El presupuesto laborista probablemente se centrará en la supervivencia a corto plazo en el Reino Unido

FOTO DE ARCHIVO: La ministra de Hacienda británica, Rachel Reeves, responde a las preguntas de los periodistas tras pronunciar un discurso en la sala de prensa del número 9 de Downing Street, en el centro de Londres, el 4 de noviembre de 2025, antes de la presentación del Presupuesto (REUTERS/Foto de archivo)

“¿Dónde está la urgencia y la acción?”, preguntó Rachel Reeves en 2022, acusando al anterior gobierno conservador de ser un “barco sin timón, rumbo a las rocas”. Como ministra de Hacienda, estas acusaciones podrían aplicarse igualmente a ella hoy. El período previo a la presentación de los presupuestos el 26 de noviembre ha sido desalentador incluso para los más aguerridos. Desde el verano, el gobierno ha barajado una vertiginosa variedad de posibles subidas de impuestos, solo para dar marcha atrás en muchas de ellas. Lo más sorprendente es que la señora Reeves insinuó que podría romper su promesa en el manifiesto de no aumentar los tipos del impuesto sobre la renta, pero se retractó apenas diez días después. Cada nuevo brote de especulación ha erosionado la confianza de los inversores y reducido el apoyo público.

No estaba previsto que fuera así. Con una mayoría de tres dígitos y a casi cuatro años de las próximas elecciones, gobernar debería ser relativamente sencillo. Sin embargo, el Partido Laborista llegó al poder con el timón flojo, demasiado inseguro de su propio rumbo como para impulsar medidas impopulares como los recortes a la asistencia social. La señora Reeves empeoró la situación con su imprudente política fiscal, prometiendo en el programa laborista no subir los cuatro impuestos más importantes de Gran Bretaña y previendo escasas previsiones para posibles shocks fiscales. Esta combinación la ha dejado mal preparada para afrontar reveses económicos relativamente rutinarios, incluyendo una rebaja anunciada de la productividad y el crecimiento que podría dejar un déficit de 20.000 millones de libras (26.000 millones de dólares, el 0,6% del PIB) en el presupuesto para 2029-30.

El déficit fiscal final podría superar los 30.000 millones de libras, dependiendo de las futuras revisiones de las previsiones y de si el gobierno establece un margen más prudente respecto a sus reglas fiscales. La señora Reeves verá su objetivo político a corto plazo como simple: cubrir el déficit y sobrevivir. Esto significa ofrecer lo suficiente para satisfacer a los diputados laboristas de izquierda sin perturbar el mercado de bonos. Con los rendimientos de los bonos del Estado a diez años ya por encima del 4,5%, el margen de error es escaso. Para juzgar si el presupuesto realmente apoyará la economía, considere tres pruebas.

La primera es si la señora Reeves corrige los errores del pasado y crea un mayor margen de maniobra en la aritmética fiscal. Su presupuesto anterior dejó un mísero margen de maniobra de 9.900 millones de libras (0,3 % del PIB), en contra de su norma principal de que los ingresos fiscales deben coincidir con el gasto diario en 2029-30. Si la señora Reeves aumenta sustancialmente el margen de maniobra, sería una señal de que prioriza la economía. Para igualar la media británica entre 2010 y 2022, necesitaría proporcionar un margen de maniobra de 30.000 millones de libras. Es una tarea ardua, pero una medida de este tipo reduciría drásticamente la probable necesidad de futuras subidas de impuestos, tranquilizando al mercado de bonos y dando a las empresas la confianza para volver a invertir.

El primer ministro británico Keir Starmer (izq) habla con un estudiante al lado de la secretaria de Hacienda Rachel Reeves (cent) en Llangefni, Gales del Norte, Gran Bretaña, el 13 de noviembre del 2025 (Temilade Adelaja/Pool Photo via AP)

La segunda prueba es si la señora Reeves decide recaudar el dinero necesario de la forma menos perjudicial posible. Esto debe incluir demostrar al menos cierta moderación del gasto: el gasto público ha aumentado del 40% del PIB al 45% en los últimos cinco años, y la magnitud del gasto público es una de las principales causas de nerviosismo en el mercado de bonos. Las primeras señales no han sido prometedoras. Los ministros han insinuado nuevos gastos, desde la congelación de las tarifas ferroviarias hasta la eliminación del límite de dos hijos en las prestaciones sociales. Para mantener la credibilidad, el gobierno debe demostrar que tiene planes concretos para controlar los costos en otras áreas, especialmente en áreas de rápido crecimiento como las pensiones y las prestaciones por discapacidad.

Pero incluso los recortes drásticos del gasto no bastarán por sí solos para cubrir la brecha, lo que hace inevitables las subidas de impuestos. El enfoque menos perjudicial sería un aumento generalizado del impuesto sobre la renta. Esto distribuiría la carga, limitaría el impacto inflacionario y reflejaría la relativamente baja tributación sobre la renta de los asalariados promedio según los estándares históricos e internacionales. Sin embargo, el reciente cambio radical de la señora Reeves en los tipos del impuesto sobre la renta limita sus opciones. En su lugar, probablemente recurrirá a una serie de ajustes fiscales menores para compensar el déficit, como un aumento del impuesto predial para viviendas de más de 2 millones de libras, recaudando alrededor de 500 millones al año. Este enfoque es arriesgado: numerosas medidas menores aumentan la incertidumbre de que el presupuesto aumente los ingresos prometidos y, a menudo, imponen costos económicos desproporcionados.

La prueba final es si el presupuesto contribuye a expandir la economía. Las opciones obvias incluyen reestructurar el sistema tributario para promover el crecimiento —por ejemplo, eliminando el tipo impositivo marginal del 62% para quienes ganan entre 100.001 y 125.140 libras— e impulsar reformas más ambiciosas de la oferta en materia de planificación, mercados laborales y comercio con la Unión Europea. Una vez más, las perspectivas no son alentadoras. A pesar de semanas de información confusa y excesiva, no se ha avanzado en el crecimiento; mientras tanto, en materia de derechos laborales y migración, el gobierno está impulsando activamente políticas que ralentizarían aún más el crecimiento.

Es poco probable que la señora Reeves supere estas tres pruebas. Todas las predicciones apuntan a un presupuesto que cubra el déficit fiscal con una serie de pequeñas subidas de impuestos y que mantenga a los diputados laboristas de segunda línea satisfechos con más promesas de gasto y recortes limitados. Un presupuesto así podría ser suficiente a corto plazo para estabilizar el rumbo. Pero es probable que socave el crecimiento y la credibilidad fiscal futura, llevando al gobierno directamente a un mar aún más agitado.

© 2025, The Economist Newspaper Limited. All rights reserved.