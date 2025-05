¿Adiós al acto escolar?: advierten que hay colegios que ya no los organizan

La participación en el acto escolar deja una huella duradera y supone un aprendizaje vivencial, cargado de afectividad, explican los especialistas.

Para muchos argentinos, el 25 de Mayo trae recuerdos en los que se entrelaza la biografía personal con la historia nacional: disfrazarse de Cornelio Saavedra o de Manuel Belgrano, cantar los pregones coloniales, pintar de amarillo el Cabildo para la escenografía en el patio del colegio. Antes de las cámaras digitales y los celulares, los actos escolares eran una de esas raras ocasiones que ameritaban sacarse una foto.

En los últimos años, sin embargo, algunos docentes advierten que los actos escolares vienen perdiendo fuerza: son cada vez más cortos, o directamente desaparecen. Si bien están previstos en el calendario escolar, hay instituciones, sobre todo de nivel secundario, que ya no los organizan.

En algunas instituciones, los reemplazan por el envío de un flyer conmemorativo por WhatsApp. En otras, se propone que cada docente aborde la efeméride en su clase, sin reunir a todos los cursos en el salón de actos o el patio. Las razones más esgrimidas: los problemas de disciplina cuando se junta a todos los estudiantes en un mismo espacio, la falta de interés de los chicos o incluso el “origen militar” de estos rituales.

No sucede en todas las instituciones educativas: muchas conservan los actos como instancias de encuentro y participación de la comunidad. En otras, sin embargo, “se observa un fenómeno creciente: los actos se reducen, se acortan, van desdibujando la forma tradicional que todos conocimos como estudiantes”, describe Anabella Díaz, profesora de Lengua y Literatura y formadora de docentes, con 26 años de experiencia en el sistema educativo.

Díaz fue vicedirectora de una escuela en Córdoba. Ella observa el adelgazamiento de los actos como parte de un fenómeno más amplio que abarca otros rituales escolares, como el izamiento de la bandera. “Con 830 alumnos, no era fácil sostener la disciplina en el izamiento. Era más simple hacerlos pasar directo a las aulas. Pero no por eso íbamos a abandonar ese momento compartido, que tiene una importancia simbólica e institucional”, le cuenta a Infobae.

Hace unos días, cuando Díaz publicó en su cuenta de X (Twitter) una reflexión sobre la reducción o incluso desaparición de los actos escolares, varios docentes ratificaron su diagnóstico. Una profesora de secundaria de Almirante Brown mencionó que en su escuela hace más de diez años que no hay actos: “Como mucho, algún profe hace una cartelera alusiva”.

Viviana Postay, profesora de Historia, exdirectora de escuela y formadora de docentes y directores, observa un panorama similar: “Hoy el acto escolar ha perdido potencia como dispositivo didáctico. Y con eso se debilita la posibilidad de trabajar sobre lo común, sobre los valores asociados a la patria, la identidad y la pertenencia”.

¿Cómo se fue gestando ese debilitamiento? Postay señala, entre otros factores, un exceso de “progresismo” en los debates didácticos de las ciencias sociales, según el cual los actos habrían quedado asociados a un imaginario militar.

“El acto escolar se vinculó a una lógica tradicional, militarista o autoritaria, incluso relacionada con los años de dictadura. Así, el discurso patriótico clásico comenzó a perder fuerza: se dejó de enseñar canciones patrias por considerarlas militares, el himno dejó de cantarse y tampoco se exige que se cante. Hoy muchos docentes ya son hijos de esa generación, criados en ese clima de desarme simbólico”, explica Postay a Infobae.

La escuela en el “desarmadero”

Daniela Leiva Seisdedos, profesora de Historia en colegios secundarios de La Plata, señala que en jardín de infantes y primaria los actos conservan su potencia y su atractivo. Pero todo cambia en secundaria: “Me parece que se está perdiendo el valor pedagógico de los actos y del encuentro. Hoy los actos son creativos, ya no tienen la rigidez de antes, pero aun así han perdido importancia. Muchas autoridades escolares jóvenes están atravesadas por la inmediatez y ven el acto como una pérdida de tiempo. Entonces, si se organiza, tratan de que sea cortito”.

Los actos siguen teniendo centralidad en el jardín y la primaria, pero tienden a debilitarse en secundaria, señalan las docentes consultadas.

En consecuencia, sostiene Leiva, “los actos en el nivel secundario hoy son abúlicos y raquíticos, no invitan como antes a que los alumnos se luzcan”. Otro factor que incide es la reticencia de los estudiantes a participar: “En muchos casos, a los chicos les da vergüenza prepararlos. Nadie quiere leer, cantar o actuar delante de toda la escuela”.

El problema de la disciplina también es un factor clave. “Reunir a cientos de estudiantes con problemas de convivencia en el patio, sin una autoridad tradicional que imponga el silencio, se vuelve complejo. Entonces surge la idea de evitarlo o acortarlo. Es habitual escuchar a las directoras decir: Te toca el acto, pero hacelo cortito”, reconoce Postay.

Las alternativas abarcan reemplazar el acto por un flyer, o por la proyección de un video de divulgación histórica, o por un trabajo en el aula. En esta última estrategia, la conmemoración queda librada a lo que cada docente defina: es probable que en Matemática no haya mucho para decir sobre el 25 de Mayo, pero incluso en Historia la efeméride podría resultar ajena si el profesor venía enseñando otro tema.

Para Anabella Díaz, este fenómeno es síntoma de un proceso más amplio: el progresivo “desmantelamiento” de la institución escolar, a partir de cuestionamientos que abarcan desde el pizarrón hasta las amonestaciones.

“Es como si la escuela estuviera en un permanente desarmadero. Si analizamos individualmente cada práctica escolar –el izamiento de la bandera, el uso del pizarrón, el timbre, las sanciones, la cursiva, el dictado, los actos escolares–, encontraremos argumentos para cuestionarlas o eliminarlas. Pero creo que esa no es la discusión más profunda –sostiene Díaz–. El punto es que a la escuela se le está cuestionando su legitimidad. Y esa legitimidad se sostiene en el entramado de todas esas prácticas que, sumadas, hacen que una escuela sea reconocida como tal”.

“Si quitamos todas esas prácticas, ¿qué diferencia habría entre una escuela y otros espacios públicos? Solo quedarían aulas con docentes dando clase, pero la escuela es mucho más que eso”, plantea Díaz. Además, cuestiona el doble discurso por el cual “se pide a la escuela que abandone ciertas prácticas tradicionales pero luego, cuando los egresados no cumplen con ciertas expectativas, se la responsabiliza por no haber enseñado eso que se le pidió que abandonara”.

A modo de ejemplo, menciona una anécdota que tuvo alta resonancia hace años. “Recuerdo el caso de Messi, cuando siendo muy joven en un partido importante no cantó el himno porque no sabía la letra. Hubo un gran escándalo social por eso. Pero la escuela enseña el himno no a través de una clase específica, sino porque se lo canta por ejemplo en los actos. Es justamente a través de esas prácticas que ciertos saberes y símbolos se incorporan. Por eso, creo que vale la pena revisar qué le estamos pidiendo a la escuela que deje de hacer”.

El sentido de las efemérides

Las efemérides no existen en todos los países ni existieron siempre: fueron creadas a fines del siglo XIX, cuando la población era mayoritariamente de origen inmigrante. Uno de sus principales impulsores fue el educador Pablo Pizzurno y, según argumenta la historiadora Lilia Bertoni en su libro Patriotas, cosmopolitas y nacionalistas (Edhasa, 2020), surgieron como un dispositivo de construcción de la nacionalidad.

Las efemérides nacen como rituales de construcción y refuerzo de la identidad nacional, y en ese sentido han ido acompañando los cambios sociales.

“Las efemérides surgen con el objetivo de contrarrestar las festividades que celebraban las comunidades inmigrantes y de promover una identidad nacional común. En ese sentido, son una construcción, una tecnología social, y como tal pueden modificarse, transformarse o incluso desaparecer”, explica Mario Carretero, especialista en enseñanza de Historia y profesor de Psicología Cognitiva en la Universidad Autónoma de Madrid y en Flacso Argentina.

“Si entendemos el carácter artificial de las efemérides, también podemos pensar que están sujetas a transformaciones. Y una posible razón para su disminución es que, ya entrados en el siglo XXI, los relatos épicos que exaltan la independencia heroica de una metrópoli comienzan a perder fuerza”, señala Carretero a Infobae. Y agrega: “Las efemérides no solo se celebran para conocer el pasado, sino también para definir la sociedad en la que vivimos y en la que queremos vivir”.

Las efemérides patrias nacen vinculadas a la conformación de la identidad nacional. “Benedict Anderson define la nación como una ‘comunidad imaginada‘: una comunidad que se hace tangible a través de elementos compartidos, como estos rituales, aunque no conozcamos a todos sus miembros ni hayamos recorrido todo su territorio. Es una forma de enlazarnos con generaciones pasadas y futuras. Por eso decimos que la nación es también un proyecto”, sostiene Miriam Kriger, investigadora del Conicet y profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

A diferencia de otras regiones del mundo, en América Latina, y en Argentina en particular, las efemérides han mantenido su importancia. “En sus orígenes, estas fiestas eran celebraciones populares que se desarrollaban en el espacio público: las plazas, las calles. Con el tiempo, la escuela se consolidó como el espacio privilegiado para la formación de la identidad nacional, y en ese marco asumió la organización de estos actos”, explica Kriger a Infobae.

¿Qué se pierde si estos rituales escolares desaparecen o disminuyen su relevancia? Para Carretero, autor del libro Históricamente (Siglo XXI, 2024), la respuesta a esa pregunta depende de cómo se estén encarando los actos en las escuelas.

“Si lo que se realiza es una conmemoración que presenta los hechos históricos como congelados, sin tensiones políticas, con causas simplificadas y personajes heroicos sin contexto social –sin mencionar actores clave como esclavos o pueblos originarios–, entonces quizás no se pierde tanto. En ese caso, se estaría perdiendo una visión anecdótica, personalista y poco reflexiva del pasado”, argumenta.

En cambio, si se las trabaja de una manera creativa, las efemérides son una oportunidad para complejizar el conocimiento histórico. “Creo que se ganaría mucho si se promovieran conmemoraciones más reflexivas, más interrogativas, que involucren a los estudiantes en una comprensión más compleja de los hechos. La historia no es solo relatar lo que pasó, sino preguntarse por qué pasó. Invitar a los alumnos a formular preguntas, a reconocer tensiones y a complejizar los relatos enriquecería mucho la experiencia”, sostiene Carretero.

“Para entender qué se ganaría o perdería si dejaran de hacerse los actos, hay que volver a historizarlos, analizar su sentido en cada coyuntura”, plantea Kriger. Y amplía: “No es lo mismo hablar de rituales patrios en un momento de recuperación democrática que en uno de dictadura, de estabilidad o de crisis política. En cada caso, también se pone en juego el vínculo con la ‘argentinidad‘, con el sentimiento de pertenencia. ¿Qué nos aportaron estas efemérides a la formación ciudadana? ¿Y qué se dejaría de construir si se abandonaran?”.

“Hoy, cuando se cuestiona si estos rituales persisten o se han debilitado, habría que ver con precisión qué parte del ritual se ha transformado o perdido. Los actos en sí no han desaparecido. Lo que sí ha cambiado, y para bien, es la representación de los sujetos históricos: por ejemplo, el lugar de las mujeres, la inclusión de diversidades, la eliminación de prácticas estigmatizantes (como pintar de negro a los chicos). Los actos escolares, en ese sentido, reflejan los debates sociales y permiten resignificar los símbolos patrios”, considera Kriger.

En defensa del acto escolar

Las docentes consultadas por Infobae reivindican el valor de los actos escolares. “Los actos construyen comunidad: son espacios donde toda la comunidad educativa se reúne, comparte un momento, reflexiona sobre una fecha, un personaje histórico o un tema de actualidad, y eso puede ser retomado luego en las aulas desde distintas asignaturas o incluso en vínculo con el contexto social o político del momento”, sostiene Anabella Díaz.

La participación activa de las familias funciona en muchas escuelas como un factor de revitalización de los actos escolares.

Viviana Postay coincide: “Creo que el acto escolar sigue teniendo potencial. Pero necesitamos resignificarlo: que no sea solo un evento contemplativo, sino una experiencia que articule lo emocional, lo lúdico, lo histórico y lo reflexivo, para construir una idea de patria crítica, consciente, con sentimiento. Una patria que supere el grito futbolero del himno y se piense colectivamente, en un momento donde reina el sálvese quien pueda”. Postay propone pensar actos más interactivos, que incluyan juegos o competencias, y que involucren a las familias.

Muchas escuelas vienen haciendo esto desde hace años. Marina Bertone, maestra de cuarto grado en una escuela parroquial, cuenta: “El acto escolar es mucho más que una puesta en escena visible el día de su realización. Representa la etapa final de un proceso pedagógico colectivo, realizado con el fin de valorar hechos significativos de nuestra historia o redescubrir personajes clave en la construcción de nuestra identidad como nación”.

Bertone señala que el formato tradicional dejó lugar a “propuestas más participativas, donde las familias asumen un rol activo”, y que incluyen alternativas como clases abiertas, espacios de reflexión compartida o “momentos dentro del acto en los que madres y padres toman la palabra, enriqueciendo la experiencia educativa con su mirada”.

Para Daniela Leiva Seisdedos, se trata de una ocasión para reforzar los vínculos en la escuela y con las familias: “Los actos escolares son un momento de encuentro de la comunidad educativa”. A la vez, sostiene, las efemérides plantean una oportunidad para el aprendizaje histórico, tanto para los estudiantes como para sus padres. Pero más allá de los contenidos curriculares que se pongan en juego, los actos implican un aprendizaje vivencial, basado en la experiencia y cargado de afectividad. Son rituales transversales a la escolaridad, que empiezan de manera temprana, ya en el jardín de infantes.

Bertone sintetiza: “Más allá de la importancia que tienen en la formación ciudadana, el acto escolar no solo permite aprender contenidos históricos. También invita a expresarse, a trabajar en equipo, a respetar tiempos, roles y acuerdos. Todo eso construye aprendizajes que no siempre se evalúan con una nota, pero que forman parte del desarrollo integral de quienes transitan la vida escolar. Son de esas actividades que dejan huella, que se siguen recordando aún transcurrida la escolaridad”.