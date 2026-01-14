Por qué los países árabes guardan silencio frente a la inestabilidad en Irán

El príncipe heredero saudí, Mohammed bin Salman, con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y representantes del CCG durante una cumbre de emergencia de líderes árabe-islámicos en Doha, Qatar, el 15 de septiembre de 2025. Agencia de Prensa Saudita/vía REUTERS

La última vez que Irán se vio convulsionado por protestas nacionales, en 2022, el mundo árabe quedó paralizado. La República Islámica había dedicado décadas a construir una red de poderosos aliados que llegaron a dominar la región. Muchos árabes se preguntaban si la perspectiva de un cambio de régimen en Teherán ofrecía una oportunidad para liberarse del yugo iraní en sus propios países.

Los medios de comunicación panárabes, a menudo financiados por las monarquías del Golfo, incitaron las protestas con una cobertura mediática las 24 horas. Los diplomáticos árabes se reservaron sus opiniones en público, pero se mostraron entusiastas en privado. En un momento dado, Hossein Salami, comandante del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, acusó a los medios de comunicación respaldados por Arabia Saudí de incitar a más disturbios y exigió que el reino moderara su cobertura. “De lo contrario, pagarán las consecuencias”, advirtió.

Las protestas en Irán hoy representan posiblemente una amenaza aún mayor para el régimen que las de 2022; sin embargo, la reacción en el mundo árabe ha sido sorprendentemente moderada. Este mes, los noticieros vespertinos han estado encabezados, rutinariamente, por noticias ajenas a Irán. Muchos funcionarios parecen nerviosos al comentar, si es que llegan a decir algo. Dos factores explican el cambio de tono: el debilitamiento del estatus de Irán y el creciente temor al caos en el Golfo.

Las guerras israelíes que siguieron a la masacre del 7 de octubre de 2023 han destrozado la red de aliados de Irán. Hezbollah, su otrora poderoso aliado en el Líbano, se ha visto gravemente debilitado y aún enfrenta ataques aéreos israelíes casi diarios. El régimen proiraní de Bashar al-Assad en Siria ya no existe. El propio Irán se está recuperando de 12 días de bombardeos israelíes y estadounidenses en junio. En cuanto a Salami, ya no lanza amenazas: murió en un ataque aéreo israelí al comienzo de esa guerra.

Todo esto hace que el destino de la República Islámica parezca menos urgente. Los sirios pueden sentir cierta alegría por sus problemas, pero ya no viven con el temor de sus milicias. Cuando Abbas Araghchi, el ministro de Asuntos Exteriores, voló a Beirut en octubre de 2024, en el punto álgido de la guerra de Israel contra Hezbollah, muchos libaneses interpretaron su visita como una indignante muestra de apoyo a la milicia durante una guerra a la que se oponían. Sin embargo, su viaje más reciente, el 8 de enero, provocó más diversión que molestia.

El presidente iraquí Abdul Latif Rashid y el primer ministro Mohammed Shia al-Sudani posan para una foto familiar con líderes árabes durante la 34ª Cumbre de la Liga Árabe en Bagdad, Irak, el 17 de mayo de 2025. REUTERS/Thaier Al-Sudani

En un momento en que los iraníes protestaban en las calles por las fallidas políticas económicas de su gobierno, un Araghchi aparentemente insensible trajo consigo una delegación económica para hablar sobre sus precarios vínculos comerciales. También se tomó el tiempo para firmar ejemplares de su nuevo libro, “El poder de la negociación”, un título irónico, ya que su fallido intento de negociar con Estados Unidos el año pasado terminó con un escuadrón de bombarderos B-2 haciendo estallar la planta de enriquecimiento de uranio en Fordow.

En una entrevista reciente con The Economist, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, describió a Irán como “relegado a una potencia de segunda categoría”, una afirmación que muchos funcionarios árabes han llegado a compartir. Las noticias más importantes en el mundo árabe durante las últimas dos semanas han sido el enfrentamiento entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos y los enfrentamientos entre el gobierno central y una milicia kurda en el norte de Siria. Ninguno de estos enfrentamientos involucró a Irán.

Aun así, si bien Irán ya no es un coloso regional, tampoco es totalmente impotente. Esta es otra razón para la reacción contenida en los estados árabes del Golfo. Por segunda vez en siete meses, las autoridades iraníes observan con nerviosismo si Estados Unidos atacará a Irán. Donald Trump ha amenazado con actuar si el régimen asesina a manifestantes; ya ha asesinado a cientos. Se espera que el 13 de enero, el presidente estadounidense se reúna con asesores y analice sus opciones, que van desde ataques militares hasta ciberataques y sanciones económicas más severas. Trump ha instado a los iraníes a seguir protestando y a “tomar el control” de las instituciones, prometiendo que “la ayuda está en camino”.

Aunque Israel dañó el arsenal iraní de misiles balísticos de largo alcance durante la guerra de junio, el régimen aún cuenta con miles de proyectiles de corto alcance capaces de alcanzar objetivos en todo el Golfo. Después de que Estados Unidos bombardeara las instalaciones nucleares iraníes, el régimen disparó una salva de ellos contra la base aérea de Al-Udeid en Qatar, donde se encuentra la sede regional del comando central estadounidense. El ataque fue en gran medida simbólico: Irán advirtió a Estados Unidos y Qatar con antelación, y todos sus misiles, excepto uno, fueron interceptados.

Las autoridades iraníes han advertido a sus homólogos del Golfo que ampliarán sus objetivos si vuelven a ser atacados, quizás incluyendo a Baréin, sede de la Quinta Flota estadounidense. Estas amenazas podrían ser solo bravuconadas. Un ataque iraní que causara daños reales en el Golfo probablemente desencadenaría una enorme respuesta estadounidense. Por otro lado, si la República Islámica sintiera un peligro existencial por una combinación de protestas internas y ataques extranjeros, podría arriesgarse. En cualquier caso, los gobernantes del Golfo no tienen intención de ponerla en evidencia.

También les preocupa lo que vendrá después. Han pasado la mayor parte de este siglo lidiando con las consecuencias del colapso del Estado en Irak, tras la invasión liderada por Estados Unidos, y luego en Siria, durante una larga guerra civil. Los disturbios en esos países hicieron que todo, desde yihadistas hasta anfetaminas, fluyera hacia Jordania y el Golfo. Los saudíes también tienen que preocuparse por una guerra civil en el vecino Yemen y otra al otro lado del Mar Rojo, en Sudán. Lo último que desean es el colapso del Estado en Irán, un país de 92 millones de habitantes a tan solo 200 km de la costa. Los refugiados son una preocupación. Las armas, otra: un Irán fragmentado podría perder el control de su arsenal de misiles y drones, por no hablar de los miles de kilogramos de uranio que aún no se han contabilizado tras la guerra.

No hay una buena relación entre los regímenes árabes y la República Islámica. Los primeros acogerían con satisfacción un nuevo gobierno iraní dispuesto a reducir su programa nuclear y su apoyo a las milicias árabes. Sin embargo, tras dos años de guerra regional, muchos gobiernos de Oriente Medio temen ahora que la inestabilidad en Irán provoque más caos en lugar de reducirlo.

