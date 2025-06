Un hombre de Harvard convertido en cazador de narcotraficantes

El Presidente de Ecuador, Daniel Noboa. REUTERS/Karen Toro

Al presidente le encanta correr. Sin embargo, los gánsteres están tan decididos a matar a Daniel Noboa que sus carreras requieren una operación militar. Mientras su comitiva de camionetas negras y escoltas regresa a su apartamento tras una carrera matutina en Guayaquil, la ciudad más grande de Ecuador, un enjambre de soldados fuertemente armados lo rodea. El Sr. Noboa y su esposa, con una incongruencia en su colorida lycra, entran rápidamente. “Hemos recibido amenazas de muerte a diario durante dos años”, declara con naturalidad a The Economist.

Ecuador está sumido en el sangriento control de las bandas criminales transnacionales con vínculos en México, Colombia y Albania. Exportan miles de toneladas de cocaína, principalmente producida en Colombia, a Europa y Estados Unidos. La minería ilegal y la extorsión generan mucho más dinero. Otros países latinoamericanos se han resistido a enfrentarse a las bandas. El Sr. Noboa fue reelegido recientemente con la promesa de hacer precisamente eso. Sus esfuerzos por lograr que Ecuador vuelva a ser seguro plantean una prueba crucial que afecta a más de un país: ¿es posible derrotar a las pandillas transnacionales desenfrenadas y al mismo tiempo respetar el estado de derecho y la democracia?

La caída de Ecuador en el caos ha sido impactante. En 2019, la tasa de homicidios fue inferior a siete por cada 100.000 habitantes, similar a la de Estados Unidos. Para 2023, había ascendido a 45, convirtiéndolo en el país más violento de Latinoamérica continental. La violencia seguía las rutas de exportación de cocaína, que se desplazaban hacia Ecuador para evadir el aumento de la seguridad en los puertos colombianos. Las vastas exportaciones de banano de Ecuador ofrecían una ruta ideal para el contrabando, y su economía dolarizada, un conducto perfecto para el lavado de dinero. El Sr. Noboa afirma que las bandas mueven drogas por valor de unos 30.000 millones de dólares a través de Ecuador cada año, lo que equivale a una cuarta parte del PIB del país. (Otras estimaciones son menores).

El hombre que los ecuatorianos han elegido para combatir esta tormenta es una curiosa mezcla. Nacido en Miami, el Sr. Noboa es hijo de un magnate bananero multimillonario que se postuló sin éxito a la presidencia de Ecuador en cinco ocasiones. Sus publicaciones en redes sociales alternan entre fotos posando con botín confiscado y villanos acobardados, y videos de él entrenando con su esposa, una influencer: un Camelot que lucha contra el crimen para la era TikTok.

En vista de esto, cabría esperar que el Sr. Noboa combinara el encanto con la arrogancia apenas disimulada del privilegio y el machismo fanfarrón de la extrema derecha. En cambio, el graduado de la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard parece introvertido, nervioso y un poco intelectual. Está dispuesto a hablar sobre la relación deuda/PIB de Ecuador y la prima de riesgo país. Admite tener dudas. “Hay momentos en que uno empieza a cuestionarlo”, dice cuando se le pregunta si el cargo merece el riesgo. “La mayoría de las veces se siente bien”.

El Sr. Noboa fue elegido presidente por primera vez en octubre de 2023, tras el desmoronamiento del gobierno del conservador Guillermo Lasso, lo que provocó elecciones anticipadas. Su experiencia política se limitó a un breve período en la Asamblea Nacional. Con tan solo 35 años, fue el presidente más joven jamás elegido en Latinoamérica. Desde entonces, ha ampliado los límites legales para combatir la delincuencia, gobernando mediante una serie de estados de excepción y utilizando sus amplios poderes para desplegar al ejército en las calles y las cárceles. Tras los disturbios de pandillas en las cárceles y los ataques a periodistas en directo por televisión en enero de 2024, declaró el estado de “conflicto armado interno”. Está construyendo megacárceles y ha designado a 22 pandillas como “organizaciones terroristas”.

Tras ganar la reelección en abril, el Sr. Noboa intensifica la represión. Sigue el consejo de Erik Prince, fundador de Blackwater, un controvertido grupo mercenario. El Sr. Noboa quiere traer tropas extranjeras, mencionando a Israel y los Emiratos Árabes Unidos. El Sr. Lasso afirma que todo esto es “un poco de la pompa del populismo, como: ‘Mira, traigo a Iron Man, tengo a Spider-Man’”. Más grave aún es una nueva ley que permite allanamientos y confiscaciones de bienes sin previo aviso, aumenta las penas por delitos de crimen organizado y otorga al presidente mayor discreción para declarar un conflicto armado interno. Reduce las facultades del Tribunal Constitucional, que ha bloqueado algunas medidas de estado de emergencia.

Hasta el momento, los resultados han sido decepcionantes. Los homicidios disminuyeron aproximadamente un 15% entre 2023 y 2024, pero desde entonces han aumentado, especialmente en la costa. Los primeros meses de 2025 estuvieron entre los más sangrientos registrados. Beatriz García Nice, analista política en Guayaquil, sugiere que Noboa ha debilitado a las pandillas, lo que las ha impulsado a arremeter en una última demostración de fuerza. También es posible que su política haya desmantelado grupos más grandes, lo que ha provocado un aumento de la violencia en el proceso. “Los grupos se adaptan, las guerras no son lineales”, afirma Noboa.

La militarización de las fuerzas del orden a menudo conlleva violaciones de derechos humanos, como por ejemplo, cuando cuatro jóvenes de Guayaquil fueron encontrados muertos cerca de una base militar en diciembre tras ser secuestrados por soldados. Noboa admite que la militarización conlleva riesgos, pero se compromete a enjuiciar a los soldados que cometan abusos. Sin embargo, su nueva ley le otorga mayor poder para indultarlos. Joven y experto en redes sociales, a menudo se le compara con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ha desmantelado las pandillas locales mediante encarcelamientos masivos. El Sr. Noboa afirma respetar al Sr. Bukele, pero se ríe de la comparación, considerándola absurda. “Buscamos promover la salud pública y fortalecer la educación pública, así que ideológicamente es un poco diferente, diría yo, de Bukele”. En cambio, se compara con los presidentes de Francia y Brasil, Emmanuel Macron y Luiz Inácio Lula da Silva. Exalta la necesidad de invertir en educación y crear empleos para los jóvenes vulnerables al reclutamiento de pandillas.

El Sr. Noboa reconoce que desmantelar las pandillas transnacionales requiere colaboración transfronteriza. Tiene razón, pero su ejecución hasta ahora ha sido lamentable. El año pasado violó el derecho internacional al ordenar un allanamiento a la embajada de México para arrestar al ex vicepresidente izquierdista Jorge Glas, quien se refugiaba allí tras ser condenado por corrupción. Cualquier diálogo con México ahora pasa por Suiza, admite Gabriela Sommerfeld, canciller de Ecuador. Esto representa un grave problema. El Sr. Noboa lo admite, pero afirma que la colaboración es, de todos modos, difícil, dado que México “no va a enfrentarse al narcotráfico”. También le cuesta trabajar con el presidente Gustavo Petro de Colombia, quien busca una “paz total” con las pandillas y grupos armados de su país, y se enfrenta a un resurgimiento de la violencia política.

Sin la carta de Trump

En cambio, se aferra a la ayuda del presidente Donald Trump. Es bastante sensato, pero la agenda de “América primero” de Trump implica que es improbable que envíe tropas o reabra una base militar en Ecuador. El Sr. Noboa está ansioso por cambiar la constitución para permitir tal vía. Al preguntársele sobre la ayuda de China en materia de seguridad, no la descarta.

Otro problema es que muchas instituciones son débiles o están comprometidas, desde el sistema judicial hasta la autoridad electoral, los organismos antilavado de dinero y los partidos políticos. Los jueces y fiscales, especialmente aquellos en zonas remotas que inevitablemente manejan casos relacionados con el crimen organizado, carecen de protección física adecuada. Al menos 15 personas han sido asesinadas desde 2022. Entre 2020 y 2022, solo hubo tres condenas por lavado de dinero.

Un fiscal general fuerte e independiente será crucial. Diana Salazar concluyó su mandato de seis años en mayo, tras liderar valientes procesos contra mafiosos y políticos corruptos. Es preocupante que ambos grupos probablemente intenten influir en la selección de su sucesor, así como en la de los jueces. Esto podría otorgar a los criminales una peligrosa impunidad. Al menos ayuda que el Sr. Noboa quiera acelerar la justicia y se comprometa a “seguir la pista del dinero”.

Está en una posición sólida para llevar a cabo sus planes. La oposición de izquierda está desorganizada, sus aliados dominan la Asamblea Nacional y los tribunales probablemente se mostrarán recelosos de fallar en su contra, afirma Aparicio Caicedo, ex asesor del Sr. Lasso. Sin embargo, algunos temen que sus medidas represivas de seguridad y su afán por reformar la Constitución puedan llevarlo a un giro autoritario.

El Sr. Noboa rechaza rápidamente esta idea. “No me quedaré ni un segundo más de lo que me permite la Constitución. Nunca ignoraré la importancia del parlamento ni del poder judicial, y no puedo ir en contra del Tribunal Constitucional”, afirma. “Eso es lo que mantiene civilizado a este país”.

