planteó: “Está súper demostrado que la ingesta, digamos, excesiva de azúcar, de ciertos químicos que vienen en algunos comestibles, está generando el crecimiento en niveles de ansiedad, depresión, pero sobre todo ansiedad en las personas. Especialmente en los jóvenes y en los adolescentes. Porque son edades en donde el consumo de estos alimentos aumenta muchísimo”.

“El cambio de alimentación viene de los chicos hacia los padres, cuando llegás a un colegio sentís que puede un chico cambiar la alimentación de su casa”, insistió la especialista para marcar cómo los más pequeños y jóvenes pueden ser verdaderos agentes de cambio si están bien informados.

Y reflexionó que si hay voluntad y constancia los cambios se evidencian con mayor rapidez, pero: “Mientras el sistema educativo no te abra la puerta para que tú [como organización] metas esa información dentro del currículum y sea obligatorio- y si depende de un externo como nosotros, que no somos el colegio, no somos la Secretaría de Educación, no somos el Ministerio, no tenemos recursos para llegar a todas partes- pues se va a demorar un montón. Porque no tenemos el recurso para estar ahí todo el tiempo recordándolo”.

Se trata de recordar día a día que somos lo que comemos. Educarse al respecto, puede hacer una verdadera diferencia en un aprendizaje a lo largo de la vida.

Temas Relacionados

Andrea EscobarFundación SoydoyTicmas

Últimas Noticias

Un informe destaca que el estudio podría ser la fuente del “tesoro divino de la juventud”

Investigadores de la Escuela de Gerontología Leonard Davis de la USC, en California, realizaron un análisis que demuestra que los estadounidenses con menos educación envejecen física y mentalmente más rápido que sus pares con mayor escolaridad

Un informe destaca que el

Un joven de Lanús quedó seleccionado entre los 10 mejores estudiantes del mundo

Gastón Díaz, de 17 años, compite por el Global Student Prize, que reconoce con 100.000 dólares a jóvenes que combinan excelencia académica con innovación y compromiso social. Fue elegido entre casi 11.000 postulantes de 148 países y es el único representante de América Latina que sigue en carrera

Un joven de Lanús quedó

La fundación colombiana que encontró en el golf un pilar para el desarrollo social

En diálogo con Ticmas, Ignacio Bejarano, director de la Fundación La Pradera, habló del trabajo que realizan desde 2005 en comunidades rurales cercanas a Bogotá, acompañando a niños, jóvenes y familias con programas de educación, deporte y formación en habilidades digitales

La fundación colombiana que encontró

Gloria Figueroa: “El futuro de la educación está atravesado por entender que la ciudad es un espacio de aprendizaje constante”

En diálogo con Ticmas, la directora general del San José de las Vegas, conversó sobre el proyecto educativo que dirige en Medellín y que combina la educación formal con propuestas de deporte, arte, tecnología y formación no formal

Gloria Figueroa: “El futuro de

Ticmas brilló en el Festival de Innovación Educativa de la Ciudad de Buenos Aires con “¡A leer en vivo!”

A partir de un proyecto de gamificación que permite mejorar la fluidez y comprensión de lectura de niños y jóvenes, Silvana Cataldo compartió la experiencia y habló de la importancia de tomar decisiones basadas en la evidencia

Ticmas brilló en el Festival
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ladrones atacaron a golpes a

Ladrones atacaron a golpes a una jubilada mientras dormía en su casa de La Plata

La política del barullo

Tini Stoessel – De Paul y el tabú de los contratos prenupciales en Argentina

La industria naval y la marina mercante nacional en la Argentina del siglo XXI

El Ministerio de Seguridad creó un organismo clave para la lucha contra las drogas sintéticas

INFOBAE AMÉRICA
Kim Jong-Un ratificó su “voluntad

Kim Jong-Un ratificó su “voluntad firme” en intensificar las relaciones bilaterales con el régimen chino

Putin advirtió que las tropas occidentales que sean desplegadas en Ucrania serán consideradas “objetivos legítimos”

La embajadora de EEUU en Guyana afirmó que está “orgullosa” por el desarrollo pacífico de las elecciones en el país

Trump y Albanese sostuvieron una conversación clave sobre minerales raros en la antesala a la Asamblea General de la ONU

Lula convocó a una movilización en Brasil contra el proyecto de amnistía que podría favorecer a Jair Bolsonaro

TELESHOW
El emotivo encuentro entre Charly

El emotivo encuentro entre Charly García y Lionel Messi, tras el partido de la Selección Argentina

Wanda Nara anunció los famosos de MasterChef Celebrity: Maxi López, Evangelina Anderson, Pablo Lescano, Ventura, Marixa Balli y más

La reacción de Wanda Nara al anunciar a Maxi López como participante de Masterchef: “¿Qué va a hacer en mi trabajo?”

La tajante respuesta de Rusherking luego de que Ángela Torres revelara detalles de su separación

La primera aparición de Cris Morena después de la muerte de su nieta: “Romina está con Mila”