Beatriz Diuk inaugura un ciclo de charlas con los grandes referentes de la educación

Beatriz Diuk

Con el objeto de aportar al debate y la mejora educativa, Ticmas y la editorial Siglo XXI coorganizan un ciclo de actividades con grandes referentes de la educación. El primer encuentro es el miércoles 23 de agosto a las 17 y participa Beatriz Diuk, destacada investigadora del Conicet y reconocida por el innovador proyecto “Dale!”, que brinda apoyo a niños que crecen en entornos de pobreza y enfrentan dificultades en el proceso de alfabetización.

Recientemente, Diuk presentó el ensayo Enseñar a leer y escribir, una “guía práctica (y equilibrada) para orientarse en el barullo de la alfabetización inicial”. En este trabajo, Diuk da cuenta de la preocupación por la alfabetización, que abre mundos de imaginación y conocimiento; enumera los desafíos y las confusiones en la enseñanza; a la vez que aborda procesos y etapas de la alfabetización, ofreciendo fundamentos, herramientas y respuestas concretas para docentes y familias, con el objetivo de generar confianza y disfrute en el aprendizaje de la lectura y escritura.

Beatriz Diuk: Enseñar a leer y escribir (Siglo XXI Editores)

Hace unas semanas, en una entrevista de Alfredo Dillon, Diuk decía: “Cuando veo a la Argentina por debajo del promedio latinoamericano en lectura me pasan dos cosas. Primero, me resisto a creerlo, y creo que como sociedad nos estamos resistiendo a creer lo que nos pasa. Después, me duele en el alma”. Frente a los bajos niveles de aprendizaje y una crisis que no puede atribuirse sólo a factores estructurales, la solución debería considerar también lo fundamental a los métodos de enseñanza. Sobre estos temas hablará Diuk el miércoles 23 de agosto a las 17.

El encuentro es presencial en el auditorio de Ticmas, Costa Rica 5639 (Ciudad de Buenos Aires), con entrada libre, requiere de inscripción previa en este formulario.