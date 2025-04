Horacio Ferreyra: “La inteligencia artificial vino a cuestionar nuestros discursos como docentes”

Más horas de Matemática y Lengua en las escuelas de Córdoba

“Un referente en innovación educativa”, así presentó Patricio Zunini al ministro de Educación de la provincia de Córdoba, Horacio Ferreyra, quien fue parte de los encuentros en la jornada federal propuesta por Ticmas en la Feria del Libro.

Ferreyra lidera el proceso de transformación educativa provincial y marca la agenda de los debates que cruzan el país al pensar en la actualización curricular, la formación docente y la articulación entre educación con el mundo del trabajo y la tecnología.

El Programa TransFORMAR@Cba, que forma parte del Proyecto Educativo Provincial 2024-2027, busca crear una nueva mirada en el aprendizaje a través de la renovación curricular y didáctica y ya está implementado en 202 escuelas.

“El año pasado hicimos una consulta a nivel de toda la provincia y particularmente los resultados dieron que había que renovar las prácticas y actualizar las propuestas formativas. Ahí nos pusimos a trabajar y en esto de buscar objetivos ubicamos como cinco grandes metas. Una que tenía que ver con el cuidado de las trayectorias, porque en secundaria teníamos esta dificultad que los chicos no terminan en tiempo y en forma”, planteó Ferreyra

Y agregó: “En la escuela secundaria pusimos también la mirada en los aprendizajes; en lo que debían aprender los jóvenes en este tiempo para poder desempeñarse mejor en la sociedad, poder comunicarse, poder trabajar y participar”. Además consideraron la importancia de “poner la centralidad en el bienestar, como así también en la formación docente y los vínculos con la comunidad”.

Horacio Ferreyra junto a Patricio Zunini en el auditorio de Ticmas

Sobre el dicho: “Cuando Córdoba reforma, el resto del país se alinea”

“Creemos que nosotros inspiramos, pero también nos inspiramos de otras provincias. La Argentina tiene pequeñas y grandes experiencias para poder mirar y aprender, como Latinoamérica. Y a partir de ahí poder tomar lo mejor de esas experiencias y en nuestro contexto, poder innovar”, aseguró el Ministro.

Y destacó: “Nosotros pensamos en Córdoba una transformación que no sea solamente en secundaria, sino que es sistémica. Tenemos escuelas de nivel inicial, primario y secundario, todas las modalidades, incluidas la formación docente, en un proceso de transformación para que todos nos podamos escuchar y podamos proyectar”.

Más horas ¿más aprendizaje?

“Córdoba en todo el sistema educativo ha incorporado más horas para la enseñanza de la matemática y la lengua en nivel primario. Nosotros miramos todo el sistema educativo formal con doble escolaridad. Ya tenemos escuelas de cinco y de seis horas que ya están funcionando en toda la primaria, pero también nos animamos en todo el sistema educativo este año a que en Matemática y Lengua se destinen más horas y a desarrollar actividades que sean desafíos matemáticos y desafíos lingüísticos”, resaltó Ferreyra. En estos desafíos, por ejemplo, se destacan actividades como las Olimpiadas Provinciales de Matemática.

Otro de los grandes logros de la educación cordobesa es la implementación de las Escuelas ProA, destacadas por su visión innovadora en el aprendizaje. “Ahí nosotros hemos aprendido muchas cosas y seguimos aprendiendo. Y yo diría que a esas 40 escuelas ProA, Córdoba le ha sumado otras 30 escuelas secundarias con formación profesional y a su vez, este año hemos creado tres nuevas escuelas con formación profesional que nos permiten a nosotros poder ir vinculando educación, trabajo, producción, pero fundamentalmente con los proyectos de vida de los chicos”, celebró.

En cuanto a la tradición de escuelas técnicas en la provincia, Ferreyra planteó que siguen trabajando en lograr que esa perspectiva de conexión con lo productivo pueda llegar a todo el sistema educativo.

La inversión en tecnología del Ministerio de Educación de Córdoba

Empleabilidad

El ministro de Educación cordobés, destacó la implementación en la Escuela Secundaria de Formación Profesional y Capacitación Laboral; con la posibilidad de obtener un título bachiller con formación profesional ya sea como programador web o incluso técnico en producción de alimentos, con la especialidad en panadería.

“Hay una ventana de oportunidad de acercar a los chicos al mundo del trabajo; en un año de multiplicar la cantidad de pasantías en el servicio educativo, este año vamos por más, en un trabajo muy articulado con el municipio y la comuna”, indicó.

El rol docente y las expediciones pedagógicas

“Acompañamos con procesos de capacitación, de formación que estamos intentando salir del curso del taller para ir a otras perspectivas. Hemos implementado jornadas pedagógicas que son abiertas con distintas actividades que se hacen utilizando medios tecnológicos”, explicó el funcionario a al hora de dar cuenta de la transformación que también buscan en el equipo docente de esa provincia.

“También hemos desarrollado las primeras expediciones pedagógicas, es decir, docentes que van a una institución, comparten una experiencia y alimentan esa institución y aprenden cosas que se cruzan”, celebró y destacó la creación de Incuba, anunciada por el gobernador Martín Llaryora; “un Centro de Experimentación e Innovación Educativa, donde los docentes de manera conjunta con las universidades del sector productivo, organizaciones no gubernamentales, van a empezar a crear contenido educativo”.

El ministro Ferreyra entrevistado por Patricio Zunini en el auditorio de Ticmas

Federales, pero con la mirada en la provincia

Más allá del espíritu federal, e incluso de la activa participación de Córdoba en el Consejo Federal de Educación, Ferreyra planteó “Acá en cada lugar uno escribe el texto educativo. No podemos estar haciendo lo mismo que hace en CABA en Córdoba, ni lo que hace Córdoba en Tucumán. Y nosotros hacer lo que hace Jujuy o hace Misiones, porque en cada territorio uno tiene que construir lo que se llama las oportunidades y las viabilidades de un proceso de transformación”.

Y explicó a los presentes: “Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en Córdoba con una idea muy simple. Estamos todos acostumbrados a hacer pasantías en el segundo semestre del año. Nosotros este año hemos impulsado que las pasantías se puedan empezar en el primer semestre porque si no en el pueblo chico, en las comunidades no alcanzan los sectores para hacer la pasantía con la cantidad de alumnos que tenemos en los últimos años”.

Sobre la inversión que hace la provincia en educación, Ferreyra aseguró: “Tenemos que decir que venimos a pasos firmes sosteniendo el proceso de inversión. Por decirte algunos números, en lo que hace a la incorporación de tecnología en el sistema educativo, hemos invertido 5 millones puntualmente en la compra de netbooks para la distribución en todo el sistema”

Y agregó: “A eso hemos incorporado también robótica que nos ayuda a pensar con todo el sector rural y en 200 escuelas urbanas con internet satelital que es una inversión de 4 millones de dólares de todo este servicio que se va ampliando, porque la idea es actualizar todos los laboratorios de informática, como así también mejorar la conectividad y la capacitación, porque no solamente el recurso educativo es lo que transforma, sino cómo se usa el recurso educativo, cómo se incorpora pedagógicamente”.

Reflexiones del presente

“Por eso en este tiempo también nos hemos animado a hablar no solo de innovación tecnológica, sino innovación pedagógica y fuertemente social. Cómo vinculamos el uso de la tecnología con lo social y lo pedagógico para empoderar a nuestros jóvenes y a nuestros estudiantes para que puedan seguir aprendiendo en este mundo que nos interpela todos los días y que lo fundamental hoy es enseñarle a los chicos a que se efectúen preguntas”, reflexionó Ferreyra.

Por último señaló: “Creo que la inteligencia artificial nos vino a cuestionar nuestros discursos como docentes y a partir de ahí uno puede perfilar mejoras, pero no hay inversión si no hay decisión. Me parece que es clave que cuando la decisión de transformar está, porque la educación es una prioridad, ahí tienen que estar los recursos e ir acompañando en un contexto bastante difícil”.