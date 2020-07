Nicolás Trotta: “La pandemia impacta profundizando la desigualdad de la enseñanza”

El ministro de Educación Nicolás Trotta (Adrián Escandar)

Ayer por la tarde, el Gobierno presentó los resultados preliminares de la Evaluación Nacional de Continuidad Pedagógica. Los primeros informes evidencian una fuerte brecha entre las maneras como pudieron sostener la enseñanza escuelas públicas y privadas. Al respecto, el ministro de Educación Nicolás Trotta señaló que es un reflejo de “la desigualdad que tiene el país”.

“Hemos planteado que la evaluación es una obligación del Estado, que nos debe interpelar no solo para analizar los resultados, sino para profundizar o rectificar distintas medidas que estamos llevamos adelante, porque la pandemia impacta profundizando la desigualdad”, señaló en Lanata sin filtro.

Sobre la brecha entre las gestiones, el ministro explicó: ”Hay una diferencia clara entre las escuelas de gestión privada y escuelas de gestión estatal, pero también tenemos que ser claros en que la distinción se observa por la realidad social donde está emplazada cada escuela. Donde hay mayor vulnerabilidad la que está presente es la escuela pública. En ese sentido el gran desafío que tenemos en los datos preliminares implica un diagnóstico para la reorganización pedagógica que vamos a tener que llevar adelante en el momento del regreso físico al aula”.

Trotta consideró que atravesaron un “proceso de apropiación del uso de la tecnología que en otro momento hubiera llevado un lustro”. El funcionario nacional remarcó que uno de los ejes para superar este momento es la formación docente en el uso de TIC. “Muchos maestros tuvieron que transitar en soledad el proceso de readaptarse”, remarcó.

A su vez, adelantó la plataforma nacional que se pondrá en marcha desde el 18 de agosto. “Lo que hemos logrado en el inicio de la no concurrencia física a la escuela es la gratuidad de la navegabilidad de nuestro portal Seguimos Educando y de los portales de las 24 jurisdicciones educativas y las 57 universidades nacionales. Lo que estamos haciendo ahora es aplicaciones que permitan la gratuidad absoluta, porque cuando uno navega el portal no consume datos, pero cuando se usa Meet o Zoom ahí consume datos. Lo que estamos haciendo es desarrollando aplicaciones que hosteadas en los servidores de Arsat tengan la gratuidad de la navegabilidad”.

Respecto a los aprendizajes alcanzados en estos casi 5 meses sin aulas, reflexionó: ”Claramente no se aprende lo mismo en el hogar que lo que se aprende en la escuela. Y claramente en los hogares como demuestra la encuesta se consolida la desigualdad. El impacto de esta pandemia no lo vamos a resolver con dos o tres semanas más de clase. Implica un proceso de reorganización en los próximos años de la propuesta pedagógica muy profundo ”.

Una de las grandes inquietudes es cómo se llevará adelante la promoción al siguiente grado en este ciclo lectivo. Trotta advirtió que solo se acreditarán aquellos contenidos que la escuela haya podido brindar. “No se pierde el año porque estos aprendizajes se están llevando adelante. Es un dato objetivo de la encuesta, hay aprendizajes, pero diferentes. Hay un enorme esfuerzo de la comunidad educativa”.

Vuelta a las aulas

A partir de agosto, comenzará el regreso paulatino a las aulas. Primero será el turno de San Juan el 10 de agosto y una semana después retornará Santiago del Estero.

“Venimos respondiendo a cada realidad epidemiológica de una manera distinta. Nosotros promovemos y trabajamos intensamente para donde la salud lo permita volver a las clases porque la escuela es irreemplazable. Pero somos conscientes de que hasta que no se modifique la realidad epidemiológica en la región metropolitana de Buenos Aires no podemos avanzar en un regreso presencial”, subrayó Trotta.

En esa línea, el ministro agregó: “Hasta que no haya una disminución del nivel de contagio y estemos en una fase 5 sería irresponsable y estaría incumpliendo mi deber de cuidar la salud de nuestros estudiantes y docentes si promovemos el regreso a las aulas. Hasta que no haya un nivel de circulación diferente en la Ciudad de Buenos Aires, que se asemeje a las provincias que ya están regresando, no vamos a poder regresar en la región metropolitana”.

De igual modo, dijo que guardaba la expectativa de una reapertura de las aulas en septiembre u octubre, aunque aclaró que la “escuela no es lo primero que vuelve”, que antes hay que recuperar la normalidad en otros sectores. “La priorización no es una decisión política, es una decisión epidemiológica”. “Nosotros tenemos que priorizar la salud de nuestros estudiantes. El regreso inclusive es un regreso con un sistema dual a las aulas porque hay que mantener el distanciamiento social”. “Lo que nos mueve a nosotros en esta instancia es garantizar el aprendizaje y cuidar la salud de nuestra comunidad educativa”.

“Yo suelo recibir críticas por ser un promotor de regreso a las aulas en aquellos lugares donde es posible. He tenido conferencias con todos los ministros de países europeos analizando caso por caso el regreso a las aulas y no están dadas las condiciones hoy en la Ciudad de Buenos Aires. Puedo mencionar los 21 países europeos que han vuelto a las aulas y tuvieron que retroceder. Yo soy un promotor del regreso a pesar de las tensiones que esto genera en cada una de las jurisdicciones que estamos proyectando el regreso siempre que la realidad epidemiológica lo permita”, cerró.

