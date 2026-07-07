Crimen y Justicia

Dos hombres decapitaron a un puestero en Salta y ahora fueron condenados a prisión perpetua

El Tribunal de Juicio de Orán sentenció a Víctor y Gonzalo Salvatierra como coautores del asesinato de Pablo César Almaraz, hallado muerto en 2022. Un tercer imputado fue absuelto por el beneficio de la duda

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El Tribunal de Juicio de Orán condenó a prisión perpetua dos hermanos por el crimen de un puestero en 2022
El Tribunal de Juicio de Orán condenó a prisión perpetua dos hermanos por el crimen de un puestero en 2022

El Tribunal de Juicio de Orán, provincia de Salta condenó a prisión perpetua a Víctor y Gonzalo Salvatierra, declarados culpables como coautores de homicidio doblemente calificado por alevosía y concurso premeditado de dos o más personas.

El fallo, que representa la pena máxima prevista en el Código Penal argentino, ordenó el inmediato traslado de los condenados a la Unidad Carcelaria 3 de Orán y su registro en el Banco de Datos Genéticos.

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La sentencia fue dictada tras un extenso proceso oral en el que la fiscal penal María Soledad Filtrín Cuezzo, titular de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, actuó en representación del Ministerio Público Fiscal.

Durante el debate, la acusación sostuvo la responsabilidad penal de tres hombres de 29, 31 y 39 años, imputados como coautores del crimen de Pablo César Almaraz, un puestero rural hallado sin vida y en condiciones de extrema violencia a la vera de la ruta nacional 34.

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El hecho que motivó la investigación ocurrió el 1 de octubre de 2022. Aquel día, un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertó sobre el hallazgo de un cadáver entre las localidades de Pichanal y Colonia Santa Rosa. La víctima, de 41 años, fue identificada como Pablo César Almaraz. Su cuerpo presentaba signos de brutalidad: estaba decapitado y tenía las manos atadas, lo que permitió a los investigadores calificar el crimen como homicidio con agravantes.

La audiencia de debate, a cargo de los jueces Norma Roxana Palomo, Mario Maldonado y Fabián Fayos, se extendió por varias jornadas, en las que se escucharon testimonios, pericias y los argumentos de las partes.

La fiscal Filtrín Cuezzo mantuvo la acusación contra los tres imputados y pidió la aplicación de prisión perpetua, solicitud a la que adhirió la querella. La defensa de los acusados intentó desmontar la hipótesis de la participación de sus asistidos, insistiendo en la falta de pruebas directas.

Ayer lunes, reanudada la audiencia, el Tribunal otorgó a los imputados la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras antes de deliberar. Una vez finalizada esta instancia, los jueces pasaron a deliberar en privado.

En su resolución, el Tribunal determinó que Víctor y Gonzalo Salvatierra fueron responsables del homicidio doblemente calificado, valorando la existencia de alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas. Por el contrario, el tercer acusado fue absuelto por el beneficio de la duda. Se ordenó su inmediata libertad ante la falta de elementos concluyentes que lo vincularan de manera directa con el hecho.

EL cadáver fue hallado en la ruta 34 entre las localidades de Pichanal y Colonia Santa Rosa
EL cadáver fue hallado en la ruta 34 entre las localidades de Pichanal y Colonia Santa Rosa

La brutalidad del hecho investigado marcó el curso de la causa desde el inicio. El cuerpo de Almaraz fue encontrado decapitado y maniatado, lo que orientó a los investigadores hacia una hipótesis de homicidio ejecutado con planificación y extrema violencia. Los peritajes forenses confirmaron que la víctima fue sometida a un ataque premeditado, descartando la posibilidad de un acto impulsivo o fortuito.

La fiscalía reconstruyó la secuencia de los hechos en base a pruebas periciales, testimonios y elementos recolectados en la escena del crimen. El lugar del hallazgo, a un costado de la ruta nacional 34, entre Pichanal y Colonia Santa Rosa, fue clave para establecer el contexto y la mecánica del ataque.

Con el veredicto leído este lunes, la causa por el homicidio de Almaraz se aproxima a su cierre judicial, aunque las secuelas del crimen seguirán presentes en la comunidad rural afectada y en la memoria de sus allegados.

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