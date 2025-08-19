Zelensky sobrevivió a una nueva ronda de discusiones estratégicas con Trump en la Casa Blanca

Foto del Presidente ucraniano Volodimir Zelensky saludando al encontrarse con Donald Trump en la Casa Blanca (REUTERS/Kevin Lamarque)

“No puedo creerlo”, dijo Donald Trump, presidente de Estados Unidos, al recibir a Volodimir Zelensky, su homólogo ucraniano, frente a la Casa Blanca este lunes 18 de agosto.

“Me encanta”, añadió. Trump se refería a la decisión de Zelensky de ceder ante la presión estadounidense y vestir un atuendo tipo traje para la reunión, un asunto que había provocado un enfrentamiento tenso en el Despacho Oval en febrero, cuando Zelensky llevaba un suéter negro. Fue un inicio prometedor para una cumbre clave, con varios líderes europeos presentes para respaldar al mandatario ucraniano.

Mientras los europeos elogiaban sus esfuerzos diplomáticos, Trump anunció que se estaban preparando los pasos para una cumbre entre Zelensky y el líder ruso, Vladímir Putin, seguida de negociaciones trilaterales en las que él también participaría. Aún no se sabe dónde ni cuándo podrían realizarse estas conversaciones. Pero, de manera crucial, Trump ofreció algún tipo de garantía de seguridad para Ucrania como respaldo a cualquier acuerdo de paz.

“Todos están muy contentos con la posibilidad de paz para Rusia y Ucrania”, escribió Trump en su red social Truth Social.

Las conversaciones frente a las cámaras dejaron muchos detalles del acuerdo sobre la mesa sin aclarar. Sin embargo, el ambiente fue sorprendentemente positivo. Zelensky entregó a Trump una carta de su esposa, Olena Zelenska, dirigida a Melania Trump, quien la semana pasada había escrito a Putin sobre la situación de los niños atrapados en la guerra. El presidente ucraniano bromeó con la periodista estadounidense que había provocado la polémica por su vestimenta en febrero y sugirió a Trump que él también podría considerar posponer las elecciones nacionales. Todo esto contrastó con la última reunión entre ambos líderes, que había terminado con Zelensky expulsado de la Casa Blanca.

El encuentro en Washington siguió a otra cumbre con Putin en Alaska el 15 de agosto. En esa reunión, Trump no logró su objetivo declarado de un alto al fuego, ni actuó sobre su amenaza de imponer “consecuencias muy severas” a Rusia si Putin no aceptaba poner fin a la guerra. Ahora, Trump considera que un alto al fuego podría no ser necesario e incluso podría “perjudicar” a una de las partes; según él, sería mejor apuntar directamente a un acuerdo duradero. Tanto Emmanuel Macron, presidente de Francia, como el canciller alemán, Friedrich Merz, cuestionaron posteriormente esta postura.

Trump retomó la idea de “intercambios de territorio”. Rusia ha exigido que Ucrania ceda tierras en Donbás, una región en el sureste del país que hasta ahora ha sido defendida por las tropas ucranianas. Sin embargo, Trump aclaró que esa decisión dependería de Zelensky y Putin, y Zelensky evitó entrar en detalles, señalando que se discutiría en la reunión trilateral.

Quizá la señal más relevante del encuentro fue la aparente disposición de Trump a ofrecer garantías de seguridad para Ucrania, indicando que Putin había aceptado la idea. Steve Witkoff, enviado especial de Trump a Moscú, había sugerido un día antes que Estados Unidos estaba abierto a garantías “similares al Artículo 5”, en referencia a la cláusula de defensa colectiva de la OTAN que establece que un ataque contra un aliado es considerado un ataque contra todos.

No está claro qué significaría esto en la práctica. Los líderes europeos recibieron la propuesta con interés, pero el propio Trump se mostró más vago, afirmando que Ucrania recibiría “mucha ayuda” como parte de cualquier acuerdo. Las fuerzas europeas serían “la primera línea de defensa”, dijo, quizá en alusión a un plan liderado por Reino Unido y Francia para un despliegue militar en Ucrania. Sin embargo, agregó: “Nosotros también los ayudaremos, estaremos involucrados”. En una publicación en sus redes sociales, Trump mencionó posteriormente garantías que serían “proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos de América”.

En cualquier caso, Rusia pareció rechazar de plano estas ideas. “Reiteramos nuestra posición expresada en múltiples ocasiones: rechazamos cualquier escenario que contemple el despliegue de un contingente militar en Ucrania con la participación de Estados de la OTAN, lo que podría llevar a una escalada incontrolable del conflicto con consecuencias impredecibles”, declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Maria Zakharova.

La jornada en Washington fue un ejercicio en evitar un nuevo enfrentamiento, elogiando y agradeciendo a Trump y, en su mayoría, diciendo “sí” a sus ideas con la esperanza de que o bien Putin arruine el proceso o Estados Unidos ofrezca garantías tan firmes que permitan un compromiso.

“Fue uno de esos días en los que avanzamos tres pasos hacia adelante y ninguno hacia atrás”, declaró posteriormente Alexander Stubb, presidente de Finlandia, a CNN. Otros líderes europeos presentes fueron Sir Keir Starmer y Giorgia Meloni, primeros ministros de Reino Unido e Italia, respectivamente, así como Mark Rutte, secretario general de la OTAN, y Ursula von der Leyen, comisaria europea, mostrando un respaldo diplomático significativo para apoyar la posición de Zelensky y moldear la estrategia de Trump.

Zelensky evitó mostrar cualquier indicio de desacuerdo con Trump. Sin embargo, en la práctica enfrenta una tarea difícil. La idea de que Ucrania ceda voluntariamente las secciones occidentales fuertemente fortificadas de Donbás es inaceptable para la gran mayoría de los ucranianos. Además de debilitar la posición militar de Ucrania, podría desestabilizar políticamente al país. Zelensky declaró que le había mostrado a Trump “muchos detalles sobre el frente de batalla” en un mapa en el Despacho Oval.

Funcionarios ucranianos se muestran más abiertos a la idea de un congelamiento del conflicto. “La línea base es detenerse en la línea de combate”, afirmó uno de ellos. Existe confianza en que un acuerdo a corto plazo es alcanzable, aunque persisten dudas sobre su duración. “Estaremos en conflicto entre nosotros por un tiempo, eso es seguro”, agregó el funcionario. “Cientos de años de historia compartida así nos lo indican”.

Aun así, Trump parecía confiado. En un aparte con Macron, captado por un micrófono en vivo, sugirió que Putin “quiere hacer un trato conmigo, ¿lo entiendes? Por loco que parezca”. A pesar de las discrepancias latentes, la posibilidad de una reunión extraordinaria que involucre a Trump, Putin y Zelensky —el líder que Rusia ha intentado derrocar y asesinar— se acerca cada vez más.

