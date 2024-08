10 razones sencillas para salir a tiempo (del trabajo y del estudio)

¿Cuándo fue la última vez que dijiste o te sentiste con cansancio, “quemado”, y sin ganas? (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nos enseñan el valor de la puntualidad, la importancia de diseñar nuestras carreras profesionales (e incluso nuestras vidas) para llegar “a tiempo” a nuestros objetivos pero, ¿quién nos habla de la valentía que hay que tener para irse a tiempo? ¿Para darnos cuenta de que un ciclo debe cerrarse? ¿Para decidir salir de la zona de confort?

Hace algunos años, cuando luego de cofundar y dedicarle años, decidí dejar mi rol en un emprendimiento de impacto, escribí un posteo en LinkedIn donde reflexionaba sobre el valor de diseñar nuestras salidas. Entre otras cosas, me preguntaba si era posible decidir irse cuando la organización estaba “en su mejor momento” y traía algunas conclusiones que, al leerlas hoy, me siguen resonando.

Con el diario del lunes comprendo que irse a tiempo da perspectiva, aire, tiempo y sobre todo te hace adueñarte de tu propia historia. Es clave (y un privilegio) poder elegir cómo cerrar un ciclo y dar un paso al costado cuando se siente que ya se dio todo, para que nuevas voces y miradas puedan generar su recorrido, uno distinto pero igual de valioso. Y como en esa red todo está interconectado, me crucé con un posteo de Melina Panetta donde compartía 10 razones para salir del trabajo a tiempo que me tomé el atrevimiento de traducir y que acá les comparto.

¿Sabés si estás pensando con claridad o en automático? (Imagen Ilustrativa Infobae)

10 razones sencillas para salir (del trabajo, del estudio, del emprendimiento) a tiempo:

1. Tendrás más energía y más impacto

2. El trabajo nunca terminará, pero tu tiempo sí

3. Salir a tiempo establece límites

4. Eres más que lo que haces

5. Tendrás mejores relaciones

6. Tu productividad disminuye después de 8 horas. (Spoiler alert: trabajar más no es sinónimo de trabajar mejor)

7. La vida fuera del trabajo/ocupación importa

8. Tu salud no puede esperar

9. La sostenibilidad es clave

10. Serás más feliz

Te propongo indagar un poco más en estos diez puntos, que son el preámbulo de eso que ya sabes… ¿Cuándo fue la última vez que dijiste o te sentiste con cansancio, “quemado”, y sin ganas? ¿Sabés si estás pensando con claridad o en automático? ¿Qué atención le estás prestando a tu salud? ¿Cuántas horas estás trabajando por día? ¿Cuántas perdes scrolleando redes sociales?

Es imposible tomar buenas decisiones si el estrés, la ansiedad, el cansancio, el agotamiento gobiernan nuestra vida (Imagen ilustrativa Infobae)

Cinco recomendaciones para ir más allá

1. [Escuchar] No te líes con tu ex

Ansiedad, agotamiento y estrés parecerían ser tres palabras que no escapan al mundo de las ocupaciones. Hables con educadores, emprendedores, personas del ámbito público o privado, nadie escapa al burnout. Marta Chinchon Alvarez comparte en su podcast algunas claves acerca de cómo podemos identificar el estrés y enfrentarnos a él a través de una herramienta avalada por más de 35 años de estudios, “El mapa del estrés”. A partir de su propia experiencia profesional, tomó conciencia de lo relevante que era la gestión del estrés, especializándose en crear y desarrollar entornos de bienestar organizacional a través de diferentes técnicas y herramientas.

2. [Leer] Together: The Healing power of human connection in a sometimes lonely world, de Vivek H. Murthy (Juntos: el poder curativo de las conexiones humanas en un mundo a veces solitario)

¿Alguna vez te sentiste en soledad pese a tener mucha gente a tu alrededor? ¿No podes hablar con tu entorno de lo que te pasa en el trabajo porque no te entienden? ¿Miraste tus redes sociales y te dio ansiedad ver que todas las personas que seguías estaban haciendo el “challenge” del momento y vos no? No estás en soledad. A muchas personas nos pasa esto. En este libro, el dr. Vivek Murthy define a la soledad como un problema de salud pública muy frecuente, a menudo pasado por alto y explica que, a pesar de los avances tecnológicos que permiten una conectividad virtual constante, las personas están experimentando un profundo aislamiento.

En 2020, publicó este libro donde aborda la soledad, no desde la óptica de un estado emocional personal, sino como un importante factor que contribuye a diversos problemas y llama a priorizar la conexión humana en nuestras vidas. Imagina un mundo donde las personas tengan un sentido de pertenencia y donde las comunidades trabajen juntas activamente para combatir la epidemia de la soledad… qué distinto sería todo, ¿no? Mucho de lo que nos pasa en los procesos de cierre de ciclos es que “la procesión va por dentro” y esto se conecta con una soledad innecesaria. Por el momento el libro está solo en inglés pero encontré esta entrevista donde cuenta los conceptos principales por si te interesó, y le podes poner los subtítulos.

3. [Ver] Corto de Disney: Inner Working

¿Cuánto escuchamos a la cabeza y cuánto al corazón? ¿Seguiríamos ahí si verdaderamente hicieramos caso a lo que dice nuestra voz interior o ya nos habríamos ido? El protagonista de esta película se enfrenta a estos y a algunos otros debates en tan solo 6 minutos ¿Quién ganará?

4. [Moverse] Pensar con claridad vs. Ir en piloto automático

Tomar la decisión de quedarse o irse de un lugar, proyecto, relación… requiere consciencia y claridad mental. Es imposible tomar buenas decisiones si el estrés, la ansiedad, el cansancio, el agotamiento gobiernan nuestra vida. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer para pensar con mayor claridad y así tomar mejores decisiones? Encontré una App que cuenta con más de 80 herramientas gratuitas (nada es gratis pero al menos no hay que pagar para probarlas!) respaldadas por investigaciones que ofrecen recursos y tests para ayudar en la toma de decisiones y perfeccionar el pensamiento crítico: Clearer Thinking.

Algunas de las pruebas que podés tomar son el Test de racionalidad para aprender qué tipo de pensamiento soles utilizar o el Test de inteligencia artificial para probar tus conocimientos sobre conceptos y riesgos de la IA o el Test de razonamiento para comprobar tus habilidades de razonamiento. Poder saber con qué contamos, es la clave para organizar las ideas, accionables y próximos pasos (incluso pedir ayuda en lo que más nos cuesta).

5. [Mapear] ¿Qué te sostiene?

Autoindagarnos, hacernos preguntas, conocer a qué le dedicamos nuestro tiempo cada día es una buena forma de detectar si estamos donde queremos, si podemos hacer algo para sentirnos mejor, si estamos distribuyendo nuestra energía de manera deliberada o simplemente estamos dejando que la vida pase. Viviana Kelmanowicz, en su libro El mapa del bienestar, propone un ejercicio muy simple para que cada persona pueda hacer un automapeo para detectar qué áreas de su vida andan bien y cuáles necesitan una mirada extra.