Connie Ansaldi: “Si el gobierno da seguridad a las empresas y pymes, se podrán crear un millón de empleos en Argentina”

Connie Ansaldi asistió al stand de Ticmas dentro de la FIL de Buenos Aires para hablar sobre emprendimiento, educación y tecnología. (Agustín Brashich/Ticmas)

Los emprendimientos, sin importar si se tratan de cuestiones tecnológicas o de oficios tradicionales, son una parte importante del sector empresarial de cualquier país, sobre todo porque permiten vincular con el empleo a un montón de personas.

Por ello, la iniciativa de 1 millón x 1 millón de la Asociación de Emprendedores (ASEA) se basa en juntar todas esas pequeñas y medianas empresas para la creación de un millón de empleos, si es que el gobierno puede cumplir cuestiones regulatorias empresariales.

Para hablar del tema, Connie Ansaldi, CEO de CUX ai y miembro de la ASEA, asistió al auditorio de Ticmas dentro de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para contar todos los detalles de dicha iniciativa, así cómo sobre temas de salud mental y educación para el empleo.

La iniciativa de 1 millón x 1 millón

-¿Cómo la idea de hacer 1 millón x 1 millón desde ASEA? ¿Qué es esta iniciativa?

-Connie Ansaldi: Primero quiero contarles un poco que esa ASEA. Es muy importante lo que estamos haciendo, porque bueno todos trabajamos en ASEA y para sumar un poco al ecosistema de empresas de emprendimiento y de trabajo privado de la República Argentina para sacar este país adelante, donando nuestro tiempo, nuestros conocimientos y y las herramientas que tenemos a mano. (...) ASEA es la Asociación Argentina de Emprendedores, que es enorme, hay 45 mil pymes, empresas y emprendimientos y quiero decirles que los emprendimientos es todo, es desde un kiosco, una panadería, la que hace velas artesanales en su casa, el que hace mermeladas, hasta el que tiene una empresa de tecnología o por ejemplo, que es una constructora. O sea, todo lo que es sector privado del país sin discriminar vertical, negocio o tamaño -cosa que está buenísimo que lo sepan, porque por ahí no saben que hay un lugar que nos nuclea a todos nosotros-. Y lanzamos la campaña 1 millón x 1 millón para sumarnos al Compromiso de Mayo y exigirles a los políticos que si nos dan el marco regulatorio y legal que nosotros necesitamos, podemos comprometernos a sumar un millón de puestos de trabajo más, si tenemos, como te digo, el marco que se necesita y las leyes que se necesitan para que esto suceda.

-Ustedes proponen aumentar la masa laboral en un millón de personas, lo cual es un montón en la Argentina y en cualquier lugar. ¿Y qué le piden, no sé si como exigencia o como pedido al Gobierno, a la política?

-Connie Ansaldi: Nos interesa articular lo público privado, porque sabemos que para que un país crezca se necesitan de ambas cosas que vayan de la mano, porque obviamente una empresa sin un marco legal que la contenga no puede crecer. (...) Cuando uno tiene la motivación de hacer desde uno, sabe o se entera de que hay un montón de cosas que necesita hacer. Todas esas cosas que te desayunas, desde lo pequeño hasta lo macro, son cosas que en Argentina son muy difíciles y que nos ha llevado a lugares de estancamiento por ejemplo, que en los últimos 15 años el sector privado no haya crecido, que solamente haya cinco provincias que concentran todo el ecosistema privado del país. Estas son Córdoba, Santa Fe, La Cava, Ciudad de Buenos Aires y Mendoza; y que haya 14 de las 24 provincias donde el sector público es más grande que el sector privado. Esto no puede pasar porque el sector privado, debe ser más grande que el sector público. ¿Qué necesitamos para que esto suceda? Hay cinco puntos que nosotros estamos pidiendo, que es una moneda fuerte, una moneda estable; el marco regulatorio, el marco legal; que se favorezca la competencia, así como todo lo que tiene que ver con las sociedades anónimas; y el otro punto es todo lo que tiene que ver con la ley laboral, hoy por hoy hay una gran industria de juicios y de indemnizaciones que funden a muchísimas pymes. Si nosotros tenemos estos cinco puntos adelante, nos comprometemos a contratar a un millón de personas. Lo lanzamos hace 10 días, y hoy en día hay 30 mil puestos nuevos de trabajo comprometidos, 100 cámaras comprometidas y más de 3 mil pymes y emprendimientos.

Connie Ansaldi habló con Patricio Zunini del plan que se tiene dentro de la iniciativa 1 millón x 1 millón

-Esto se hace en el marco del Pacto de Mayo, que el Gobierno llamó y ustedes se suman desde las empresas, desde las cámaras para decir “ok, si esto se da, pero se se aseguran estas condiciones, nosotros también vamos a apostar por el país”

-Connie Ansaldi: Si nos dan seguridad básicamente. En todo sentido. Lo bueno es que como te digo, es para todos, todos se pueden sumar y es importante que se sumen todos, desde el más chiquito al más grande. Se meten en la página 1 millón x 1 millón, 1 millón con números y por con una X y se suman y nada más tienen que poner cuánta gente se comprometen a contratar, en caso de que todo este marco regulatorio esté ordenado. Ya hay personas y empresas startups como Agro Pro, que se comprometieron a contratar 100 empleados, la mía CUX ai, que se compromete a contratar 12 empleados en el próximo año. Está Globant, está IRSA; como te decía antes, zapaterías, panaderías, supermercados, porque estamos todos en la misma. Con distintos niveles de dolor obviamente, pero a todos nos pasan las mismas cosas, que es un poco lo que yo digo siempre en lo emocional.

ASEA y educación para el trabajo

-Estamos en un entorno educativo. Me gustaría preguntarte desde esa parte, ¿cómo ves la educación para el trabajo? ¿Cómo ve ASEA ese vínculo con la educación?

-Connie Ansaldi; La educación es clave fomentarla y es clave también que muchas de estas cosas se visibilicen y se sepan. Porque así como te digo que yo muchos de estos números no los tenía tan claros, porque estaba más en la problemática cotidiana de la tecnología, que es lo que a mí me compete. Yo te podía hablar muy claramente de qué le pasa a una empresa, que necesita contratar programadores, qué hace con los freelancers, pero no tenía tan claro lo que pasaba con un comercio, por ejemplo, que quiere abrir en Ciudad de Buenos Aires. Entonces, en tanto y en cuanto nosotros nos empapemos de cuáles son las problemáticas que nosotros tenemos, que nos está pasando y cuáles son también las nuevas herramientas que tenemos que adquirir también para tener los conocimientos necesarios en esta nueva era, me parece un punto clave para poder también desanudar estas cosas que nos están pasando.

-Hay muchos académicos adentro de la ASEA, por ejemplo, Silvia Torres Carbonell sí que es una figura que estuvo aquí hace unos días, que desarrolla Weiss y que ustedes la tienen como un referente dentro de la cámara.

-Connie Ansaldi: En ASEA hay un nuevo board del que yo soy parte con mucho orgullo y es un gran honor para mí. Está Silvia Torres Carbonell, Ezequiel Calcarami, Esteban Wolff, Gabriel Marcolongo, Jonatan Loidi, Andrea Rocca, Pato Gigli, Gonzalo Blousson. Todos los que presentamos 1 millón por 1 millón. Seguramente me estoy olvidando de muchos, pero lo interesante de esto es como cada uno desde su expertise -porque no todos tenemos el mismo origen, algunos tienen un origen empresarial, otros un origen emprendedor, otros un origen educativo, otros un origen más de pyme de producción, otros un origen más de más corporativo-, hacen una suma de partes que está puesta al servicio de un objetivo común, sin ningún tipo de ego y sin ningún tipo de fin individual. Acá todos estamos poniendo el lomo para trabajar para otros, nos lleva muchísimo tiempo. Mira, yo vine acá un sábado, interrumpiendo mi fin de semana, pero me encanta venir a compartir a otros que se tienen que sumar, porque para sacar a Argentina adelante el compromiso tiene que ser de todos. Nadie va a hacer por ti lo que tú no haces por ti o por otros. Y esto para mí es algo que yo lo tuve siempre muy claro.

Connie Ansaldi dijo en el auditorio de Ticmas en la FIL de Buenos Aires que la salud mental ya no puede quedarse atrás dentro de la agenda pública y privada.

CUX ai, un apoyo para la salud mental

-Quería traerte a hablar de CUX. ¿Qué es que, qué hace y por qué es importante?

-Connie Ansaldi: CUX es una plataforma de salud emocional que brinda asistencia, soporte y apoyo 24/7 con inteligencia artificial y ayuda a las personas que sienten soledad, ansiedad o depresión leve. ¿Por qué? Porque lamentablemente una de cada cuatro personas en el mundo se sienten solas y solo un 15% de la población puede acceder a algún tipo de ayuda o de tratamiento. Entonces nosotros trabajamos con el 85% de personas que hoy en día no pueden acceder a nada. ¿Y por qué usamos tecnología? Porque la tecnología nos permite escalar y penetrar a bajo costo y a muchísimas personas que hoy no tienen ningún tipo de recurso. Entonces nos interesa trabajar con empresas comprometidas, con gobiernos comprometidos y con personas comprometidas en la transformación de lo que va a ser para el año 2030, la próxima pandemia.

-¿Podrías profundizar más?

-Connie Ansaldi: Es un desastre. Cuando digo una de cada cuatro personas siempre miro a la gente a los ojos y hago y puedo hacer contacto visual y les digo una de cada cuatro, así que o eres tú o es alguien que amas. No es más lejano que eso. Porque cuando yo les piensen quién se siente solo, quién tiene ansiedad, siempre piensan a ver si no me está pasando a mí, es o mi mamá, o mi papá, o mi hermana, o mi hermano, o mi hijo, o mi hija, o mi esposo, o mi esposa, o mi amiga o mi amigo. No hay más lejos que eso. Y eso es muy fuerte. Hay cosas que son enfermedades más raras y que uno tiene la suerte de tenerlas lejos. Esto lamentablemente no, y lo estamos viendo en un montón de personas que son muy conocidas, que están hablando de estos temas. Y lo digo como la próxima pandemia, porque el World Economic Forum, en el último Davos, dijo que para el año 2030 la principal causa de muerte va a ser la salud mental y las enfermedades asociadas. Hoy ya es indivisible la salud mental de la salud física. Antes se miraba a las personas como tiene un problema en la rodilla o hoy tiene un problema en el corazón y no tenía absolutamente nada que ver con lo que te pasaba en el plano de las emociones. Hoy ya se sabe que eso no es real, lamentablemente, o por suerte, depende como lo queramos ver, pero eso necesita soluciones a la altura de las circunstancias. Nosotros realizamos algo desde Argentina- y lo digo con orgullo porque somos dos emprendedoras argentinas y mujeres, con lo difícil que es para las mujeres construir en tecnología, levantar capital en tecnología y construir productos y servicios que vayan al mundo- logramos lanzar el primer seguro en el mundo, no acá en el mundo, que te cubre salud emocional. Antes viajabas y te rompías una pierna, te cubrían, tenías un accidente, te cubrían, pero tenías un ataque de pánico o ansiedad o depresión y no te cubría nada nadie. Yo logré que ahora te lo cubra.

-Repetirlo para que no pase de largo. Es el primer seguro que te cubre salud emocional cuando viajás un assist card.

-Connie Ansaldi: Alexia Keglevich es quien lidera Pax Assistance, que es la primera asistencia al viajero en el mundo que te ofrece asistencia salud emocional a través de CUX ai. Es algo muy disruptivo y los seguros van a tener que empezar a mirar la salud de manera diferente. Las coberturas médicas de nosotros, por más cara que sea, no te cubren el todas las sesiones de psicólogo que necesitas. Ahora lo van a tener que hacer porque yo me estoy ocupando de hacer esa transformación. Y la realidad es que esto es una lucha donde cuanto más personas nos involucremos y más importancia le demos, más aceleración va a tener. Por eso yo a veces les digo esto tiene el involucrar. De todos. Y parte del éxito que yo tuve hasta ahora tiene que ver con que hace cuatro años que estoy sentada todos los lunes respondiendo en Instagram cosas de “contar un secreto” y hay un montón de personas que confían y que saben que el compromiso tiene que ver con entender el tamaño del problema que estamos resolviendo. Para mí, todo lo que yo he logrado en mi vida ha tenido como origen soluciones de impacto hacia la comunidad. Siempre todo lo que me ha ido bien es porque ha sido un aporte hacia otros desde mi conocimiento, no desde lo que yo podía donar o sabía hacer hacia otros. Tanto en lo educativo como en herramientas de tecnología, como en este caso la salud emocional y después se han convertido en productos.

Connie Ansaldi asistió al stand de Ticmas dentro de la FIL de Buenos Aires para hablar sobre emprendimiento, educación y tecnología. (Agustín Brashich/Ticmas)

-Con este cambio que implementas, ¿cómo esperás que lo tome el resto de el resto de la industria, en cuanto a salud emocional me refiero?

-Connie Ansaldi: Como yo digo siempre, no reemplaza a un psicólogo o un psiquiatra, pero sí complementa. Si a ti te duele la cabeza, ¿qué hacés? Te tomas un ibuprofeno, no vas a sacar un turno al médico para que te diga eso. Ahora, si te duele la cabeza siete días seguidos, vas al médico porque dices “esto no es normal, por ahí tengo algo”. Nosotros somos el ibuprofeno de la salud emocional, somos la primera capa de atención y que te sostiene, que te escucha 24/7, que está ahí para ti cuando nadie puede llegar a la una de la mañana que no tienes con quién hablar, a las 00:00 de la noche o a las 15:00 de la tarde de un domingo; y que si necesitás diagnóstico y tratamiento, tengas un lugar también donde encontrar un psicólogo o un psiquiatra, pero que por lo menos la primera capa de atención -que hoy no te la cubre nadie, y los hospitales y las clínicas están colapsadas de personas que van porque tienen miedo de que les esté pasando algo. Están colapsadas y tienen costos muy altos, pero podamos atajarlas nosotros.

-¿De qué manera se hace? ¿Cómo es el acompañamiento, quien sea en persona o la inteligencia artificial?

-Connie Ansaldi: Bueno, la IA está hecha con los protocolos de salud mental existentes, cognitivos, conductuales, con los protocolos de salud mental hechos por las psicólogas que trabajan en CUX, que una es Patricia Liberatti y la otra es Silvina Sheckler, y con las más de 6 mil respuestas que yo di durante tres años en “contáme un secreto” y después están las seis IA de los distintos profesionales. Ya sacamos la del psicólogo Marcos Apud, que es experto en wellness y biohacking sale ahora la de Pata para parejas y vínculos -que para mí era clave tenerla porque es una genia en eso-, sale la del psiquiatra Claudio Plá, que es especialista en miedo a volar; sale la de una especialista en duelos, sale la de Adrián Hercovich para todo lo que tiene que ver con trabajo y reinvención laboral y gestión de problemas laborales. Hay varias que están saliendo de distintos profesionales y después están IA las propias, como la que es de orientación vocacional. Y pusimos una de astrología porque nos hacía gracia que muchas veíamos las estadísticas, la información estadística conversacional, y muchas veces salía la palabra “signos”. Entonces nos dimos cuenta que a la gente le interesaba mucho tener información en base a las personalidades y los signos de los otros.