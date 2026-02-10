Keir Starmer: un hombre enfermo que no puede permitirse el lujo de resfriarse

El primer ministro británico, Keir Starmer, habla con ciudadanos tras ofrecer un discurso en el polideportivo Horntye Park Sports Complex en St Leonards-on-Sea, Sussex Este, Inglaterra, el jueves 5 de febrero de 2026. (Peter Nicholls/Pool Foto via AP)

“Hay que acabar con la distracción y hay que cambiar el liderazgo en Downing Street”, declaró Anas Sarwar, líder del Partido Laborista Escocés, el 9 de febrero. Sarwar es la figura de mayor rango del partido que ha pedido la dimisión de Sir Keir Starmer tras unos días difíciles en los que dimitieron Morgan McSweeney, jefe de gabinete del primer ministro, y Tim Allan, su director de comunicaciones.

En lugar de seguir al Sr. Sarwar, quien enfrenta unas difíciles elecciones en mayo, los ministros del gabinete emitieron declaraciones de apoyo a Sir Keir (con distintos grados de entusiasmo). Angela Rayner, su ex vicepresidenta y posible rival, tuiteó su “pleno apoyo”. Esa noche, en una concurrida reunión de diputados laboristas, el primer ministro defendió su gestión y afirmó que “no estaba dispuesto a retirarse... ni a sumirnos en el caos”. “Estuvo bien, de verdad. Fuerte”, dijo un crítico del norte.

Por ahora, ninguno de los posibles sucesores de Sir Keir parece tener un plan para abordar los problemas subyacentes de Gran Bretaña. El primer ministro podría permanecer en el cargo durante un tiempo, apoyado lo suficiente como para cumplir las órdenes de sus diputados de izquierda, o podría ser reemplazado por un líder de izquierdas más convincente. En cualquier caso, el gobierno laborista probablemente estará menos dispuesto a afrontar la realidad.

Sir Keir es el primer ministro británico más impopular desde que se tienen registros: el hombre enfermo que no puede permitirse resfriarse. Por eso el escándalo en torno a la relación de Peter Mandelson con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein ha sido tan desestabilizador. La decisión de Sir Keir de nombrar a Lord Mandelson embajador británico en Estados Unidos lo dejó en una situación peligrosa tras la aparición de nuevas revelaciones.

Aunque el primer ministro destituyó a Lord Mandelson como embajador británico en septiembre, archivos publicados recientemente han revelado el alcance de la amistad del ex ministro con Epstein, incluyendo pruebas de que aparentemente compartió información confidencial del gobierno durante la crisis financiera mundial. Sir Keir se ha disculpado por creer las mentiras de Lord Mandelson. El Sr. McSweeney, quien presionó para que el exmiembro laborista obtuviera el Washington Post, dimitió el 8 de febrero.

Según nuestro rastreador Starmer, Sir Keir ha logrado pocos avances perceptibles en las principales prioridades de los votantes. Pero gobernar siempre fue una tarea difícil. Gran Bretaña comparte muchos desafíos con otras democracias ricas, incluyendo un crecimiento económico lento y una administración estadounidense cada vez más hostil. Además, Sir Keir heredó servicios públicos deficientes y una crisis inminente en la financiación de la asistencia social y la educación especial. Con todo esto, sus pésimas calificaciones en las encuestas —incluso peores que las de Liz Truss durante sus 49 días en el cargo— podrían parecer injustas.

Y, sin embargo, bajo el liderazgo de Sir Keir, el Partido Laborista hizo poco para prepararse para estas condiciones en la oposición. El partido se comprometió a no aumentar los impuestos a los “trabajadores”, una promesa que no podía permitirse cumplir. Con la canciller laborista, Rachel Reeves, se espera que los impuestos suban a los niveles más altos desde la década de 1940. El partido afirmó que detendría la llegada de migrantes que cruzan el canal en pequeñas embarcaciones. Las cifras son más altas que cuando Sir Keir asumió el cargo.

La falta de realismo previo significa que el gobierno no tiene autoridad para tomar decisiones difíciles en el cargo, a pesar de su contundente mayoría parlamentaria. Sus propios diputados se han convertido en un grupo rebelde. Y las políticas impopulares causan daño político antes de ser (con demasiada frecuencia) abandonadas.

El problema se agrava por la disfuncionalidad de Downing Street. Diputados y ministros se quejan en privado de que el equipo del primer ministro es autoritario y errático. En 19 meses, Sir Keir ha perdido a dos jefes de gabinete, cuatro directores de comunicación y 11 ministros. Sin un proyecto coherente ni una ideología en la que apoyarse, el primer ministro parece paralizado por los acontecimientos, delegando a menudo la estrategia en el Sr. McSweeney.

Los votantes tienen la sensación de que nada ha cambiado. A medida que el coste de la vida se disparaba a partir de 2021, los británicos se desesperaban ante un gobierno conservador consumido por escándalos y luchas internas. El discurso de Sir Keir en 2024 fue que era hora de poner fin al caos y “dar prioridad al país”. Sin embargo, el desorden ha continuado. Un ex ministro conservador de los años de May y Johnson, que paseaba entre la multitud de periodistas en el Parlamento el lunes, dijo: “Tengo terribles flashbacks. Horrible. Síndrome de la memoria reprimida”.

Casi la mitad de los votantes laboristas de 2024 afirman que votarían por otro partido. Reform UK , el partido populista de derecha liderado por Nigel Farage, ha liderado todas las encuestas de opinión desde mayo de 2025. Los parlamentarios laboristas temen perder sus empleos. Muchos de ellos hablan abiertamente sobre el fin del mandato de Sir Keir como primer ministro.

A corto plazo, podría verse sostenido por la falta de un sucesor claro. Los posibles contrincantes necesitan asegurar el apoyo de una quinta parte de los diputados laboristas (81 de ellos) antes de que las elecciones se celebren con los miembros del partido. La Sra. Rayner, la favorita de los apostadores , está siendo investigada por las autoridades fiscales. Wes Streeting, secretario de Salud y figura principal de la derecha laborista, se ve perjudicado por su proximidad a Lord Mandelson y tendría dificultades para obtener el apoyo de los miembros. Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester y candidato favorito de los miembros de base, no puede presentarse porque no es diputado.

Lo más probable es que Sir Keir siga luchando, redoblando las políticas progresistas de su gobierno para mantener el apoyo de sus diputados. Los diputados laboristas de base podrían argumentar que se beneficiarán de un primer ministro débil y maleable, especialmente con el Sr. McSweeney (cuyos instintos políticos contrastaban con los de muchos de ellos) fuera del camino. No hay garantía de que esto funcione. Las elecciones locales del 7 de mayo podrían ser el siguiente momento para que los contrincantes ataquen. Y podría surgir información más perjudicial de los documentos relacionados con el nombramiento de Lord Mandelson, que el gobierno ha acordado publicar.

Pocas voces en el Partido Laborista piden que el partido afronte problemas difíciles, como controlar el gasto social. Dada la amplia mayoría del gobierno, es improbable que se celebren elecciones generales pronto. En cambio, se avecinan más desviaciones y dramas laboristas, para consternación de los votantes, a quienes se les prometió algo mejor.

