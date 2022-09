Nuevas fotos: así quedaron los baños del Mariano Acosta tras la toma del colegio

Los baños del primer piso del colegio

El martes pasado habían aparecido fotos de uno de los baños del colegio Mariano Acosta que los estudiantes habían vandalizado durante la toma. Ahora surgieron nuevas imágenes -en este caso de los sanitarios del primer piso- que muestran los daños que los alumnos provocaron en el establecimiento.

Justamente en el Mariano Acosta fue donde se inició la ola de tomas de colegios que hoy encuentra a 16 secundarias ocupadas. Si bien la medida de fuerza se levantó hace ya tres días, todavía el Ministerio de Educación porteño está registrando los daños ocasionados ya que trasladará los costos de los arreglos, que calculan cercanos a un millón de pesos, a los padres que autorizaron las tomas.

Los alumnos del Mariano Acosta levantaron la toma el martes

“Es una obra que hicimos en el 2020, invertimos en la escuela porque los baños estaban destrozados por vandalismo, entonces se puso todo a nuevo y hoy los baños están nuevamente destrozados y vandalizados”, señaló la ministra de Educación, Soledad Acuña.

Las nuevas imágenes que difundió el gobierno porteño muestran pintadas y leyendas obscenas en los baños del primer piso del colegio. A su vez, dos de las puertas les hicieron un agujero. Tal como señala el protocolo, los padres que autorizaron la toma de los estudiantes deberán afrontar los gastos que se desprendan de esos daños.

Además, las autoridades buscan trasladar el costo de tener cerradas las escuelas y que sean las familias quienes afronten el pago del equivalente diario del salario de docentes y no docentes. Por eso, ya les pidieron 1.5 millones de pesos por día de ocupación a los padres del Mariano Acosta.

Acuña envió una carta a la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires con un informe técnico que cuantifica el valor correspondiente al pago diario de salarios del personal del colegio. Y la medida se haría extensiva al resto de las secundarias que permanecen tomadas.

Los padres deberán afrontar los gastos de los arreglos

“Hoy los estudiantes están reclamando que arreglemos los baños que ellos mismos destruyen. En un año de presencialidad los baños están destrozados nuevamente. Por eso estamos diciendo que hay que empezar a poner límites y decir basta. No da todo lo mismo. Las acciones tienen consecuencias; como adultos -como madres y como padres- tenemos que empezar a marcar que la convivencia supone llegar hasta un punto donde empiezan los derechos del otro. Los impuestos de los porteños son los que financian las escuelas, los que hacen estos baños una y otra vez y que los propios chicos destruyen en el caso del Mariano Acosta”, sostuvo la titular de la cartera educativa.

El Mariano Acosta es uno de los ocho colegios que ya retomó la normalidad tras las tomas de colegios, además de la Escuela Jorge Donn, el Juan B Justo, el Colegio 19 DE 17, la Manuel Belgrano, la Julio Cortázar, el Lenguas vivas y el Luis Pasteur.

Hubo pintadas y roturas de inodoros y paredes

Pese a que algunas escuelas levantaron las medidas de fuerza, el conflicto por ahora no tiene un final en el horizonte. El cierre de esta semana parecía una fecha posible de tregua y regreso a la normalidad escolar en la Ciudad, pero los estudiantes dicen que no levantarán las tomas hasta no ser “escuchados” por las autoridades y el gobierno porteño reitera que “no dialogará bajos estas circunstancias”

Por ahora, son 16 colegios porteños los que continúan tomados: El Lengüitas, el Mariano Moreno, el Esnaola, la Osvaldo Pugliese, la Agustín Tosco, la Claudia Falcone, la García Lorca, la Escuela de Cerámica N° 1, la Rodolfo Walsh, la Julio Argentino Roca, el Lengüitas, el Nicolás Avellaneda, el Danzas N° 1, la de Teatro, el Yrurtia, el Liceo 5 y el Carlos Pellegrini.

