Maestros inspiradores: la emocionante clase de inglés que fue elegida como el mejor proyecto educativo del año

Oscar Mauricio Delgado y Jeimi Jhojana Venegas David reciben el premio al mejor proyecto del año

(Enviado especial)

Desde hace varios años que se dice que el aula ya no está contenida por las paredes que la definen: la tecnología entra en el aula con la fuerza inusitada de un viento que sacude las ventanas. Pero, entonces, ¿por qué no aprovechar esas ventanas y abrir una más —una de Zoom o Meet o Teams— y llevar el aula al mundo y el mundo al aula? Esta fue la pregunta que se hicieron Jeimi Jhojana Venegas David y Oscar Mauricio Delgado, profesores de Inglés del Colegio San José de Las Vegas. A veces una simple pregunta provoca, como el aleteo de una mariposa, un huracán.

Venegas y Delgado lograron convertir la clase de inglés en un puente entre culturas. Así, a lo largo de los años, los niños que estudian con ellos mantuvieron contacto con científicos, docentes y también con otros niños de su misma edad provenientes de lugares tan distantes como Egipto, India, Taiwán, Francia, Estados Unidos, Países Bajos. “Desde el 2019, nos embarcamos en la aventura de llevar a los estudiantes al mundo”, dice Delgado. Y sigue: “Queremos que nuestros estudiantes sean ciudadanos digitales” .

“¿Cómo son las reacciones de nuestros estudiantes?”, se pregunta Venegas. Y responde: “ Son niños y niñas emocionados con el corazón latiendo a mil. Algunos terminaban sus primeras conexiones llorando , porque creían que no iban a tener la oportunidad de hablar con una persona de la India o de Francia”.

En el marco del V Congreso Tesol, que desde el miércoles se desarrolla en la sede de la Universidad de La Sabana, en Chía (Colombia), Venegas y Delgado fueron distinguidos con el premio al mejor proyecto de tecnología educativa del año . “El proyecto”, decía el jurado, “representa una aplicación práctica de la metodología actual de aprendizaje o enseñanza de idiomas, porque utiliza la tecnología para romper fronteras, integrar la competencia global”. Acompañados por los directivos Clemencia Mejía y Oscar Muñetón, Venegas y Delgado visitaron el living que Ticmas armó en el congreso y hablaron de lo que significa la premiación.

Los docentes del Colegio San José: Oscar Muñetón, la rectora Clemencia Mejía, Jhojana Venegas y Oscar Delgado en el espacio de Ticmas en el Congreso Tesol

—¿Cómo son las experiencias de traer el mundo al aula?

— El inglés es un elemento fundamental como herramienta de comunicación —dice Venegas—. Nuestro principal objetivo es brindarles prácticas auténticas con el mundo, y lo hacemos trayendo al aula docentes y estudiantes de otras partes del mundo, y compartiendo experiencias y conocimientos, y trabajamos en proyectos que pretenden crear una conciencia acerca de cómo hacer del planeta una mejor casa para convivir . De esta manera, los estudiantes ponen en práctica el idioma, pero también aprenden el mundo, ven la realidad, las diferencias y cómo conectarse con el mundo a través de la tecnología y el inglés.

— La tecnología fue nuestra caña de pescar —dice Delgado— porque, teniendo el recurso lingüístico del inglés, hay muchas herramientas digitales que puedes elegir. En el universo digital, y dependiendo de las condiciones de nuestros contactos y sus zonas horarias, siempre buscamos la manera en la que los distintos elementos que encuentras fuera la más apropiada para el publico que llevábamos a visitar y el público que nos venía a visitar.

Es imposible agotar en una respuesta todo el alcance de esta pregunta. La rectora del San José de las Vegas, Clemencia Mejía López, agregó que, aunque durante años la educación subestimó a niños y niñas, ellos tienen “inmensas potencialidades que permiten que, a través de un click, puedan mostrar la mejor versión de sí mismos, y hablan de tú a tú con maestros, científicos y expertos, y así reconocen que los problemas del mundo son comunes y que lo que a ellos les preocupa en Medellín quizás es lo mismo que le preocupa a su compañero de la India. Eso, como hallazgo, es bien hermoso”.

—El diálogo con niños de lugares tan alejados —retoma Venegas— es una de las cosas que no estaba en sus mentes, y que ahora viven de manera real. Y junto con eso ven la importancia de aprender el idioma. No es ya predicarles por qué es importante, sino que lo vivan.

—¿Se puede medir el impacto del proyecto?

—Sin dudas marcó un antes y un después —dice Delgado—, por la apertura del grupo de trabajo hacia el mundo . Queríamos que el mundo, con sus realidades, con sus complejidades y tensiones, estuviera en la clase.

—Además —agrega Venegas—, el impacto no ha sido sólo a nivel de la escuela, sino que se dio a nivel mundial. Ha sido muy gratificante que nuestros maestros compañeros desde Taiwán nos digan, por ejemplo, que nuestros niños hicieron que los suyos no sean tan tímidos frente a una cámara. No sólo aprendieron inglés sino que, con su espontaneidad, hicieron que los otros chicos enfrenten la cámara sin tanto miedo. Generar esas emociones y saber que ellos nos dan esa satisfacción y esas alegrías y nos motivan a hacer más. Es el combustible. Estamos motivados, hay una satisfacción: por ende, es un buen resultado.

LEER MAS