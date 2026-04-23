Cómo reforzar el arsenal de la democracia

(Crédito: Eyevine)

El mundo se está rearmando rápidamente. El gasto militar ha aumentado en términos reales cada año durante la última década. El salto en 2024 fue el mayor, en términos ajustados a la inflación, desde la Guerra Fría. Los miembros europeos de la OTAN, con sus arsenales desprotegidos tras la invasión rusa de Ucrania, gastarán 300.000 millones de euros (353.000 millones de dólares) adicionales al año para finales de la década. El gasto militar de China crece cada año en una cantidad equivalente al presupuesto de defensa anual total de Taiwán, mientras que el resto de Asia se esfuerza por mantenerse al día. Pero son las armas, no los presupuestos, lo que disuade. Y producir esas armas requiere el tipo adecuado de industria de defensa, adaptada a las guerras del futuro.

Las guerras en Ucrania e Irán parecen ofrecer lecciones diferentes. Ucrania fue pionera en el uso de drones de bajo costo, cuyo software se actualiza semanalmente, para contrarrestar a un ejército ruso mucho mayor. Israel y Estados Unidos utilizaron costosos aviones F -35, bombarderos B -2, misiles balísticos lanzados desde el aire y numerosos aviones cisterna para atacar a Irán. De hecho, tienen mucho en común.

Un mensaje clave es que los países occidentales necesitan mayor capacidad de fabricación de armamento. En tan solo 40 días de guerra, Estados Unidos agotó la mitad de sus reservas de municiones antiaéreas de alta gama. Otro mensaje es que las fuerzas armadas deben equilibrar unos pocos sistemas de alta tecnología con un número mucho mayor de armas más económicas, numerosas y fácilmente reemplazables. Un tercer mensaje es que, independientemente del tamaño, el precio, la tripulación o la munición de un arma, lo que cada vez importa más es el software que incorpora. Las armas más eficaces son aquellas que cuentan con los mejores algoritmos, entrenadas con los mejores datos y actualizadas con mayor frecuencia.

Todo esto explica por qué la industria de defensa estadounidense está experimentando una transformación radical. Palantir, una empresa de datos que desarrolla el núcleo del software de mando y control de Estados Unidos y la OTAN, ahora vale más que RTX (antes Raytheon), la mayor de las principales empresas de defensa. Palantir, SpaceX y Anduril conforman un trío de “nuevas grandes empresas”.

Se trata de empresas que priorizan el software y compiten con fabricantes de armas que se sumaron tarde a la revolución del software. Para fabricar armas, estas nuevas empresas líderes han recurrido a métodos de fabricación modernos, incluidos los de la industria automotriz. Si bien su capacidad de escalabilidad no está demostrada, son más ambiciosas que las empresas establecidas e invierten fuertemente en I+D interna.

Los nuevos jefes de las grandes firmas de seguros han revitalizado la industria de defensa, incluso mientras el Pentágono se sumía en el caos. Pete Hegseth, autodenominado secretario de guerra de Estados Unidos, ha llevado a cabo purgas que constituyen los mayores despidos masivos de altos mandos con motivaciones políticas en la historia moderna estadounidense. Parece deleitarse con la guerra y la violencia en lugar de abordarlas con objetividad. Afortunadamente, también tiene ideas acertadas sobre adquisiciones, lo que debería ayudar a Estados Unidos a adaptarse a la nueva era bélica.

En noviembre del año pasado, el Sr. Hegseth afirmó que el Pentágono agilizaría sus compras, simplificando sus complejos procesos. Otorgó mayor poder de decisión a los mandos de primera línea sobre las adquisiciones y prometió priorizar la tecnología comercial sobre la tecnología a medida. Estos cambios deberían crear las condiciones necesarias para que las empresas emergentes compitan con las compañías tradicionales y así forjar una industria más diversa y dinámica.

Lamentablemente, Europa está muy rezagada. Apenas cuenta con grandes empresas emergentes de tecnología de defensa. Las pequeñas e innovadoras compañías se ven asfixiadas por un mercado fragmentado, un acceso limitado al capital de riesgo y una escasa demanda por parte de los gobiernos. Casi la totalidad de los 100.000 millones de euros del fondo especial de defensa de Alemania se destinarán a equipos tradicionales.

El año pasado, la revisión de la defensa británica estableció que el 10% del gasto en equipamiento debería destinarse a tecnologías “novedosas”. Sorprendentemente, algunos expertos argumentaron que esto debería incluir el F -35, un avión que salió de las líneas de producción hace 20 años. Skycutter, una empresa británica, ganó recientemente un importante contrato con el Pentágono, pero es posible que tenga que abandonar el Reino Unido por falta de pedidos en el país.

No tiene por qué ser así. Si Europa reequilibra su gasto y reforma sus adquisiciones, sus empresas podrían competir con las estadounidenses en un momento en que la alianza de la OTAN parece más débil. El notable ecosistema de tecnología de defensa ucraniano que ha surgido desde 2022 es un activo valioso. A medida que Estados Unidos se retira de Ucrania, Europa debería tomar la iniciativa.

Gran Bretaña ya colabora con Ucrania en el desarrollo de drones interceptores. Alemania también ha firmado un nuevo acuerdo sobre drones con Ucrania, y este mes Rheinmetall creó una empresa conjunta con Destinus, una empresa ucraniana que fabrica misiles de largo alcance a una fracción del coste de los modelos occidentales. Ucrania se ha ofrecido a compartir datos del campo de batalla para entrenar la inteligencia artificial, vital para los próximos sistemas de armamento. Se necesita mucha más colaboración en este sentido si el arsenal de la democracia no quiere depender de un puñado de empresas estadounidenses.

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