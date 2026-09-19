Rusia ingresó en una nueva fase de guerra total contra Ucrania

Un residente permanece frente a un centro comercial en llamas tras un ataque con drones rusos ocurrido a última hora de la tarde, en el marco de la ofensiva rusa contra Ucrania, en Zaporizhzhia, Ucrania, el 17 de septiembre de 2026 (REUTERS)

Guardar

La vida cotidiana en Kiev se ha visto profundamente afectada. El sonido de las sirenas y las alertas de las aplicaciones que avisan de ataques inminentes son sonidos habituales por doquier. Las explosiones en gasolineras, estaciones de tren, centros comerciales, oficinas y edificios de apartamentos son un telón de fondo constante. Algunos informes sugieren un nuevo éxodo de familias desde la capital hacia zonas más seguras del oeste.

Los ucranianos de la capital se habían acostumbrado, si no se habían insensibilizado del todo, a las vicisitudes de la vida en tiempos de guerra: alertas antiaéreas, misiles, apagones y olas de frío extremo debido a los ataques rusos contra centrales eléctricas. Pero la llegada a gran escala, a finales de agosto, de los drones Shahed propulsados ​​por reactores —y el aumento de los impactos de misiles rusos— desató un nuevo nivel de miedo y devastación. La mayor capacidad de ataque de largo alcance de Rusia, sumada a la escasez de interceptores ucranianos, ha vuelto a acercar el frente a la población de Kiev.

PUBLICIDAD

Un equipo de The Economist observó, durante un reciente viaje de reportaje al país, cómo la nueva fase de la guerra ha ejercido presión sobre Ucrania a nivel físico, psicológico, económico y político. Los corresponsales también constataron la frecuencia con la que se producen los encuentros cercanos con drones de ataque; estuvieron lo suficientemente cerca como para sentir la explosión de un dron en la calle de una ciudad de primera línea. Incluso antes de que se produzcan las explosiones, resulta inquietante contemplar la silueta negra y triangular de un dron Shahed mientras sobrevuela la zona emitiendo un zumbido.

No está claro qué alivio pueden esperar los ucranianos de la diplomacia. A principios de este mes, los enviados de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, realizaron su primera visita a la capital ucraniana. Esto ocurrió poco después de una reunión informativa con Vladimir Putin en Moscú, ciudad que ambos estadounidenses han visitado con cierta frecuencia. Fuentes con conocimiento de las extensas conversaciones entre ambos y Volodimir Zelensky sugieren que podría surgir una propuesta para un acuerdo técnico limitado en las próximas semanas.

PUBLICIDAD

El Sr. Trump está empeñado en culpar a los ataques de Ucrania contra Rusia (en lugar de a su guerra en Irán) de los altos precios mundiales del diésel. Podría abrirse una oportunidad para dialogar tras la farsa de las elecciones a la Duma rusas del 20 de septiembre y antes de las elecciones de mitad de mandato estadounidenses en noviembre. El Sr. Trump podría presumir ante los votantes de haber alcanzado un acuerdo centrado en el Mar Negro, aliviando así el bloqueo a las exportaciones de petróleo ruso y de cereales tanto de Rusia como de Ucrania. Es posible que se celebren conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania en Abu Dabi a principios de octubre.

La lucha continúa

Todo eso sería bienvenido, y Ucrania tiene algunas cartas a su favor. La Unión Europea la respalda unida. No hay perspectivas de que Estados Unidos impulse un acuerdo totalmente prorruso como el que se planteó en la cumbre del año pasado en Anchorage (“Alaska está muerta”, dice un alto funcionario en Kiev con una sonrisa). Pero sería una ilusión esperar algo parecido a una paz o un alto el fuego más amplios. El Sr. Putin no contemplará detener su ofensiva antes de la próxima primavera, como muy pronto.

PUBLICIDAD

Ucrania seguirá luchando y continuará infligiendo un daño enorme a Rusia. En el frente y en las zonas situadas a 200 km detrás, podría decirse que tiene la ventaja. La batalla por el territorio no es estática, pero claramente no avanza al gusto del Sr. Putin: una ganancia neta de quizás 100 kilómetros cuadrados este año, o apenas el 0,017% del territorio ucraniano anterior a 2014. Una fuente ucraniana cifra en 600.000 el número confirmado de rusos muertos y estima que Ucrania está matando a entre 22.000 y 23.000 rusos cada mes. Si se suman los heridos graves, las bajas rusas probablemente superan las tasas de reclutamiento actuales de entre 30.000 y 31.000. Fuentes ucranianas también temen que estén en camino refuerzos de Corea del Norte.

La guerra no se encuentra en un punto muerto absoluto. La aparente inmovilidad en el mapa oculta una lucha darwiniana de innovación y adaptación. Y en la era de los drones y los misiles, el equilibrio de poder en la retaguardia también cobra una importancia crucial. En este conflicto a larga distancia, Ucrania se encuentra en apuros. Al acercarse el invierno, Rusia lidera tanto la producción como la tecnología de armas de largo alcance. Donde antes la guerra se dividía entre las disputadas líneas del frente y las ciudades, exhaustas pero en su mayoría seguras, situadas más atrás, las innovaciones en drones ahora difuminan esa distinción. Resulta cada vez más difícil distinguir dónde comienza y termina el campo de batalla.

PUBLICIDAD

Consideremos el frente en sí. No se compone de líneas de trincheras uniformes, sino de una franja de territorio en disputa de entre 40 y 80 km de ancho, generalmente conocida como la “zona de muerte”, donde cualquier movimiento es peligroso. Si se detecta a los soldados, el cielo se llena, de día y de noche, de pequeños drones de reconocimiento con visión en primera persona (FPV). Un soldado ucraniano describe cómo los rusos han sustituido los vehículos blindados por ágiles jeeps sin puertas, para poder salir rápidamente. “A veces caminan hasta 20 km cargando todo a cuestas, así que si oyen un dron les resulta más fácil esconderse”.

Pero los soldados no pueden confiar únicamente en su oído para detectar alertas tempranas. Los drones de emboscada acechan en rutas conocidas, a veces en tejados o detrás de arbustos, listos para atacar por sorpresa. Ambos bandos recurren a vehículos robóticos que transportan equipo, alimentos, agua y municiones. Los soldados que acompañan a uno de estos vehículos saben que los drones podrían abalanzarse sobre él para destruirlo, y con él, a ellos.

PUBLICIDAD

Ambos bandos están desplegando drones cada vez más adentro de la retaguardia enemiga, intentando cortar las líneas de suministro. Al entrar en el centro de operaciones bien oculto del batallón de drones “Nemesis”, se revela una operación silenciosa y profesional. Telas de camuflaje cubren las paredes. La bandera de la unidad luce el logotipo en blanco y negro de un rostro alienígena de ciencia ficción. Pilotos y navegantes se sientan juntos como jugadores, vestidos con camisetas y armados con mandos, buscando objetivos muy por detrás del frente, en territorio controlado por Rusia. En la pantalla, aparece un puente que cruza un afluente frondoso. Un camión ruso ya arde allí, y el dron se posa entre unos árboles, esperando a que pase otro.

En estos terrenos de caza abiertos, puede ser difícil detectar el tráfico militar, ya que los rusos utilizan camiones civiles. “Nunca alcanzamos los taxis”, afirma Robert Magyar Brovdi, el barbudo comandante de la Fuerza de Sistemas No Tripulados, un grupo de especialistas en drones que incluye a Nemesis. Han estado utilizando estas tácticas para intentar aislar Crimea, ocupada por Rusia. Magyar explica la campaña desde su apartamento en el sótano, que cuenta con una máquina de pinball de Metallica y un ejemplar de mesa de café de “Sobre la guerra” de Carl von Clausewitz. “Crimea es la joya de la corona de Rusia”, dice, describiendo cómo los esfuerzos de Ucrania debilitaron a las fuerzas rusas, especialmente al principio. Desde entonces, los rusos se han adaptado defensivamente, patrullando las mismas zonas con unidades móviles antidrones y con una densidad mucho mayor de inhibidores de comunicaciones.

PUBLICIDAD

La guerra de los drones

Ahora, las fuerzas enemigas están desarrollando operaciones ofensivas similares. Los drones tripulados a este alcance suelen depender de una conexión de datos vía satélite. En el caso de Ucrania, se trata de Starlink. Resulta preocupante que Rusia haya desarrollado técnicas de interferencia local y se apresure a establecer una constelación similar llamada Rassvet. Mientras tanto, Rusia utiliza una red de repetidores de radio entre drones. Esta red se basa en drones Geran de largo alcance, más conocidos como Shahed, en honor a su predecesor de diseño iraní. Estos repetidores solo pueden alcanzar unos 200 km. en el espacio aéreo ucraniano, pero dentro de ese rango, los drones tripulados pueden localizar objetivos en movimiento, no solo dirigirse a coordenadas preestablecidas.

Los trenes son un objetivo predilecto. Anteriormente, los ataques se centraban en trenes estacionados que transportaban material militar. Ahora, los rusos atacan todo tipo de locomotoras, incluidos los trenes de cercanías y, recientemente, una estación de ferrocarril cercana a la frontera con Polonia. El director de los ferrocarriles ucranianos, Oleksandr Pertsovsky, desde su centro de mando, afirma que sus trenes están, en esencia, “nadando entre tiburones”.

PUBLICIDAD

Luego está el avance de Rusia en ataques de largo alcance. Los ataques de gran alcance de Ucrania contra refinerías de petróleo y centros logísticos rusos pertenecientes a Wildberries, una empresa de comercio electrónico, han impresionado a algunos. Pero Rusia está atacando dentro de Ucrania con mayor alcance y a una escala mucho mayor.

Otros dos acontecimientos preocupantes favorecen a Rusia. El primero es que los antiguos aviones Shahed, propulsados ​​por hélices, están siendo reemplazados por otros con motores a reacción, probablemente importados de China. Las defensas terrestres de Ucrania —principalmente ametralladoras y misiles portátiles— apenas pueden hacer frente a estos atacantes más rápidos y que vuelan a mayor altitud. Los aviones de combate, como los F-6 y los MiG-29 ucranianos, pueden destruirlos, pero carecen de munición o, al ser modelos antiguos de segunda mano, suelen estar en el extranjero para recibir mantenimiento especializado.

PUBLICIDAD

Dmytro Chubenko (al fondo), portavoz de la fiscalía de Kharkiv (Ucrania), y su asistente observan un dron ruso Shahed derribado por las fuerzas de defensa aérea de Ucrania (Ivan SAMOILOV/AFP/Archivo)

Eso deja a Ucrania con interceptores terrestres, pero carece de los necesarios para realizar la tarea. Los drones cuadricópteros de sacrificio no pueden alcanzar a los Shaheds propulsados ​​por reactores. Se han diseñado prototipos para afrontar el desafío. Un vídeo de lanzamiento de prueba muestra algo más parecido a un misil que a un dron. Esto supone una gran exigencia en cuanto a pruebas y diseño de motores, lo que eleva los costes unitarios. Incluso si se pusieran en servicio rápidamente (algo improbable antes del invierno), aumentar la producción requeriría una financiación considerable y al menos seis meses. En contraste, el objetivo de producción de Rusia para los Shaheds a reacción es, según se informa, de 24.000 unidades para 2026; una fuente ucraniana sugiere que hasta ahora solo han utilizado 1.000.

El segundo acontecimiento es que Rusia está acelerando su producción de misiles balísticos. Según una estimación, puede lanzar más de 100 misiles de todo tipo cada mes. Ucrania tiene pocas opciones, sobre todo teniendo en cuenta sus escasas reservas de interceptores Patriot estadounidenses.

Ucrania está intentando construir un misil balístico de fabricación nacional equivalente al Patriot, basado en un misil desarrollado por Fire Point, una empresa local. Sin embargo, es improbable que produzca algo útil en mucho tiempo, quizás varios años. Esto es incluso más complicado que interceptar aviones Shahed. La interceptación de un misil balístico requiere la combinación de radares complejos, enlaces de datos y sistemas de guiado de misiles de alta precisión. La industria militar ucraniana está creciendo a pasos agigantados, pero no puede resolver este problema en cuestión de meses. Tampoco cuenta Ucrania con el margen de maniobra necesario —en particular, acceso a Starlink dentro del territorio controlado por Rusia— para atacar al lanzador móvil en lugar del misil.

Así pues, las perspectivas bélicas de Ucrania son inciertas. Los soldados, ya sea en los centros de mando subterráneos cerca de la zona de combate o tomando té en los cafés de la ciudad, afirman que pueden resistir con firmeza en el frente. Bajo el mando del joven y nuevo comandante en jefe, Mykhailo Drapatyi, “ya no se trata de un pequeño ejército soviético luchando contra un gran ejército soviético”, declara Oleksiy Honcharuk, ex primer ministro que ahora preside el consejo de expertos de Nemesis. Tampoco temen una nueva movilización de tropas rusas, como muchos en Kiev. “Más rusos a los que matar”, concluye uno con frialdad. Pero a esos mismos oficiales les preocupa el conflicto generalizado en toda Ucrania.

Durante cuatro años y medio, el heroísmo en el frente y las defensas aéreas mantuvieron en funcionamiento las principales ciudades de Ucrania. Una economía nacional sólida proporcionó al gobierno ingresos fiscales y brindó a los ciudadanos una sensación de normalidad. La última fase de la guerra total de Rusia ha puesto fin a todo eso.

Ucrania tiene escasez de fondos. Sus gastos en material militar están aumentando. Los fondos occidentales directos para las fuerzas armadas son insuficientes para cubrir las necesidades de este año. Las armas rusas están causando estragos en varias de las mayores empresas contribuyentes de Ucrania. Han cerrado enormes plantas siderúrgicas en ciudades como Kryvyi Rih y Zaporizhzhia; la producción de acero en agosto fue un 60% inferior a la del año anterior; este mes será aún peor. Los supermercados, el comercio electrónico y el servicio postal se han visto gravemente afectados, con una capacidad de almacenamiento en la capital reducida hasta en un 80%. En la carretera que va de Kiev al frente, esto es evidente. Las gasolineras tienen redes de protección verdes y bastiones de sacos de arena alrededor de los tanques de almacenamiento. Los almacenes están destrozados, ennegrecidos por las explosiones.

Rusia también busca obstaculizar la capacidad de Ucrania para el transporte de mercancías y personas. Las huelgas en los ferrocarriles han destruido más de 250 locomotoras solo este año; si bien las reparaciones han mitigado los daños, la red ferroviaria podría sufrir graves consecuencias a finales de este año. Las gasolineras son blanco de atentados con bombas a diario, y las que abastecen de combustible a los camiones son las primeras en ser atacadas.

Lo más perjudicial de todo es que Rusia prácticamente cerró los puertos de aguas profundas de Ucrania en Odesa en julio. Esto ha significado que una parte importante de la cosecha de este año corre el riesgo de no ser enviada; el año pasado, las exportaciones agrícolas de Ucrania representaron más del 10 % de su PIB. Con los precios internos deprimidos y la probable saturación de los almacenes para diciembre, algunas de las mayores empresas agrícolas de Ucrania se plantean si siquiera deberían sembrar la próxima temporada.

Se acerca el invierno

Todo esto ocurre antes de que llegue el invierno. En algunos aspectos, Ucrania está mejor preparada que nunca para afrontar la ofensiva rusa. Su infraestructura energética, durante mucho tiempo un objetivo predilecto de Rusia, se ha reforzado con ayuda occidental. Aun así, los ataques rusos ocasionalmente provocarán enormes cortes de energía, probablemente más que el año pasado. Varias ciudades importantes, especialmente Kiev, son particularmente vulnerables, ya que dependen de grandes centrales de calefacción que son imposibles de proteger por completo. Si, como el año pasado, se destruye la generación de energía local, Kiev podría convertirse en una isla eléctrica, dependiendo de un puñado de puntos críticos frágiles. Uno de ellos es la gran subestación de 750 kV en Makariv, al oeste de la ciudad. Con ese nodo en funcionamiento, Kiev tendría aproximadamente 16 horas de electricidad al día; sin él, quizás solo cuatro.

El invierno pasado, distritos enteros sobrevivieron semanas a temperaturas bajo cero después de que Rusia destruyera las centrales térmicas cercanas. Este año, también se teme que los sistemas de alimentación, agua y, sobre todo, saneamiento, se vean afectados. “Esta ciudad puede colapsar”, afirma un diplomático occidental. Un funcionario ucraniano prevé un “auténtico infierno” para octubre. “Atormentarán Kiev”, declara. Las campañas de propaganda rusas buscarán dividir y enfurecer a la población. “Utilizarán el cansancio, el agotamiento y otros factores para intentar provocar una tragedia”.

La inquietud es palpable. Desde la aparición de drones en la ciudad el 27 de agosto, la vida cotidiana se ha visto interrumpida. Los negocios cierran varias veces al día durante las alertas antiaéreas. Los pasajeros quedan varados cuando el metro y los autobuses dejan de funcionar. Las escuelas envían a los niños a casa o imparten clases bajo tierra; otras consideran cerrar durante el invierno. Los padres debaten la posibilidad de enviar a sus hijos al oeste del país, o incluso al extranjero. Cada familia que se marcha reduce la base impositiva y la fuerza laboral, ya mermada por aproximadamente un millón de personas que prestan servicio militar y un número similar que se esconde para evitar el reclutamiento.

No todo son malas noticias. El creciente auge de la fabricación nacional de armamento está impulsando la economía. Casi la mitad de las 20 empresas que más contribuyentes aportan a Ucrania son compañías de tecnología militar. Estas empresas, además, están descentralizadas y son más difíciles de atacar. Con el tiempo, podrían convertirse en las nuevas campeonas de las exportaciones.

Pero la economía de guerra empieza a mostrar signos de tensión. La caída de los ingresos por exportaciones ejercerá presión sobre la grivna, lo que podría obligar al banco central a recurrir a parte de sus reservas, que actualmente ascienden a poco menos de USD 50.000 millones, para estabilizar la moneda, o bien a subir los tipos de interés.

El 12 de septiembre, Serhiy Koretskiy, el nuevo primer ministro, estimó que tan solo las primeras semanas del aumento de tropas rusas privarían al gobierno de 70.000 millones de grivnas (USD 1.600 millones) en ingresos fiscales. Esto se suma al aumento del gasto militar. En agosto, Zelensky sorprendió a sus aliados europeos al solicitar ayuda para cubrir un déficit de USD 27.000 millones en el presupuesto militar. Los analistas de Dragon Capital, una firma de inversión, han elevado su previsión de déficit total para este año entre USD 4.000 y 9.000 millones. El panorama para el próximo año no es mejor. El ministro de Finanzas, Sergii Marchenko, afirma que Ucrania en 2027 necesitará USD 32.600 millones más en financiación extranjera de lo que ya se ha prometido.

Los socios occidentales, principalmente europeos, han brindado su apoyo (véase el gráfico 4). Durante este año y el próximo, la UE está prestando a Ucrania 90.000 millones de euros (USD 104.000 millones) para financiar el déficit presupuestario y la compra de armamento. Parte de los fondos están bloqueados porque el parlamento ucraniano aún no ha aprobado las reformas que los donantes han exigido a cambio. Esto deja el proceso a merced de la cada vez más volátil política de Ucrania.

La capacidad del presidente para impulsar la legislación podría depender de si David Arakhamia, su astuto jefe de facción y negociador de paz, logra mantener su influencia sobre los parlamentarios. Sin embargo, algunos especulan que el propio Arakhamia podría estar en el punto de mira de los organismos anticorrupción ucranianos, cada vez más enérgicos.

Un funcionario cree que la presión moral de un invierno difícil hará que la gente se concentre. “¿Qué otra opción tenemos?”. El enfoque en la supervivencia sin duda ha ayudado a Ucrania a desafiar las probabilidades en el pasado. A medida que Rusia recurre a métodos aún más sucios para librar la guerra, Ucrania necesitará dinero para desafiar las probabilidades una vez más. Más que nada, necesitarán determinación, como siempre la han necesitado.

© 2026, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.