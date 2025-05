Por qué las becas de Fundación YPF marcan la vida de los estudiantes y la productividad del país

Candela Duberto, Inés Cancela y Gonzalo Busmail son tres becarios de la Fundación YPF

Como una casualidad, a través de un conocido que pasa la voz, o como un plan estructurado del futuro. Sin importar de dónde se parte y cuál es el camino, tres jóvenes hablaron sobre su experiencia en la obtención de las becas Fundación YPF para cursar carreras vinculadas a la energía (ingenierías, ciencias de la Tierra y del Ambiente).

En el marco de la jornada dedicada a Educación y Energía que organizaron Ticmas y Fundación YPF, se vivió una charla emotiva que conmovió al auditorio lleno. Con un público conformado por familias, docentes, estudiantes y directivos, se llevó a cabo el panel “Desarrollo de Talento y Becas: historias de los futuros protagonistas”, que le dio voz a tres jóvenes que compartieron sus experiencias de crecimiento académico y profesional.

Candela Duberto, que está finalizando la carrera de Ingeniería en Energía en la Universidad Nacional de San Martín; Inés Cancela, estudiante de Ingeniería Electromecánica en la Universidad Nacional de La Plata, y Gonzalo Busmail, ya recibido de ingeniero químico en la UTN de Tierra del Fuego, hablaron de sus carreras y vocaciones, y de cómo transforman su realidad gracias al programa de becas de la Fundación YPF, en el que más que una ayuda económica encontraron una comunidad, una dirección y un impulso vital.

Inés, que ingresó a la beca en plena pandemia, la descubrió a último momento: “Un conocido que estudiaba algo vinculado a la energía me insistió. Sabía que me iba bien en el secundario, así que me anoté el último día de la convocatoria sin muchas expectativas… y quedé”. En cambio, Gonzalo fue más casual: “Vi un flyer colgado en la facultad. No sabía bien qué era ni cómo funcionaba. Y acá estoy”. Candela conoció la oportunidad por las redes sociales de la UNSAM. El proceso de selección, recuerda, fue “súper ameno” a pesar del contexto pandémico: “Tuve que mandar cuestiones extracurriculares, idiomas… cuando quedé seleccionada fue una gran emoción, un reconocimiento al esfuerzo del colegio”.

<b>Vocación, mentores y habilidades blandas</b>

¿Qué hace un ingeniero en energía? ¿Y uno electromecánico? Las respuestas fueron técnicas y apasionadas.

“La carrera tiene dos ramas: petrolera y eléctrica. Vemos desde el upstream hasta el downstream, y también energías renovables. Es amplio y tiene muchas salidas laborales”, explicó Candela, a quien solo le resta la tesis. En su caso, la está desarrollando junto a su mentora del programa de becas, que es profesional de YPF, en un proyecto vinculado a tecnología.

Inés lo resumió con una sonrisa: “Electromecánica no tiene electrónica, aunque muchos lo creen. Es una gran carrera para quien no sabe del todo qué quiere hacer, porque es muy versátil. Yo me estoy orientando a energía nuclear”.

Pero no todo es técnica. Lo que más destacó Candela de la beca fue su valor humano: “Nos forman en habilidades blandas. Los ‘ideatones’, los encuentros con profesionales, los talleres de liderazgo… todo eso te prepara para el mundo laboral. Es un diferencial real”.

Inés coincidió: “En mi familia nadie estaba vinculado a la industria energética. Yo era como el bicho raro. Pero con el programa de mentorías encontré alguien que me orientó y me reafirmó que esto es lo que me gusta”.

Gonzalo también lo vivió así: “Tener un mentor que está en la industria te da ese background necesario. Te hace sentir que no estás tan lejos, aunque estés en la universidad”.

Candela Duberto, Inés Cancela y Gonzalo Busmail asistieron a la jornada de Educación y Energía que la Fundación YPF organizó junto a Ticmas en la Feria del Libro de Buenos Aires. Los tres hablaron de cómo su educación y su futuro profesional se transformó gracias a las becas de Fundación YPF ( Crédito: —(Cortesía Ticmas))

Experiencias que abren mundos

Gracias a Fundación YPF, Gonzalo conoció Vaca Muerta, las refinerías de Plaza Huincul, La Plata y Comodoro Rivadavia. “Nos vamos acercando a la industria desde adentro”, contó.

Inés fue más allá: en febrero pasado pasó un mes en el Instituto Balseiro. “Fue increíble. Ya había estado en 2023 con el programa Experiencia Sur, pero este año trabajé en protección radiológica en un reactor nuclear. Eso me reafirmó que quiero seguir por este camino”.

Candela compartió una anécdota significativa: “En un viaje a Loma Campana, me senté al lado del gerente de RR.HH. de una gran empresa de sistemas de bombeo. Pensé: ‘No sé dónde me metí, pero está genial’. Desde el momento cero, la beca representó oportunidades únicas”.

Una invitación a participar

¿Qué le dirían a alguien que está pensando en postularse?

Candela no dudó: “Completamente agradecida. Los insto a todos a anotarse. Estoy haciendo mi tesis en tecnología gracias a esto. Representa oportunidades desde el inicio”.

Inés fue directa: “Es un privilegio y una motivación. Te empuja a terminar la carrera, a sacar buenas notas, a crear lazos. Para mí, el mentor fue clave. Nos anotamos a una carrera sin saber nada, y el mentor te guía”.

Y Gonzalo cerró con contundencia: “El que no arriesga, no gana. Fundación YPF es una oportunidad para acercarse a la industria, a la ciencia, a las conexiones reales. No es solo oil & gas. Es formación integral”.