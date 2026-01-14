Los venezolanos creen que Donald Trump les ha ofrecido un futuro mejor (REUTERS/ARCHIVO)

Desde Caracas, la capital de Venezuela, la madrugada del 3 de enero fue aterradora. Caían bombas, helicópteros y aviones sobrevolaban el lugar y reinaba la confusión. Al amanecer, unas 100 personas habían muerto y Nicolás Maduro, el líder autoritario del país desde 2013, había sido capturado por las fuerzas especiales estadounidenses. Sin embargo, la conmoción y el miedo rápidamente dieron paso a algo más: la felicidad. Según una encuesta exclusiva para The Economist realizada por Premise, una firma de investigación con sede en Virginia, los venezolanos en el país están bastante satisfechos con el dramático giro de los acontecimientos, aunque su visión del futuro difiere de la de Donald Trump.

La encuesta ofrece uno de los primeros vistazos a la reacción de los venezolanos ante el secuestro del Sr. Maduro. Realizada mediante una aplicación móvil, se preguntó a 600 residentes venezolanos su opinión sobre la redada, sus expectativas de futuro y su opinión sobre diversas figuras. Los resultados se ponderan por edad y sexo para reflejar la población nacional.

Datos: The Economist

Las encuestas muestran que Maduro, quien presidió la tortura y el colapso económico, y robó descaradamente las elecciones presidenciales de 2024, era profundamente odiado. Solo el 13% de los encuestados se opuso, aunque sea mínimamente, a su captura. Sorprendentemente, más de la mitad afirmó que su opinión sobre Estados Unidos había mejorado tras la redada.

Datos: The Economist

La redada ha dado esperanza a los venezolanos. Antes de su captura, muchos temían estar atrapados con Maduro, posiblemente durante décadas. Ahora, casi cuatro de cada cinco creen que la situación política mejorará en un año. Casi la misma cantidad cree que su situación económica personal también habrá mejorado para entonces: la economía venezolana se contrajo un 70 % bajo el gobierno de Maduro.

Por ahora, los venezolanos se muestran notablemente optimistas sobre los planes de la administración Trump para “gobernar” el país y su gran interés en el petróleo venezolano. Casi la mitad apoya alguna forma de gobierno estadounidense; solo el 18% se opone. Las opiniones están más divididas sobre quién debería controlar la industria petrolera. Poco más de una cuarta parte de los encuestados opinó que el gobierno estadounidense debería estar al mando, mientras que cerca de un tercio se decantó por el gobierno venezolano. Casi el 30% optó por empresas privadas.

Donde las opiniones de los venezolanos difieren más marcadamente de las de Trump es en cuanto a quién debería gobernar el país. La mayoría de los venezolanos desea una transición democrática rápida. Tras la prohibición de que María Corina Machado, la líder más popular de la oposición, se presentara a las elecciones presidenciales de julio de 2024, apoyó a Edmundo González, quien obtuvo una amplia victoria, solo para que Maduro se declarara vencedor. Más de un tercio de los venezolanos cree que González debería asumir el cargo ahora, dado que ya cuenta con un mandato democrático. Dos tercios creen que deberían celebrarse nuevas elecciones. De ellos, el 91% afirma que deberían celebrarse en un año, y la mayoría desea que las elecciones se celebren en tan solo seis meses. Esto es mucho más rápido que los varios años que los miembros de la administración Trump han insinuado públicamente.

Datos: The Economist

Los venezolanos también están descontentos con la asunción del cargo de Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro; Trump la ha respaldado abiertamente, al menos por ahora. Un mísero 10% está de acuerdo, incluso parcialmente, con que debería completar el mandato (robado) de Maduro, que finaliza en 2031. Solo el 13% tiene una opinión favorable de ella. Rodríguez se desempeña ligeramente mejor cuando se les pregunta a los venezolanos sobre quién es más capaz de garantizar la estabilidad política —la aparente base del apoyo de Trump—, pero aún se encuentra 30 puntos porcentuales por detrás de Machado.

El gobierno de Trump debería tomar en serio estas demandas de democracia. El Sr. Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, gozan de una popularidad notable en Venezuela: nuestras encuestas revelan que ambos tienen índices de aprobación más altos en Venezuela que la Sra. Machado. (Sus índices de aprobación en Venezuela también son más altos que en Estados Unidos). No tomar en serio las demandas de los venezolanos no solo perjudicará sus índices de aprobación, sino que podría ser una fuente de inestabilidad en el país.

Datos: The Economist

La inversión petrolera en la que Trump está tan obsesionado probablemente solo se materializará si la democracia y el Estado de derecho prevalecen. Sin embargo, llegar a las elecciones no será fácil. Nuestras encuestas muestran que los venezolanos tienen poca confianza en la autoridad electoral actual para organizar unas elecciones justas. Y no confían en el ejército, que debería avalar los resultados. Todo eso requiere una reforma. La administración Trump haría bien en darle la misma urgencia a la reparación de la democracia venezolana que a la de sus yacimientos petrolíferos.

