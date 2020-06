Con ese método, comenzarían a volver a las aulas los alumnos porteños. Mientras en casi todo el país las clases presenciales se retomarán en agosto, después de las vacaciones de invierno, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) todavía no hay certezas. Hasta que la curva de contagios no comience a descender, no se podrán reabrir las escuelas. “Ojalá sea en agosto el regreso”, deslizaron a Infobae fuentes oficiales, con poca expectativa de que en verdad sea factible.