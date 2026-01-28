Occidente y Ucrania están hundiendo la flota fantasma de Rusia

La UE impone sanciones a 41 buques de la 'flota fantasma' rusa

El 22 de enero, el Grinch navegaba en aguas internacionales frente a España cuando dos helicópteros de la Armada Francesa lo sobrevolaron. Soldados irrumpieron en la cabina, registraron el barco y lo desviaron a un puerto cerca de Marsella, donde ahora se encuentra amarrado bajo vigilancia. El Grinch estaba sujeto a sanciones, enarbolaba una falsa bandera comorana y transportaba 730.000 barriles de petróleo ruso. Es uno de los al menos cinco buques sospechosos que han caído en las redes occidentales este mes.

Constituida inicialmente por Irán en la década de 2010, la flota dispersa que transporta exclusivamente petróleo bajo embargo occidental ha más que duplicado su tamaño desde mediados de 2022. Actualmente cuenta con casi 700 buques, en su mayoría antiguos, controlados por empresas fantasma que ocultan a su propietario beneficiario (la cifra asciende a 1.500 si se cuentan los que ocasionalmente transportan crudo sospechoso). Muchos falsifican su ubicación, cambian de nombre y color, y transfieren su carga de forma encubierta a otros en aguas poco reguladas.

A pesar de las oleadas de sanciones, los petroleros han seguido adelante, permitiendo a Irán y Rusia, ahora el mayor consumidor, enviar crudo a China e India. A principios de 2025, ayudaron al régimen venezolano cuando Donald Trump retiró una licencia (posteriormente reemitida) que permitía al país exportar petróleo. En diciembre, transportaron casi 5 millones de barriles embargados al día, equivalentes al 11% de los flujos marítimos mundiales, según Kpler, una firma de datos. Michelle Bockmann, de Windward, una empresa de inteligencia marítima, estima que uno de cada cinco petroleros que comercian internacionalmente en el mundo es “oscuro”.

Ahora, esta flotilla se enfrenta a una tormenta perfecta. Los países occidentales están incluyendo masivamente barcos en la lista negra. Estados Unidos ha impuesto sanciones “secundarias” a las petroleras iraníes y rusas, disuadiendo a los compradores. Se están depurando los registros de bandera y los buques sospechosos corren el riesgo de ser bloqueados en vías fluviales vitales, paralizando el sistema. Los buques oscuros se han vuelto vulnerables a los ataques ucranianos y, como descubrió el Grinch, a las incursiones militares occidentales. Desde el Báltico hasta el Caribe, los barcos del tesoro de regímenes odiosos están siendo perseguidos. ¿Se les podrá hacer zozobrar para siempre?

Empecemos por las sanciones. Tras no poder frenar a los intermediarios del comercio, que se esconden tras empresas fantasma fácilmente reemplazables, los países occidentales están atacando a los propios petroleros. En total, 623 buques se añadieron a la lista de sanciones por primera vez en 2025, en comparación con 225 en 2024. Alrededor del 40% de los buques que transportaron petróleo ruso el año pasado están ahora en la lista negra de al menos un gobierno; en el caso de Irán, la proporción es de dos tercios.

Se están cerrando las lagunas legales, lo que arrastrará a más petroleros a la red. En octubre, Estados Unidos impuso sanciones secundarias a las dos mayores petroleras rusas. Si añadimos medidas más antiguas, los petroleros que transportan el 80% de los barriles que Rusia bombea están expuestos a posibles sanciones. Esto significa que no pueden obtener la certificación, contratar seguros ni realizar operaciones bancarias con instituciones que cumplan con las normas. Trump también ha anunciado un “arancel secundario” para los países que comercian con Irán. El 21 de enero, la UE prohibió todas las importaciones de productos derivados del petróleo ruso, frenando así el flujo hacia el bloque de productos procedentes de Turquía, India y China refinados a partir de crudo ruso. Su próximo paquete de sanciones, previsto para febrero, podría impedir que las aseguradoras de la UE presten servicio a petroleros que transporten petróleo ruso (actualmente pueden hacerlo siempre que el combustible se venda por debajo de un precio determinado).

Los buques en la lista negra ahora deben recorrer rutas más largas para evitar inspecciones y transferir su carga con mayor frecuencia para ocultar el origen de la misma. Con compradores y puertos temerosos de infringir las sanciones, el volumen de petróleo ruso e iraní merodeando en el mar, gran parte de él frente a las costas chinas, está batiendo récords. Kpler estima que los petroleros se vuelven un 30% menos productivos (medidos en toneladas-milla, un punto de referencia de la industria del transporte de mercancías) en los seis meses posteriores a su inclusión en una lista negra europea y un 70% menos cuando se añaden a una estadounidense. La menor productividad de los petroleros significa que se necesitan más. La oferta limitada está haciendo subir los precios. Una lista de transacciones recientes recopilada por C4ADS, un grupo de investigación, y revisada por The Economist muestra que los buques oscuros antiguos alcanzan precios más altos cuando se revenden, lo contrario de lo que suele ocurrir.

Los efectos de las sanciones se ven agravados por los esfuerzos occidentales por dejar sin bandera a los petroleros incluidos en la lista negra. El derecho marítimo internacional exige que los buques estén registrados en un país. Los buques civiles necesitan una bandera para entrar legalmente en puertos y navegar por mares extranjeros; los sospechosos de carecer de una bandera válida pueden ser abordados por cualquier armada en sus aguas territoriales o internacionales.

Muchos petroleros fantasma solían estar abanderados en puertos permisivos como Panamá y Liberia. Sin embargo, hace aproximadamente un año, bajo la presión de Estados Unidos y Gran Bretaña, estos comenzaron a retirar de la lista a los buques embargados. Inicialmente, los buques cambiaron a banderas de menor calidad, como las Comoras, hasta que estas también comenzaron a expulsarlos. La consultora Windward calcula que cerca de 700 buques cambiaron de bandera entre dos y seis veces en 2025.

Los buques clandestinos recurrieron entonces a estafadores que ofrecían certificados de pabellón falsos. Muchas de las autoridades marítimas suplantadas, como las de Guyana y Sint Maarten, no tienen registros de buques abiertos a extranjeros. Estos buques con pabellón falso son legalmente apátridas. Desde diciembre, Estados Unidos ha utilizado esto como justificación para incautar al menos siete petroleros, uno de los cuales persiguió desde el Caribe hasta aguas cercanas a Islandia. Gran Bretaña, que colaboró ​​en esa redada, declaró posteriormente haber encontrado una base legal similar para detener buques fantasma, una docena de los cuales navegan a diario por el estrecho de Dover. El 10 de enero, Alemania impidió que un petrolero sospechoso de tener un registro falso y que se dirigía a una terminal del Mar Negro entrara en sus aguas bálticas, una primicia en la UE.

Ucrania está tomando medidas militares más descaradas. Desde finales de noviembre, ha atacado al menos nueve petroleros, siete de ellos buques de la flota fantasma, utilizando minas y drones navales y aéreos. Algunos ataques se produjeron lejos de sus costas, incluyendo uno en el Mediterráneo. Los petroleros emboscados suelen sufrir daños graves. «Kiev cree que la táctica está funcionando», afirma Charlie Edwards, del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un centro de estudios. Mykhailo Fedorov, el nuevo ministro de Defensa de Ucrania, quiere que más drones ataquen a Rusia más allá de las fronteras ucranianas.

Los ataques con drones también aumentan los costos de otros buques. El mes pasado, las primas de seguro contra riesgos de guerra en el Mar Negro ruso se dispararon hasta el 1% del valor del casco y la maquinaria de un petrolero. Las tarifas en aguas de alto riesgo, pero libres de conflictos, rara vez superan el 0,05%. Datos recopilados por Argus Media, una agencia de información sobre precios, muestran que el costo de transportar barriles desde el Mar Negro a India o China se ha disparado en las últimas semanas. Esto ha contribuido a deprimir el precio del barril de crudo Urals, el principal crudo de Rusia, a 27 dólares por debajo del del Brent, la referencia internacional, el mayor descuento desde marzo de 2023.

El impacto de esto en el mercado petrolero ha sido moderado debido a la abundancia mundial de crudo. Si el exceso de oferta sigue presionando al Brent a la baja en los próximos trimestres, el precio del petróleo Ural podría caer por debajo de los 30 dólares por barril, menos de la mitad de su nivel promedio en 2024. Los ingresos de Rusia por petróleo y gas podrían caer pronto por debajo de los 10 000 millones de dólares mensuales, según Jacob Nell, ex economista del Ministerio de Finanzas ruso. Esto afectaría gravemente las ya de por sí precarias finanzas del país.

Para proteger su ruta al mercado, Rusia está poniendo bajo su control directo una mayor parte de la flota paralela. Desde mediados de diciembre, 32 petroleros sancionados han aparecido en su registro marítimo. Dado que el registro ruso es “cerrado” (es decir, normalmente solo acepta buques de propiedad rusa), muchos petroleros paralelos podrían acabar en manos rusas. La recién formada empresa rusa propietaria del Marinera, un petrolero incautado a principios de este mes, ha adquirido al menos un buque más desde diciembre. La proporción de petroleros que prestan servicio exclusivamente a Rusia está en aumento.

Una bandera rusa hará que la flota paralela sea menos sombría y más estratégica. El Kremlin podría enviar submarinos y aviones de combate para proteger algunos buques. Esto dificultará la intervención de las fuerzas occidentales. Pero los buques con bandera rusa serían prácticamente inasegurables y la escolta militar no es barata. Esto vaciará aún más las arcas del Kremlin. Con suerte, el aumento de los costos provocará en Rusia una sensación de hundimiento.

