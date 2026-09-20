El “apocalipsis laboral” se ha pospuesto: llegó el auge del empleo impulsado por la IA

The Economist calcula que la inteligencia artificial creó alrededor de 1 millón de empleos en Estados Unidos, por encima de los despidos atribuidos a esta tecnología desde 2023 (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Quizá las máquinas acaben dejando sin empleo a muchos humanos, pero aún no hay señales de ello. El 4 de septiembre, la Oficina de Estadísticas Laborales informó de que la economía estadounidense añadió 162.000 empleos en agosto, muy por encima de las expectativas. La tasa de desempleo es del 4,1%, inferior a la registrada en casi el 90% de los meses durante el último medio siglo. Los trabajadores jóvenes, a menudo presentados como las primeras víctimas de la inteligencia artificial, están bastante bien: la brecha entre el desempleo entre las personas de 20 a 24 años y la tasa general está cerca de un mínimo de varias décadas.

Algunas empresas y trabajadores están sufriendo graves alteraciones por la IA. La contratación en los servicios profesionales y empresariales se sitúa aproximadamente un 10% por debajo de la media de 2015-19. Gigantes tecnológicos como Microsoft y Meta están reduciendo sus plantillas mientras reorganizan sus negocios en torno a la tecnología. Empresas más pequeñas, como Block, propietaria de Square y Cash App, e Intuit, fabricante de TurboTax y QuickBooks, están sustituyendo a personas por bots. Las empresas estadounidenses han anunciado una media de unos 16.000 recortes de empleo relacionados con la IA al mes en lo que va de año, según Challenger, Gray & Christmas, una consultora de empleo.

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Pero los despidos relacionados con la IA se pierden en un mercado laboral en constante movimiento, donde los empleadores prescinden de aproximadamente 1,7 millones de trabajadores en un mes típico. Y la evidencia hasta ahora indica que la IA ya está creando muchos empleos para reemplazar aquellos que ha destruido. Las enormes sumas que se destinan a centros de datos y generación eléctrica han desencadenado una carrera por trabajadores de la construcción y las infraestructuras. Las startups de IA están contratando como si no hubiera mañana. Las empresas consolidadas que se apresuran a no quedarse atrás están creando nuevos puestos de IA. Y, al hacer más productivos a algunos trabajadores, la IA puede estar incrementando la demanda de sus servicios.

Si se suma todo, The Economist calcula que la IA ha creado hasta ahora alrededor de 1 millón de nuevos empleos en Estados Unidos. Esto supera con facilidad los aproximadamente 200.000 despidos atribuidos a la IA desde mediados de 2023, y parece más que suficiente para compensar la menor contratación en muchas funciones administrativas internas. El auge del gasto estadounidense en infraestructura de IA ha creado muchos de ellos. El gasto en los equipos necesarios para que funcione la IA —desde chips y servidores hasta centros de datos, sistemas de refrigeración y electricidad— es aproximadamente 500.000 millones de dólares al año superior al de 2022, cuando el mundo conoció ChatGPT, calcula Goldman Sachs, un banco. Solo la construcción de centros de datos avanza a un ritmo anual de más de 75.000 millones de dólares, casi un 60% más que hace un año, según datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Esa fiebre constructora requiere ejércitos de trabajadores: electricistas para cablear bastidores de servidores, especialistas en calefacción, ventilación y aire acondicionado para evitar que se sobrecalienten, ingenieros de redes eléctricas para conectarlos al suministro de energía y técnicos para instalar y mantener las máquinas.

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El auge de la contratación es visible en las cifras. The Economist siguió cinco industrias en el centro de la expansión de los centros de datos, desde la contratación eléctrica hasta la fabricación de equipos. Desde 2023, el empleo en ellas ha aumentado en aproximadamente 320.000 puestos más de lo que sugerirían las tendencias generales de la construcción y la manufactura. La Oficina de Estadísticas Laborales espera que los servicios públicos sean el gran sector de mayor crecimiento entre ahora y 2035.

No todos esos empleos deben su existencia a la IA; las mejoras de la red eléctrica y la construcción de otras fábricas también importan. Pero muchos sí. De hecho, Indeed, un sitio web de empleo, constata que las vacantes en centros de datos se han más que duplicado en dos años, incluso cuando las ofertas de empleo en general han caído. LinkedIn, una red social para ambiciosos, calcula que entre 2023 y 2025 se crearon casi medio millón de empleos en centros de datos en Estados Unidos, y los técnicos y los ingenieros figuran entre las contrataciones recientes más comunes.

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El gasto en infraestructura de IA, centros de datos, chips, servidores y electricidad impulsa una fuerte demanda de empleo en construcción, manufactura y servicios públicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La búsqueda desesperada de trabajadores también se refleja en las nóminas. Indeed constata que los puestos de instalación y mantenimiento en centros de datos ofrecen salarios aproximadamente un 40% superiores a los de trabajos similares en otros lugares. Los datos oficiales cuentan una historia parecida. Entre enero y junio, los ingresos medios por hora aumentaron más de un 13% en la fabricación de equipos eléctricos y casi un 8% entre los contratistas eléctricos.

Incluso con los aumentos salariales, los trabajadores siguen sin ser fáciles de encontrar. Durante una visita reciente a una fábrica de transformadores, Donald Leavens, de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, preguntó a la directora ejecutiva de la empresa qué ayuda necesitaba más. “¿Puede venir aquí y operar una de nuestras líneas por mí?”, respondió ella.

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No solo proliferan los trabajadores con casco. La IA también está creando una nueva clase de empleos de cuello blanco. Los ingenieros construyen los modelos, los anotadores de datos etiquetan sus entradas y evalúan sus respuestas, los ingenieros de despliegue directo los adaptan para los clientes, y los recién creados “responsables de IA” deciden qué deben hacer las empresas con la tecnología. Algunos de estos puestos apenas existían hasta hace poco. Muchos están creciendo rápidamente en número. Las ofertas para responsables de IA, ingenieros de IA y directores de IA se han duplicado aproximadamente desde 2023-24, según LinkedIn.

Las cifras empiezan a acumularse. Una investigación preliminar de Gad Levanon, economista jefe del Burning Glass Institute, utiliza la base de datos de historiales profesionales de la firma de investigación —que se basa principalmente en historiales profesionales de LinkedIn— para identificar empleos que no existirían sin la IA, ya sea en empresas nativas de IA o porque son funciones específicas de IA en otras compañías. Calcula que aproximadamente el 1% de los empleos profesionales son ahora “empleos de IA”: del orden de 1 millón de puestos en Estados Unidos. En las ocupaciones informáticas y las ciencias de la vida —incluidos investigadores que usan IA para descubrir nuevos medicamentos—, la proporción es del 4-5%. El análisis de LinkedIn apunta a unos 640.000 nuevos empleos específicos de IA entre 2023 y 2025. “Hasta la fecha, la evidencia sugiere que la IA ha sido una creadora neta de empleo”, afirma Kory Kantenga, responsable de economía para las Américas en LinkedIn.

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The Economist siguió el empleo en las ocupaciones profesionales más cercanas al auge de la IA —ingenieros, desarrolladores de software, matemáticos y científicos de datos— y comparó su crecimiento desde 2022 con el empleo profesional en general. Estos puestos han añadido aproximadamente 730.000 empleos por encima de la tendencia en los últimos años. La IA no habrá creado todos y cada uno de ellos. Pero casi con certeza ha creado bastantes.

Una tercera fuente de empleos procede de las ganancias de productividad. La IA permite a los abogados redactar contratos más rápidamente y a los analistas examinar documentos financieros en minutos. Si una mayor productividad reduce el coste de los servicios profesionales, es posible que la demanda de estos aumente lo suficiente como para crear más trabajo en general.

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Algunas de las ocupaciones que antes se consideraban más vulnerables a la IA parecen estar beneficiándose de este efecto. Entre 2023 y 2025, el empleo entre los asistentes jurídicos aumentó aproximadamente un 11% y entre los analistas de investigación de mercados, un 6%, frente a una media nacional de alrededor del 2%. Pese a las funestas advertencias de despidos inminentes, se prevé que los servicios profesionales sigan creciendo rápidamente gracias a la demanda de sistemas de IA y consultoría, según las previsiones de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Algunas profesiones están sufriendo. Desde enero de 2023, el empleo ha caído aproximadamente un 10% entre los trabajadores de atención al cliente y cerca de un 15% entre secretarios y asistentes administrativos. Las tres ocupaciones dependen en gran medida de tareas rutinarias en las que los agentes de IA destacan cada vez más. La Oficina de Estadísticas Laborales espera que las ocupaciones de oficina y apoyo administrativo pierdan 752.000 empleos para 2035.

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Pero, a medida que las capacidades de la IA se amplíen, es probable que siga creando nuevos empleos. Más de 6 millones de estadounidenses trabajan ahora en ocupaciones relacionadas con la informática que no existían en la era anterior a los ordenadores. Otros 8 millones trabajan en nuevas industrias como la economía colaborativa, el comercio electrónico y la creación de contenido. Los trabajadores del mañana podrían supervisar equipos de agentes autónomos o resolver disputas entre ellos. ¿Descabellado? Tal vez. Pero también lo era ser influencer hace una o dos décadas.

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