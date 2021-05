Isaac Asimov

En principio, la pregunta parece imposible: no se puede saber. La ciencia, como todas las construcciones, se apoyan en la historia y en el aprendizaje. El progreso de la ciencia podría suponer que no hubo una persona sino muchas —tal vez una infinidad—. Pero Isaac Asimov, no se dejó avasallar y pensó un nombre y una larga justificación.

A mediados de los años 60, Asimov tenía una columna en la revista Science Digest en la que respondía las dudas de los lectores. “Isaac Asimov Explains”, se llamaba y allí se ocupaba de cuestiones como qué es el método científico, qué dice el teorema de Gödel, qué son los números imaginarios, cuántas partículas hay en el universo. Imaginemos por un segundo tener la oportunidad de enviarle una pregunta a Asimov, ¡y que él la conteste! El autor de Fundación, El hombre bicentenario y Yo, robot contestando nuestras preguntas.

Aquellas respuestas se reunieron en un libro bellísimo, hoy un clásico, que se llama 100 preguntas básicas sobre la ciencia. Y, por supuesto, una de las cien preguntas era la que nos convoca: quién fue el científico más importante de la historia.

"Principia Mathematica", de Newton

“Si la pregunta fuese ‘¿Quién fue el segundo científico más grande?’ sería imposible de contestar”, decía Asimov, porque esa lista sí sería extensa: Albert Einstein, Ernest Rutherford, Niels Bohr, Louis Pasteur, Charles Darwin, Galileo Galilei, Clerk Maxwell, Arquímedes y otros. “Incluso”, seguía, “es muy probable que ni siquiera exista eso que hemos llamado el segundo científico más grande. Las credenciales de tantos y tantos son tan buenas y la dificultad de distinguir niveles de mérito es tan grande, que al final quizá tendríamos que declarar un empate entre diez o doce”.

La dificultad para encontrar al segundo no se da, siempre según Asimov, para el primero. “La mayoría de los historiadores de la ciencia no dudarían en afirmar que Isaac Newton fue el talento científico más grande que jamás haya visto el mundo”. Newton fundó las matemáticas superiores después de elaborar el cálculo, fundó la óptica moderna mediante los experimentos de descomponer la luz blanca en los colores del espectro, fundó la física moderna al establecer las leyes del movimiento y deducir sus consecuencias, fundó la astronomía moderna estableciendo la ley de la gravitación universal. “Cualquiera de estas cuatro hazañas habría bastado por sí sola para distinguirle como científico de importancia capital. Las cuatro juntas le colocan en primer lugar de modo incuestionable”.

Pero hay algo más, importantísimo para señalar, y es que hasta Newton, todos los experimentadores sentían la necesidad de contrastar sus descubrimientos con las ideas de los sabios griegos. Pero fue Newton con su Principia Mathematica quien liberó al pensamiento científico del yugo griego y le dio a la modernidad la posibilidad de expandir su mente y sus teorías mucho más allá.

Ticmas es una solución educativa que responde al nuevo paradigma de la enseñanza y el aprendizaje. Para más contenidos, ingresá a la página de Ticmas o a su canal de Youtube.

LEER MÁS