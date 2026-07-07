Economía

El Gobierno lanzó un programa para reformar el sistema de registros de propiedad automotor en todo el país

Se trata de una transformación integral del sistema registral automotor construida sobre tres ejes estratégicos. También crearon un Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor

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Tres personas sentadas en una mesa con tres computadoras portátiles. Hay documentos, tazas de café y bolígrafos. Una mujer señala una pantalla.
Lanzaron un Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mediante una resolución, el Ministerio de Justicia creó el “Plan Nacional de Digitalización y Reorganización Integral del Sistema Registral Automotor”, para avanzar hacia un modelo registral automotor completamente digitalizado en todo el territorio.

Tras haber aprobado los lineamientos generales del plan, el Gobierno publicó la resolución 306/2026, a través de la cual encomendó a la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPACP) que elabore y presente un cronograma de implementación ante la autoridad de aplicación en un plazo de 30 días corridos.

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La cartera que conduce Juan Bautista Mahiques estructuró el programa sobre tres ejes estratégicos que abarcan la transformación digital del sistema registral automotor; la evolución institucional de la DNRNPACP y de los registros seccionales; y la implementación, adecuación normativa y consolidación del nuevo modelo registral.

Se trata de una modernización que da continuidad a las primeras medidas implementadas, como lo fueron la creación del Legajo Digital Único (LDU) y el Certificado Digital Automotor (CDA), y el lanzamiento del sistema RUNA (Registro Único Nacional del Automotor) y el RUV (Registro Único Virtual).

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La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPACP) será la encargada de elaborar y presentar el cronograma de implementación
La Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRNPACP) será la encargada de elaborar y presentar el cronograma de implementación

Estos cambios se encuadran en el proceso de modernizción en que el Gobierno trabaja desde que asumió la gestiónl. Por eso, “impulsa una transformación integral del sistema registral automotor mediante un proceso gradual, ordenado y jurídicamente seguro que permita evolucionar desde un modelo sustentado en documentación física, territorialidad registral y procedimientos presenciales hacia un ecosistema registral digital, interoperable y centrado en el ciudadano, fortaleciendo los principios jurídicos del régimen registral mediante herramientas tecnológicas que permitan mejorar la eficiencia operativa, reducir costos, simplificar trámites y ampliar el acceso a los servicios registrales”.

Principales puntos del anexo que acompaña la resolución:

  • Digitalización total de trámites, el proceso incluye validación automática de identidad, incorporación digital de documentación, pago y firma digital, consulta online del estado del trámite y emisión electrónica de documentación registral.
  • Simplificación y reducción de trámites, el universo de trámites se reducirá hasta mantener solo categorías troncales, como inscripción inicial, transferencia de dominio, constitución y cancelación de garantías, baja registral y medidas cautelares, entre otras.
  • Digitalización del acervo documental, los legajos en papel almacenados en los registros seccionales pasarán a repositorios digitales, lo que reducirá costos y permitirá el acceso remoto a los antecedentes registrales.
  • Interoperabilidad con otros organismos, la información disponible en otros organismos del Estado no podrá volver a ser exigida al ciudadano.
  • Reorganización de la red de registros seccionales. La red de más de 1.500 registros distribuidos en todo el país se reorganizará de manera progresiva. Solo habrá oficinas de asistencia presencial para quienes tengan dificultades de acceso tecnológico

En paralelo, la misma cartera de Justicia creó el Módulo de Registro de la Propiedad del Automotor (MRPA) como nueva unidad de medida para calcular los aranceles de los trámites registrales de automotores en todo el país.

La medida, dispuesta mediante la resolución 308/2026, reemplazó un esquema de más de 100 trámites con valores y particularidades individuales que el propio ministerio reconoció como “complejo”.

El valor del MRPA se fijó en 0,5 Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), la unidad de referencia creada por el Banco Central (BCRA). A partir de su entrada en vigencia, ese valor se actualizará de forma cuatrimestral según la cotización de la UVA del día hábil anterior al inicio de cada período. Cuando el monto resultante en pesos no sea múltiplo de 10, se aplicará un redondeo simple al múltiplo de 10 inmediato inferior.

La DNRNPACP tiene un plazo de 20 días hábiles para proponer al ministerio un método de clasificación y asignación de módulos para cada uno de los trámites previstos en la normativa vigente. El objetivo es que todos los aranceles queden expresados en la nueva unidad de medida.

La resolución también modifica el sistema de liquidación de los ingresos que perciben los encargados de los registros seccionales. Según el nuevo esquema, estos se conforman con el remanente de la recaudación una vez descontados determinados aranceles y el costo de los elementos registrales utilizados en cada período.

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