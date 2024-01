Las 10 herramientas de inteligencia artificial que serán tendencia en el 2024

Masiva concurrencia de público a la apertura del IFE Conference 2024 en la Arena Borregos (foto: cortesía Tec de Monterrey)

El IFE Conference, antes conocido como el Congreso Internacional de Innovación Educativa (CIIE), es un evento anual que constituye un referente en la revolución del ámbito educativo a nivel global. Este espacio, organizado por el Institute for the Future of Education del Tecnológico de Monterrey, mantiene su compromiso con la promoción de tendencias y prácticas vanguardistas en la educación.

El cambio de nombre a IFE Conference responde a la necesidad de evolucionar y expandirse hacia nuevos horizontes en la educación perfilándose como un espacio clave para aquellos profesionales e instituciones que buscan adaptarse y satisfacer las demandas de las economías y sociedades modernas.

Precisamente, uno de los ejes de conversación en el IFE Conference fue la irrupción de la tecnología en la educación. Es inevitable hablar de ello, con el desarrollo de la inteligencia artificial se han creado nuevas herramientas que se utilizan en este campo.

Así las cosas, y con el objetivo de explorar la variedad de herramientas de inteligencia artificial que se pueden utilizar en la vida diaria, así como en la creación de contenido y metaverso, se llevó a cabo la conferencia “10 tecnologías de IA para el 2024″.

Dos niños manejan un robot por ordenador en un colegio (Imagen de referencia. EFE-Paco Santamaria)

La conferencia contó con la participación de Bertha Saldívar, directora de Tecnologías Educativas; Irving Hidrogo, director de Inteligencia Artificial Educativa; Sadie Guerrero, directora de Soluciones con Tecnología Educativa y Arturo Ayala, líder de proyectos de Innovación con Tecnología Educativa.

Las herramientas para la educación

1. Gradescope. Esta es una plataforma que ayuda a los profesores a optimizar la evaluación y retroalimentación de las actividades realizadas por los estudiantes en las aulas. Permite una evaluación ágil y precisa de tareas y exámenes, además de realizar una retroalimentación personalizada de los errores y aciertos que pudieron cometer los alumnos. En resumen, Gradescope es una herramienta útil para los profesores que buscan mejorar la eficiencia y efectividad de la evaluación y retroalimentación de sus estudiantes.

2. RealizeIT. Es una herramienta que personaliza la experiencia de aprendizaje del estudiante. Esta herramienta se puede implementar en asignaturas donde se deben mejorar los conceptos complejos o donde hay mayores retos en la nivelación del conocimiento. En resumen, RealizeIT es una herramienta útil para los estudiantes que buscan mejorar su aprendizaje en asignaturas complejas.

3. Firefly. Esta herramienta que es de Adobe, utiliza inteligencia artificial para editar ilustraciones, generar imágenes y crear diseños. Además, esta herramienta puede mejorar los recursos educativos que se utilizan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En resumen, Firefly es una herramienta útil para los profesionales creativos y educadores que buscan mejorar la calidad de sus diseños y recursos educativos.

4. Canva Magic Design. Es una nueva herramienta de Canva potenciada por IA que permite crear diseños, diagramas y presentaciones. Sus cualidades ayudan a que tanto estudiantes como profesores presenten proyectos de forma clara y atractiva. En resumen, Canva Magic Design es una herramienta útil para los profesionales creativos y educadores que buscan mejorar la calidad de sus diseños y presentaciones.

Con el desarrollo de la IA se han creado nuevas herramientas en la educación (Imagen de referencia. Canva)

5. Fliki. Es una herramienta de IA que permite a los usuarios crear videos de manera rápida y sencilla, sin necesidad de ser expertos en producción y edición de videos. Los videos son una herramienta efectiva para estimular el interés de los estudiantes y mantener su atención durante las clases. En resumen, Fliki es una herramienta útil para los educadores que buscan mejorar la calidad de sus clases y presentaciones haciéndolas más dinámicas.

6. C.A.S.T.L.E. Esta es una herramienta que se encuentra en fase de pruebas piloto y su propósito es mejorar los modelos pedagógicos y la dinámica de las clases a través del análisis del estado cognitivo-afectivo de los estudiantes. Para lograr esto, se utiliza el análisis del rostro del estudiante para recopilar datos y manejarlos de manera ética. Es importante tener en cuenta que el análisis del estado cognitivo-afectivo de los estudiantes es un tema complejo y delicado que debe ser abordado con precaución. Si bien el uso de la tecnología puede ser beneficioso para mejorar la calidad de la educación, es fundamental que se respeten los derechos y la privacidad de los estudiantes.

7. Wolfram Alpha. Es un asistente enfocado a contextos matemáticos, físicos y químicos. En las aulas de clase busca simplificar expresiones algebraicas y llevar a cabo cálculos simbólicos. En resumen, es un asistente inteligente enfocado en ayudar a los estudiantes a resolver problemas matemáticos complejos en materias como física e ingeniería.

8. Copilot. Es un asistente de Microsoft que tiene un uso educativo muy relevante. Funciona como un apoyo complementario para la redacción y elaboración de recursos académicos, así como facilita la creación de proyectos en las herramientas como word, excel y power point. Esta herramienta de IA cuenta con todo un ecosistema completo para generar contenido a partir de la IA.

En resumen, el asistente inteligente cuenta con todo un ecosistema completo para generar contenido a partir de la inteligencia artificial. Copilot utiliza tecnología avanzada de inteligencia artificial para procesar y comprender el lenguaje natural, lo que le permite proporcionar sugerencias y recomendaciones útiles para mejorar la calidad del contenido. Además, Copilot está diseñado para trabajar en conjunto con las herramientas de Microsoft, lo que lo convierte en una herramienta valiosa para los estudiantes y profesionales que buscan mejorar su productividad y eficiencia.

(Microsoft)

9. Grammarly. Es una herramienta de corrección de texto impulsada por inteligencia artificial que tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a mejorar su escritura. Esta herramienta utiliza tecnología avanzada de inteligencia artificial para corregir errores gramaticales, ortográficos y de puntuación, así como para proporcionar sugerencias útiles para mejorar la calidad del contenido. Grammarly, también tiene la revisión de documentos académicos escritos en inglés, como tesis, artículos y ensayos.

10. Virtual Speech. La aplicación de Oculus Quest de Meta permite que tanto estudiantes como profesores interactúen con el idioma que deseen aprender. Con esta herramienta, se puede diseñar e implementar un plan de sesiones de práctica asincrónica sobre un idioma y permite el desarrollo de habilidades de comunicación oral.

Bonus track: Research Rabbit. Es una herramienta que permite la búsqueda y organización de artículos de investigación e identificación de contexto. Esta herramienta es una tecnología extra dentro de la clasificación que ofrecieron los expertos que puede ser de gran ayuda para los estudiantes y profesionales que buscan realizar búsquedas más ágiles y precisas para sus proyectos ya que permite acceder a bases de datos académicas.