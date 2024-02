La brecha de género recién podría cerrarse en 2154

Se requieren más de cien años para que la brecha de género se elimine (Imagen ilustrativa Infobae)

«La igualdad de género se está estancando: 131 años para cerrar la brecha». Esta es una declaración publicada por el Foro Económico Mundial como parte de los hallazgos del informe Global Gender Gap Report 2023 (Informe global sobre la brecha de género de 2023). De acuerdo con el reporte, el ritmo del cambio se ha ralentizado. Si continuamos con ese ritmo, será hasta el año 2154 que las mujeres alcancemos la paridad.

Te puede interesar: Día Internacional de las Mujeres en la Ciencia: avances y cuentas pendientes para cerrar la brecha de género

Les doy un momento para digerir este número: 2154.

Aunque el ritmo de cambio se acelere en los próximos años, me temo que no me tocará ver la paridad de género en el mundo.

Te puede interesar: UNI: esta es la cantidad de estudiantes mujeres que se dedican a las ciencias e ingeniería en la universidad

No era mi objetivo iniciar este texto con datos tan sombríos, pero estaba investigando información sobre el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia (11 de febrero) y una cosa llevó a la otra y así fue como llegué a este Informe global sobre la brecha de género de 2023. Y me quedé un poco pasmada, para ser sincera.

Mi idea era compartirles información sobre las mujeres y las niñas en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM por sus siglas en inglés), mencionar algunas estadísticas (que sabía que no iban a ser nada alentadoras) para luego sopesar esos datos duros contándoles sobre nuestro próximo webinar el cual tendrá unas invitadas de lujo (y un tema sumamente bello).

Te puede interesar: Becas Pilares para mujeres mayores de 30 años; ésta es la fecha límite para registrarse

Pero llevo mucho rato bloqueada, frente a la pantalla sin saber qué escribir. No dejo de darle vueltas a ese dato del Foro Económico Mundial.

Las mujeres apenas representan solo el 29.2 % de la fuerza laboral en las áreas de ingenieria, ciencia y tecnología. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tal vez si les comparto otro dato similar logre el desbloqueo: Las mujeres todavía representan solo el 29.2 % de la fuerza laboral en las áreas STEM. Y esas cifras son aún más alarmantes para las personas de color: en el 2021, la fuerza laboral STEM de Estados Unidos era solo un 15 % latina y un 9 % negra.

¿Por qué todavía hay alarmantemente tan pocas mujeres, particularmente mujeres de color, en los campos STEM? Se pregunta Jean King, decana de artes y ciencias y profesora de neurociencia en el Instituto Politécnico de Worcester en Massachusetts, en un artículo publicado en Nature.

Las razones son muchas. Más allá de las barreras sistémicas (falta de promoción, la desigualdad salarial y la escasez de oportunidades laborales), los factores detrás de la brecha de género en STEM también incluyen estrés, burnout (agotamiento) y la falta de representación, señala King.

La falta de representación es crítica. «En mi clase de ingeniería mecánica de la universidad, entre el alumnado había una mujer por cada 10 hombres», dice Norah Magero, ingeniera mecánica y experta en energía renovable. «Por eso promuevo los derechos y la representación de las mujeres, específicamente en los campos de STEM».

La necesidad de cambiar el entorno que aún presenta grandes retos en materia de equidad de género, por ejemplo, la brecha salarial, los estereotipos de género, la carga de trabajo remunerado y no remunerado, la poca representación de la mujer en posiciones de liderazgo y en carreras STEM, ha fomentado la creación de Redes de Mujeres, que buscan transformar el mundo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Son tantas las barreras y tan amplias la brechas, que son las propias mujeres quienes, en su mayoría, han tomado cartas en el asunto. La necesidad de cambiar el entorno que aún presenta grandes retos en materia de equidad de género, por ejemplo, la brecha salarial, los estereotipos de género, la carga de trabajo remunerado y no remunerado, la poca representación de la mujer en posiciones de liderazgo y en carreras STEM, ha fomentado la creación de Redes de Mujeres, que buscan transformar el mundo.

Y precisamente de esto último va a tratar nuestro próximo webinar titulado: “Redes de mujeres para transformar el mundo”. En este webinar compartiremos qué son las Redes de Mujeres, cómo se forman estas redes, por qué existen, y quiénes participan. También, compartiremos ejemplos de estas iniciativas de Redes de Mujeres en Latinoamérica y en Asia Pacífico, así como los resultados que han logrado.

Hace unos párrafos arriba te decía que estamos muy emocionadas porque tenemos unas invitadas de lujo para esta ocasión, te las presento:

- Adriana Rojas Martínez, Directora de redes y programas para estudiantes. Association of Pacific Rim Universities (APRU).

- Marcela Bentín, Presidenta de la Cátedra Abierta Latinoamericana Matilda y las mujeres en ingeniería (Argentina).

- Felisa González Gómez, Directora del Centro de Reconocimiento de la Dignidad Humana del Tecnológico de Monterrey.

- María Ileana Ruiz Cantisani,– Directora de Vinculación y Socios Formadores, Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey.

Te invito a que nos acompañes el martes 27 de febrero a las 4:00 p.m. (Centro de México). No hace falta otro registro ni rellenar un formulario o enviar un correo electrónico. Podrás ver la transmisión en vivo de este webinar de manera gratuita en el canal de YouTube del Observatorio IFE.

Karina Fuerte es editora en jefe, Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación