La Ciudad de Buenos Aires cerró la paritaria docente: los gremios aceptaron un aumento del 40%

La Ciudad cerró la paritaria docente: los gremios aceptaron una suba del 40%

El ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires cerró esta tarde la paritaria docente en una reunión con los representantes de los 17 sindicatos porteños, con una suba del 40%. Así lo precisaron fuentes oficiales a Infobae.

De esta manera, y con una suba del 40%, el salario inicial neto será de $79.576,21 para jornada simple y $159.152,42 para jornada completa . Mientras que el salario con antigüedad será de $96.710,66 para jornada simple y $186.187,74 para jornada completa.

El aumento para 2022 se abonará en tres tramos: marzo (14,5%), julio (9%) y octubre (16,5%) e incluye una revisión en septiembre. En enero y febrero pasado, los docentes porteños habían percibido dos bonos de $4.000 cada uno para jornada simple y de $8.000 para jornada completa que formaba parte del acuerdo cerrado el año pasado, detallaron desde la cartera de educación de CABA.

Actualmente, el salario inicial para los ingresantes (sin antigüedad) estaba en $55.190 para jornada simple y $110.380 para jornada completa . Mientras que con antigüedad el salario es de $67.428 para jornada simple y $129.692 para jornada completa.

De la reunión participaron autoridades del ministerio de Educación porteño y representantes de los 17 gremios docentes de la Ciudad.

El aumento para 2022 se abonará en tres tramos: marzo (14,5%), julio (9%) y octubre (16,5%) e incluye una revisión en septiembre

El cierre de la paritaria en la Ciudad de Buenos Aires se dio sólo días después de que se concretara a nivel nacional.

El último lunes, el gobierno nacional llegó por la tarde a un acuerdo con los gremios docentes. El ministro de Educación, Jaime Perczyk, les ofreció a los cinco sindicatos un aumento del 45,45% en cuatro tramos para el salario inicial de los maestros. La oferta fue aceptada por los gremialistas, que formalizarán la respuesta en la próxima reunión.

El salario inicial que se fija en la paritaria nacional es el piso a partir del cual después negocian las provincias con sus sindicatos de base . El acuerdo abrió buenas expectativas para un inicio sin conflictos del ciclo lectivo, que en casi todo el país será el 2 de marzo salvo la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza cuyos alumnos regresaron a las aulas justamente el lunes de esta semana.

La propuesta incluye cuatro tramos de aumento: 21,21% en marzo ($50.000), 8,08% en junio ($53.333), 8,08% en agosto ($56.666) y 8,08% en septiembre ($60.000). A su vez, la oferta agrega un aumento del 81% a septiembre del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) que alcanzará el monto de $5.141 y otros $2.250 por mes por conectividad.

En septiembre, una vez cumpldo el último tramo de aumento, se reabriría la negociación para analizar los avances de la inflación . Durante la reunión del lunes también se acordó la creación de la Comisión de Seguimiento del Salario que justamente medirá el impacto de la inflación y recomposición (cláusula monitoreo).

Las clases iniciaron el último lunes en Ciudad de Buenos Aires y Mendoza

Del encuentro participaron representantes de los cinco sindicatos de alcance nacional : Ctera, Uda, Cea, Amet y Sadop. Todos ellos aceptaron la oferta, pero quedaron en presentar la propuesta a sus afiliados antes de formalizar el acuerdo.

Casi 390 mil chicos porteños volvieron el último lunes a los jardines y primarias. Tanto la Ciudad de Buenos Aires como Mendoza pusieron en marcha su ciclo lectivo en forma anticipada con el objetivo de recuperar algo del tiempo perdido en las aulas. La curiosidad se vio en las escuelas de la Cuidad, entre chicos con y sin barbijo según la edad.

El protocolo de CABA, al igual que el que regirá a nivel nacional, flexibilizó muchas de las pautas de cuidado: se eliminó el concepto de burbujas, ya no hay distanciamiento en las aulas, los contactos estrechos asintomáticos no se deben aislar, los ingresos y los recreos transcurren con la presencia de todos los chicos en simultáneo. Pero hay un punto que no se modificó y genera polémica: los barbijos siguen siendo obligatorios desde cuarto grado.

SEGUIR LEYENDO