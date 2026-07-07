Prohibieron el ingreso a las canchas por dos años a dos hinchas de Atlético de Rafaela

Restringieron por dos años el ingreso a espectáculos deportivos a dos hinchas de Atlético Rafaela

En el marco del programa Tribuna Segura, el Minsiterio de Seguridad Nacional prohibió el ingreso a las canchas de todo el país a dos hinchas de Atlético Rafaela. La sanción tendrá una validez de dos años.

La medida se oficializó mediante la publicación de la resolución 610/2026 en el Boletín Oficial y recae sobre German Guillermo Theler y Gustavo Leandro Theler, quienes protagnozaron reiterados incidentes durante partidos de la Primera B Nacional.

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El caso más reciente ocurrió el 23 de mayo de 2026, en el estadio de la Asociación Mutual Social y Deportiva Atlético de Rafaela, durante el encuentro frente al Club Atlético Ferrocarril Midland. Según consta en los informes oficiales, los sancionados ocuparon la platea local y participaron de agresiones verbales y físicas contra el banco de suplentes visitante, llegando a golpear la estructura y la cartelería del sector, acciones que fueron documentadas por cámaras de seguridad y testigos presenciales.

La Dirección Provincial de Seguridad en Eventos Masivos de Santa Fe solicitó formalmente la inclusión de los Theler en el programa Tribuna Segura, aportando un extenso informe suscripto por el responsable de la Zona de Inspección N° 1 de la Unidad Regional V de la Policía provincial. El documento describe no solo los sucesos del último partido, sino también una reiteración de comportamientos violentos por parte de los involucrados en partidos anteriores en el mismo estadio, pese a advertencias policiales previas.

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El fundamento legal para la restricción se apoya en la Ley N° 20.655, que encomienda al Estado garantizar la seguridad y corrección en los espectáculos deportivos, y su decreto reglamentario N° 246/17, que faculta al Ministerio de Seguridad Nacional a dictar medidas restrictivas de concurrencia para personas consideradas riesgosas para la seguridad pública. La sanción también se ampara en la Resolución N° 354-E/2017, que establece procedimientos específicos para la prevención de hechos violentos antes, durante o después de los encuentros de fútbol.

La resolución remarca que el objetivo es neutralizar e impedir la presencia de individuos capaces de alterar el orden en eventos deportivos, en línea con los lineamientos del programa Tribuna Segura.

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De acuerdo con los antecedentes recogidos, los comportamientos descritos no constituyen un hecho aislado. El informe de la Unidad Regional V advierte que los hermanos Theler han sido protagonistas de situaciones similares en cada partido en el que la entidad local juega de local, repitiendo insultos y agresiones pese a las advertencias y la presencia de fuerzas de seguridad.

La resolución pone en evidencia la articulación entre organismos nacionales y provinciales, así como la relevancia de los programas de registro y control de acceso como Tribuna Segura. Según lo dispuesto, la prohibición de ingreso a espectáculos deportivos para German Guillermo y Gustavo Leandro Theler tendrá vigencia hasta mayo de 2028, salvo que nuevas disposiciones judiciales o administrativas modifiquen el alcance de la medida.

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