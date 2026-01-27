China teme una avalancha de trabajadores desempleados en las zonas rurales

Un agricultor trabaja en un campo de cultivo en el condado de Wei de Handan, provincia de Hebei, China. REUTERS/Tingshu Wang

China se prepara para su gran migración anual, cuando cientos de millones de personas toman coches, aviones y, sobre todo, trenes para reunirse con sus familias durante el Año Nuevo Lunar. Es una época de alegría. Este año, sin embargo, existe la preocupación de que la gente del campo que normalmente trabaja en las ciudades se quede en el campo después de las vacaciones, ya que los trabajos que desempeñan, especialmente en obras de construcción y fábricas, son cada vez más difíciles de encontrar. En noviembre, el Ministerio de Asuntos Rurales de China lanzó una advertencia. Declaró que el régimen debe “prevenir un problema a gran escala” de migrantes que “se quedan” en sus pueblos de origen.

Es raro que los funcionarios expresen sus preocupaciones con tanta franqueza, por lo que la declaración del ministerio causó revuelo. Para comprender lo que está sucediendo realmente, Chaguan viajó recientemente a un par de lugares que tradicionalmente han sido importantes fuentes de trabajadores migrantes que emigran. Las preocupaciones del gobierno parecen exageradas. En general, el empleo y las oportunidades harán que la mayoría de los migrantes regresen a las ciudades después del Año Nuevo. Sin embargo, las actitudes están cambiando de manera que preocuparán a los funcionarios que buscan el crecimiento económico.

Las vacaciones de Año Nuevo caen a mediados de febrero. Pero ya se vislumbran las señales de la inminente oleada humana. En una tarde fresca y luminosa, el Sr. Zhao se encuentra frente a una estación de tren con una maleta abarrotada y un cubo blanco para cargar herramientas. Durante los últimos diez meses trabajó colocando azulejos en Nanjing, una próspera ciudad del este, y se dirige a su pueblo natal en la provincia de Henan, 400 kilómetros tierra adentro. Este enjuto hombre de 60 años explica por qué comenzó su viaje un mes antes del inicio de las vacaciones. “Simplemente no había más trabajo”, dice. Lamenta cómo sus ingresos mensuales han disminuido, de unos 9.000 yuanes (1.290 dólares) hace unos años a 5.000 yuanes. Sin embargo, después de las vacaciones espera regresar a Nanjing.

Su decisión de regresar a casa antes de tiempo puede no parecer nueva. Cuando la crisis financiera mundial devastó el sector exportador chino en 2008, los migrantes regresaron masivamente a sus hogares rurales. El campo era una válvula de escape: los trabajadores recibían escasas ayudas sociales, pero podían cultivar pequeñas parcelas hasta que la economía se recuperara, como ocurrió tras un estímulo masivo.

Esta vez hay diferencias cruciales. La desaceleración económica se percibe más permanente. Es probable que la debilidad del sector inmobiliario persista, reduciendo los empleos en la construcción que habían absorbido a muchos migrantes. Al mismo tiempo, el campo ya no ofrece un respaldo significativo. Muchos ciudadanos rurales, como el Sr. Zhao, han renunciado a sus derechos de uso de la tierra, alquilándolos a otros que se han quedado. En 2008, menos del 10% de los hogares rurales habían subcontratado sus derechos de propiedad; hoy la cifra se acerca al 40%. El peligro de quedarse en el campo se puso de manifiesto al principio de la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones a la circulación atraparon a muchos migrantes en sus lugares de origen durante meses, sin apenas nada que hacer.

No muy lejos del pueblo del Sr. Zhao se encuentra Zhoukou, una ciudad mediana. En un centro comercial, el gobierno tiene una oficina para ayudar a la gente a encontrar trabajo local. La recepcionista comenta que el número de personas que regresan a casa se ha disparado durante el último mes porque las fábricas de exportación en las regiones costeras han cerrado temprano. Dice que puede conectarlos con trabajos temporales como repartidores, pero eso es todo.

En otros lugares, las tendencias son ligeramente más prometedoras. El gobierno central quiere que las ciudades de todo el país impulsen sus industrias y animen a algunos de sus migrantes a regresar, especialmente a aquellos con las habilidades y el capital necesarios para emprender negocios locales. En la vecina provincia de Hubei, esto está sucediendo. Los residentes solían acudir en masa a las fábricas textiles del sur de China en busca de trabajo. Pero en los últimos años, se han establecido empresas en ciudades de Hubei como Tianmen para aprovechar directamente la mano de obra local. La autopista allí está llena de nuevas fábricas y residencias estudiantiles.

Dado todo ese desarrollo, se podría suponer que lugares como Tianmen acogerían a la gente de vuelta en masa. Pero las economías locales tienen una capacidad limitada. El Sr. Huang, un hombre alegre de unos 40 años, regresó a Tianmen desde el sur para estar con su hijo mientras se prepara para el examen de ingreso a la universidad. Sin embargo, su esposa permanece en la ciudad sureña de Guangzhou. “Es posible encontrar trabajo aquí, pero el sueldo es más bajo que en Guangzhou y que en años anteriores”, afirma.

El buen rollo

La desaceleración económica de China presenta a los migrantes un dilema desconocido. Mudarse a grandes ciudades lejanas cerca de la costa solía ser pan comido. Estos lugares todavía ofrecen más trabajo y mejores salarios. Pero las perspectivas ya no son las mismas. Para la generación más joven, otros factores también influyen, en particular el reconocimiento de que la vida es más que trabajo. Muchos se quedan más cerca de casa. De los aproximadamente 180 millones de habitantes rurales de China que se mudan para trabajar, el 47 % se mudó a otras provincias en 2014; ahora, una década después, solo lo hace el 38 %.

Cerca de la oficina de empleo de Zhoukou, He Gaoqiang, de rostro rubicundo, espera a que su esposa e hija salgan de una tienda. Como manitas experto, podría encontrar trabajo mejor pagado en ciudades más grandes. Pero regresó a Zhoukou después del nacimiento de su hija y no quería seguir los pasos de su padre, quien había pasado décadas fuera como obrero de la construcción, regresando solo para el Año Nuevo Lunar. “Estar con mi familia es simplemente lo mejor”, dice. Quedarse atrapado en un pueblo pequeño no es un problema para él; es lo que deseaba. Para los planificadores estatales que cuentan con migrantes esforzados para impulsar la economía china, esta es una tendencia nueva y no del todo bienvenida: la gente se está asentando.

